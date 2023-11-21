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    • Мостовой высказался о дебютном голе спартаковца Пруцева за сборную России, упомянув Абаскаля

    Мостовой высказался о дебютном голе спартаковца Пруцева за сборную России, упомянув Абаскаля

    Александр Мостовой порассуждал о том, как повлияют голы Александра Соболева и Данила Пруцева за сборную России на их положение в «Спартаке».

    • В понедельник россияне разгромили Кубу со счетом 8:0.
    • Соболев забил 5-й гол в товарищеском матче, Пруцев – 6-й.

    «Думаю, что трудно сейчас говорить о ситуации, которая сложилась с Соболевым в «Спартаке». Одно дело, когда ты забиваешь Кубе, и другое, когда возвращаешься после этого в клуб, где у тебя нет полной ясности происходящего.

    Что касается Пруцева, его талант был заметен и раньше, но главный тренер красно-белых Абаскаль почему-то не ставил его на матчи», – заявил Мостовой.

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    Источник: RT

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