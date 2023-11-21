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    • Ловчев отметил трех игроков в сборной России после матча с Кубой

    Ловчев отметил трех игроков в сборной России после матча с Кубой

    Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев подвел итоги товарищеского матча между Россией и Кубой, закончившегося победой подопечных Валерия Карпина со счетом 8:0.

    «Отношение к игре было таким, которое я и хотел видеть. Никакого расслабона, собранность и игра до последних. Увидел то, что вижу у сильнейших сборных вне зависимости от соперника – играем до конца, реализуем свои шансы и добиваемся крупного счета.

    Понятно, что соперник был не самый сильный. Но такой же – не самый сильный – был и предыдущий соперник, Кения. Но отношение к игре было разным, как разным был и антураж. В Турции был пустой стадион, в Волгограде аншлаг – и тут нельзя играть академично. Сборная играла до самого конца матча – в конце был момент, когда кубинцы пошли в атаку, наших 9 человек вернулись к своей штрафной, доигрывая эпизод до конца.

    То, что забили много – очень хорошо. Видны лидеры – в первую очередь, Головин, который великолепно себя проявил. Он задает тон, не расслабляется – и глядя на то, как играет этот парень, тянутся и остальные. А пас, который отдал Головин на гол Облякову – просто великолепно.

    Хороши Обляков, Кузяев. Я бы выделил этих троих, они выделялись явно.

    При этом есть и недостатки. Плохой первый пас наших защитников, в целом не лучшая их техническая оснащенность.

    В целом же выделю главное – увидел лучшее, чем было, отношение к национальной команде и зрителю. После игры с Кенией это архиважно. Никто себя не берег, играли с полной самоотдачей, пониманием важности матча – после жесткой критики с предыдущего матча все хотели показать другое отношение. Забивали еще и еще, никто не успокаивался.

    В общем – такое отношение к национальной команде, к зрителю надо перенести и на следующий год», – написал Ловчев.

    • Россия одержала самую крупную победу при Валерии Карпине.
    • Матч проходил в Волгограде и установил рекорд посещаемости «Волгоград Арены» со времен ЧМ-2018.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Телеграм-канал Ловчев Online

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2914

      Suvorov71 2 часа назад

      Вот и хорошо, молодец тренер, подготовил сборную как надо, а что делать тем кто жало пускаю, не обращать внимание, у дачи тебе Карпуша, ты если честно из ничего делаешь сборную еще раз удачи!

      0
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      Рейтинг: +624

      odessakmv 5 часов назад

      ну так-то лишь чуть хуже аФриканции

      0
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      Рейтинг: +69327

      portero 6 часов назад

      Кубинцы рады и думаю готовы на ответку, а там уже такой халявы не будет....
      Кузяева и Головина туда брать не надо, сломают....

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      Рейтинг: +36648

      VVM1964 6 часов назад

      Ну как я и говорил - теперь неделю будут обсуждать эту ИСТОРИЧЕСКУЮ победу !!! МЫ - ЛУЧШИЕ !!! )))

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      Рейтинг: +4456

      ЮНик 6 часов назад

      На умных щах рассуждать об игре с командой, которая по рейтингу 169-я в мире и общая стоимость всех её игроков на футбольном рынке в 20 раз дешевле чем у одного Головина. 1,5 млн против 30 млн. До чего докатились! С Гибралтаром, Сомали, Гуамом можно посражаться, воображая что это Испания, Франция, Аргентина. А чо???

      1
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      Рейтинг: +13

      Volf1973 7 часов назад

      Хотелось отметить всех товарищей из Кубинской сигарной фабрики...
      Футболистов я точно не увидел...от слова вообще их нет....
      А наши конечно герои....супер стар....

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