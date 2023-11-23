Валуев оценил пользу от матча Россия – Куба

Тренинг тяжеловеса с легковесом в боксе - очень полезно!
Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что результат товарищеского матча между сборными России и Кубы позитивно повлиял на спортивный дух.
«К сожалению, не удалось посмотреть матч сборной России против Кубы, но рад победе нашей команды. Такие матчи, события в первую очередь помогают поднять спортивный дух.
Об этом говорит количество людей, которые пришли на стадион в Волгограде, чтобы посмотреть на игру сборной России», – сказал Валуев.
- Россияне выиграли со счетом 8:0.
- Для повторения крупнейшей победы в истории сборной не хватило 1 гола.
- Матч в Волгограде посетили более 40 тысяч болельщиков.