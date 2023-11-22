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    • Волгоград может принять финал Кубка или Суперкубок России в следующем году

    Волгоград может принять финал Кубка или Суперкубок России в следующем году

    Председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков ответил на вопрос, будет ли регион в следующем году претендовать на проведение финала Кубка России и матча за Суперкубок страны.

    «Да. Мы будем участвовать во всех возможных вариантах, чтобы Волгоград стал местом проведения крупных футбольных событий», – сказал Попков.

    • 20 ноября на «Волгоград Арене» прошел товарищеский матч Россия – Куба, в котором подопечные Валерия Карпина победили со счетом 8:0.
    • Игру посетили 40 706 зрителей. Он стала самой посещаемой на арене со времен чемпионата мира-2018.
    • В мае 2018 года на стадионе состоялся финал Кубка России между «Тосно» и курским «Авангардом».

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    Источник: «РИА Новости»

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