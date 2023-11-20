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    • Экс-гендиректор «Спартака»: «Почему Франция кладет 14 мячей, а мы нет?»

    Экс-гендиректор «Спартака»: «Почему Франция кладет 14 мячей, а мы нет?»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло не в полной мере доволен результатом товарищеского матча между сборными России и Кубы.

    • Россияне выиграли со счетом 8:0.
    • Для повторения крупнейшей победы в истории сборной не хватило 1 гола.
    • В субботу сборная Франции разгромила Гибралтар в отборе Евро-2024 со счетом 14:0.

    – Сборная России нормально сыграла. Вначале немного не получалось, но потом произошли замены. Хорошо, что многие ребята забили свои первые голы за сборную. Куба не оказала никакого сопротивления. Думал, эта команда посильнее будет.

    – Вам не показалось, что сборная России сыграла не в полную силу?

    – На 80 процентов сборная России играла. Во втором тайме вышел Мостовой и включил скорость. Видно было, что ребята вышли не дурака валять.

    К сожалению, нельзя играть против сильных команд. А так, таким соперникам, как Куба, надо 10 забивать.

    Почему Франция кладет 14 мячей, а мы нет? Если есть возможность, забивай все.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.11.2023 23:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +143

      googlechromovvkontakte 5 часов назад

      Почему Франция кладет 14 мячей, а мы нет?=====
      А вы Гваделупу или Эритрею попробуйте.Может и получится. Если не получится--смотрите рейтинг ФИФА. Там с самого дна сборные и вызывайте на жестокий бой. И все у вас получится.

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