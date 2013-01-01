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    Результаты сборной Кубы по футболу

    Турниры:
    Золотой кубок КОНКАКАФ 2019, группа A
    3 тур
    		24 июня, понедельник 01:00 Канада 7:0 Куба
    2 тур
    		20 июня, четверг 03:00 Куба 0:3 Мартиника
    1 тур
    		16 июня, воскресенье 04:30 Мексика 7:0 Куба
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