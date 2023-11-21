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    • В Ассоциации футбола Кубы назвали позитивный итог матча с Россией

    В Ассоциации футбола Кубы назвали позитивный итог матча с Россией

    Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Перес после товарищеского матча с Россией (0:8) отметил, что его команда смогла испробовать весь арсенал защитных действий.

    «Мы очень довольны тем, что провели эту игру. Мы получили очень хороший опыт, прежде всего позитивный, потому что играли с такой командой, как Россия, которая хорошо контролирует мяч и показывает хороший футбол.

    Кроме того, мы смогли испробовать весь арсенал защитных действий. Все равно мы довольны тем опытом, который получили, он послужит нам для того, чтобы повысить уровень наших игроков, тренерского штаба и всего кубинского футбола. Самое главное – это опыт», – сказал Перес.

    • Россия одержала самую крупную победу при Валерии Карпине.
    • Матч проходил в Волгограде и установил рекорд посещаемости «Волгоград Арены» со времен ЧМ-2018.

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    Источник: ТАСС

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