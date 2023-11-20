«Рады такому опыту»: тренер сборной Кубы – о поражении 0:8 от России

Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо подвел итоги проигранного матча с Россией.
- Товарищеская встреча прошла на «Волгоград Арене».
- Кубинцы проиграли со счетом 0:8.
– В нашей команде нет игроков такого уровня, как у России. Болельщики тоже сыграли свою роль в успехе команды. У нас много молодых игроков; несмотря на ошибки, рады такому опыту.
– Неужели не расстроились после такого разгрома? И что пожелаете сборной России в будущем?
– Мы хотим расти профессионально. Понимаем, что нам надо многому учиться. Но если играть только со слабыми соперниками, то роста быть не может. Наша стратегия – учить молодых.
– Будет ли этот матч сниться вам в кошмарах?
– Нет. Мы уже оценили свои ошибки, узнали сборную России, будем и дальше анализировать игру.
Источник: «Матч ТВ»