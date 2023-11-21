Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • В РФС сказали, кому была посвящена песня «Валера» после матча Россия — Куба

    В РФС сказали, кому была посвящена песня «Валера» после матча Россия — Куба

    Руководитель департамента по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин сказал, что песня «Валера», которую певица Афродита исполнила после матча сборной России с Кубой, была посвящена экс-игроку «Ротора» Валерию Есипову, а не главному тренеру национальной команды Валерию Карпину.

    – Валерий Георгиевич [Карпин] сказал на пресс‑конференции про песню Афродиты «Валера», что выделять кого‑то из сборной – это лишнее.

    – Во‑первых, хочется поздравить нашего главного тренера, команду и всех болельщиков с яркой игрой и победой! Что касается музыкальных номеров, то наша шоу‑программа была разбита на эпизоды. Номер открытия «Лететь» с Ираклием [Пирцхалавой] был посвящен детским мечтам игроков сборной, а финальная песня Афродиты – волгоградским болельщикам и их кумиру, легенде «Ротора» и экс‑полузащитнику сборной России Валерию Есипову, который в качестве амбассадора РФС принимал участие в предматчевых мероприятиях с болельщиками. Мы его даже подвели к сцене, и он поклонился трибунам в знак уважения.

    Не сомневаюсь, что композиция точно добавила веселых эмоций тысячам подпевавших на трибунах волгоградцев этим праздничным вечером. Как раз под нее игроки нашей сборной подходили ко всем секторам и благодарили их за поддержку. Так все и было задумано.

    • Россия одержала самую крупную победу при Валерии Карпине, победив кубинцев со счетом 8:0.
    • Товарищеский матч национальных команд прошел в Волгограде.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

    Новости по теме
    В РФС ответили на вопрос о будущем Карпина в сборной – его контракт истекает летом 2
    Карпин оценил игру Кривцова и Черникова в матче с Кубой
    Карпин объяснил свою реакцию на песню «Валера» после победы России над Кубой 8
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:03
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+