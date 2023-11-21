Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Карпин оценил игру Кривцова и Черникова в матче с Кубой

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с Кубой (8:0) прокомментировал игру дебютантов национальной команды Никиты Кривцова и Александра Черникова.

    «Нормально, обыкновенно. Вышли и сыграли. Понятно, что для них многие вещи новые, они провели с нами всего пару тренировок. Давайте оценивать их игру с учетом уровня соперника – одно дело играть с Кубой, а другое дело с Камеруном. Хотя Кубу тоже надо было еще обыграть. Кения ненамного сильнее, на мой взгляд, но было 2:2. А сегодня 8:0. Все зависит не только от уровня соперника, но и от уровня собственной игры. Сделали все правильно – забили восемь мячей», – сказал Карпин.

    • Кривцов заменил Далера Кузяева в перерыве и забил гол на 74-й минуте.
    • Черников вышел на замену на 60-й минуте вместо Данила Глебова.

    Новости по теме
    В РФС высказались о вызове только двух игроков «Зенита» в сборную: «Как-то нелогично»
    Игрок сборной Кубы не обменялся футболками с Миранчуком: «У нас их мало» 2
    Стал известен вероятный соперник сборной России в марте – он занимает 56-е место в рейтинге ФИФА 2
    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+