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    Сборная России установила уникальный рекорд

    Россия в товарищеском матче разгромила Кубу со счетом 8:0.

    Все восемь голов забили разные футболисты – Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

    Российская сборная обновила свой рекорд (за всю историю с 1912 года, включая период СССР) по количеству бомбардиров в одном матче.

    Ранее лучшим результатом команды было семь авторов забитых мячей в 1978 года в товарищеской встрече с Финляндией (10:2).

    Рекорд был повторен в 1995 году в Сан-Марино, когда сборная России выиграла 7:0 благодаря голам семи разных футболистов.

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    Источник: «100 бомбардиров»

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    Сегодня, 14:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12468

      ВетеR 2 часа назад

      в хоккей с Кубой сыграйте, ещё рекордов насобирвете

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8033

      Semenycch 3 часа назад

      Этот недотренер наверное гордится этим результатом?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1209

      O-kolesov 4 часа назад

      На месте сборной Кубы должна была быть Аргентина, уникумы на подъёме.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36648

      VVM1964 4 часа назад

      Ну вот же - и рекорды пошли, следующий матч с Эритреей !!! "Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена" !!! )))
      Дзюба нервно курит в сторонке от досады !!! ... - такая возможность прославиться и без него (

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