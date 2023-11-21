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    • Матч Россия — Куба поставил рекорд посещаемости «Волгоград Арены» за пять лет

    Матч Россия — Куба поставил рекорд посещаемости «Волгоград Арены» за пять лет

    Товарищеский матч между сборными России и Кубы стал самой посещаемой игрой на «Волгоград Арене» со времени проведения ЧМ-2018. На игре присутствовали 40 706 зрителей.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8009

      FanatSerj 9 часов назад

      Давно уже это много раз проходили, на такие матчи сборную надо вывозить в не избалованные регионы, Москва перенасыщена событиями и зрелищами, я бы и сам лучше бы на ВДНХ на выставку пошел. Тем более стадионы в регионах есть.

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      Рейтинг: +22

      Алексей-Добрынин-vkontakt > FanatSerj 4 часа назад

      Путин Московскую область даже нормально обустроить не может, где то там с Волгограда кукарекают лучший ) А Химки понятно что не приживутся, тут болеют за другие клубы

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