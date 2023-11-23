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    Валуев оценил пользу от матча Россия – Куба

    Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что результат товарищеского матча между сборными России и Кубы позитивно повлиял на спортивный дух.

    «К сожалению, не удалось посмотреть матч сборной России против Кубы, но рад победе нашей команды. Такие матчи, события в первую очередь помогают поднять спортивный дух.

    Об этом говорит количество людей, которые пришли на стадион в Волгограде, чтобы посмотреть на игру сборной России», – сказал Валуев.

    • Россияне выиграли со счетом 8:0.
    • Для повторения крупнейшей победы в истории сборной не хватило 1 гола.
    • Матч в Волгограде посетили более 40 тысяч болельщиков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19599

      paracetamol 3 минуты назад

      Тренинг тяжеловеса с легковесом в боксе - очень полезно!

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