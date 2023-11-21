Карпин оценил игру Кривцова и Черникова в матче с Кубой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с Кубой (8:0) прокомментировал игру дебютантов национальной команды Никиты Кривцова и Александра Черникова.

«Нормально, обыкновенно. Вышли и сыграли. Понятно, что для них многие вещи новые, они провели с нами всего пару тренировок. Давайте оценивать их игру с учетом уровня соперника – одно дело играть с Кубой, а другое дело с Камеруном. Хотя Кубу тоже надо было еще обыграть. Кения ненамного сильнее, на мой взгляд, но было 2:2. А сегодня 8:0. Все зависит не только от уровня соперника, но и от уровня собственной игры. Сделали все правильно – забили восемь мячей», – сказал Карпин.