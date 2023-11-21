В РФС сказали, кому была посвящена песня «Валера» после матча Россия — Куба

Руководитель департамента по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин сказал, что песня «Валера», которую певица Афродита исполнила после матча сборной России с Кубой, была посвящена экс-игроку «Ротора» Валерию Есипову, а не главному тренеру национальной команды Валерию Карпину.

– Валерий Георгиевич [Карпин] сказал на пресс‑конференции про песню Афродиты «Валера», что выделять кого‑то из сборной – это лишнее.

– Во‑первых, хочется поздравить нашего главного тренера, команду и всех болельщиков с яркой игрой и победой! Что касается музыкальных номеров, то наша шоу‑программа была разбита на эпизоды. Номер открытия «Лететь» с Ираклием [Пирцхалавой] был посвящен детским мечтам игроков сборной, а финальная песня Афродиты – волгоградским болельщикам и их кумиру, легенде «Ротора» и экс‑полузащитнику сборной России Валерию Есипову, который в качестве амбассадора РФС принимал участие в предматчевых мероприятиях с болельщиками. Мы его даже подвели к сцене, и он поклонился трибунам в знак уважения.

Не сомневаюсь, что композиция точно добавила веселых эмоций тысячам подпевавших на трибунах волгоградцев этим праздничным вечером. Как раз под нее игроки нашей сборной подходили ко всем секторам и благодарили их за поддержку. Так все и было задумано.

Россия одержала самую крупную победу при Валерии Карпине, победив кубинцев со счетом 8:0.

Товарищеский матч национальных команд прошел в Волгограде.

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