Матч Россия — Куба поставил рекорд посещаемости «Волгоград Арены» за пять лет

Товарищеский матч между сборными России и Кубы стал самой посещаемой игрой на «Волгоград Арене» со времени проведения ЧМ-2018. На игре присутствовали 40 706 зрителей.
- Россия одержала победу со счетом 8:0. Голы забили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.
- В прошлый раз сборная России играла в Волгограде 16 октября 2002 года. На стадионе «Центральный» она победила Албанию 3:1 в матче отбора Евро-2004.
Источник: Официальный сайт РФС