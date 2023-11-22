Волгоград может принять финал Кубка или Суперкубок России в следующем году

Председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков ответил на вопрос, будет ли регион в следующем году претендовать на проведение финала Кубка России и матча за Суперкубок страны.

«Да. Мы будем участвовать во всех возможных вариантах, чтобы Волгоград стал местом проведения крупных футбольных событий», – сказал Попков.