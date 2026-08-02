Ловчев отреагировал на комичный пенальти в ворота «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил эпизод с пенальти в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом».

Игра проходит в эти минуты в Грозном.

В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.

Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

– Я столько видел несуразиц в футболе. Но эти ребята с детства занимаются футболом. И игрок должен знать эти правила. Зачем это всe делается?

– Такие пенальти ставить на второй минуте как‑то странно?

– Причем тут минута игры? Есть правила. Футболисты должны их знать. А так получается, что Ву приехал и ничего не знает.

– Кто виноват?

– Виноваты оба. Вообще не хватай мяч руками в своей штрафной. Это закон. Вот и вся история.