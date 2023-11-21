Наставник сборной Кубы оценил вероятность ответного матча с Россией

Конечно приятно будет вновь встретится с нашими кубинскими друзьями.
Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо после товарищеского матча с Россией в Волгограде (0:8) рассказал о возможности провести ответную игру на острове в Карибском море.
«Ответный матч более чем возможен и очень хотелось бы провести его в Кубе, особенно с таким серьезным соперником как российская сборная. Мы бы получили отличный опыт – лучшие качества футболистов раскрываются именно в таких матчах», – сказал Кастильо.
- Сборная России занимает 39-е место в текущем рейтинге ФИФА, Куба – 169-е.
- Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от официальных турниров.
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