Валуев оценил пользу от матча Россия – Куба

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что результат товарищеского матча между сборными России и Кубы позитивно повлиял на спортивный дух.

«К сожалению, не удалось посмотреть матч сборной России против Кубы, но рад победе нашей команды. Такие матчи, события в первую очередь помогают поднять спортивный дух.

Об этом говорит количество людей, которые пришли на стадион в Волгограде, чтобы посмотреть на игру сборной России», – сказал Валуев.