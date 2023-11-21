Ловчев отметил трех игроков в сборной России после матча с Кубой

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев подвел итоги товарищеского матча между Россией и Кубой, закончившегося победой подопечных Валерия Карпина со счетом 8:0.

«Отношение к игре было таким, которое я и хотел видеть. Никакого расслабона, собранность и игра до последних. Увидел то, что вижу у сильнейших сборных вне зависимости от соперника – играем до конца, реализуем свои шансы и добиваемся крупного счета.

Понятно, что соперник был не самый сильный. Но такой же – не самый сильный – был и предыдущий соперник, Кения. Но отношение к игре было разным, как разным был и антураж. В Турции был пустой стадион, в Волгограде аншлаг – и тут нельзя играть академично. Сборная играла до самого конца матча – в конце был момент, когда кубинцы пошли в атаку, наших 9 человек вернулись к своей штрафной, доигрывая эпизод до конца.

То, что забили много – очень хорошо. Видны лидеры – в первую очередь, Головин, который великолепно себя проявил. Он задает тон, не расслабляется – и глядя на то, как играет этот парень, тянутся и остальные. А пас, который отдал Головин на гол Облякову – просто великолепно.

Хороши Обляков, Кузяев. Я бы выделил этих троих, они выделялись явно.

При этом есть и недостатки. Плохой первый пас наших защитников, в целом не лучшая их техническая оснащенность.

В целом же выделю главное – увидел лучшее, чем было, отношение к национальной команде и зрителю. После игры с Кенией это архиважно. Никто себя не берег, играли с полной самоотдачей, пониманием важности матча – после жесткой критики с предыдущего матча все хотели показать другое отношение. Забивали еще и еще, никто не успокаивался.

В общем – такое отношение к национальной команде, к зрителю надо перенести и на следующий год», – написал Ловчев.

Россия одержала самую крупную победу при Валерии Карпине.

Матч проходил в Волгограде и установил рекорд посещаемости «Волгоград Арены» со времен ЧМ-2018.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?