Сборная России установила уникальный рекорд

Россия в товарищеском матче разгромила Кубу со счетом 8:0.

Все восемь голов забили разные футболисты – Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Российская сборная обновила свой рекорд (за всю историю с 1912 года, включая период СССР) по количеству бомбардиров в одном матче.

Ранее лучшим результатом команды было семь авторов забитых мячей в 1978 года в товарищеской встрече с Финляндией (10:2).

Рекорд был повторен в 1995 году в Сан-Марино, когда сборная России выиграла 7:0 благодаря голам семи разных футболистов.