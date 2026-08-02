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  • Ловчев отреагировал на комичный пенальти в ворота «Спартака»

Ловчев отреагировал на комичный пенальти в ворота «Спартака»

Вчера, 22:01
8

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил эпизод с пенальти в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом».

  • Игра проходит в эти минуты в Грозном.
  • В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.
  • Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

– Я столько видел несуразиц в футболе. Но эти ребята с детства занимаются футболом. И игрок должен знать эти правила. Зачем это всe делается?

– Такие пенальти ставить на второй минуте как‑то странно?

– Причем тут минута игры? Есть правила. Футболисты должны их знать. А так получается, что Ву приехал и ничего не знает.

– Кто виноват?

– Виноваты оба. Вообще не хватай мяч руками в своей штрафной. Это закон. Вот и вся история.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Максименко Александр Ву Кристофер Ловчев Евгений
Комментарии (8)
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Hector вернулся
1785697767
Блохи искусали?
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zigbert
1785700342
Такой глупый пенальти. Теперь будут знать как разыгрывать мяч от своих ворот.
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FWSPM
1785700376
просто позорище
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Anton1969
1785700600
Я давно говорю, что эту обезьяну волосатую, Максименко, надо гнать в три шеи!!! Постоянно гадит!!!
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oyabun
1785701484
Джику не привозит, так Ву привезет. Это ошибка на уровне ДЮСШ. Зачем ты вообще трогаешь мяч руками?! Профессионал, блин!
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Интерес
1785701918
"Не влезай,убьёт!",ч(м)удило! Ну конечно влез...убило! Следом лезет идиот с криком "Всех не перебьёт!" Чтобы там ни говорили-несгибаемый народ!". "Частушки-пофигушки".
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Romeo 123
1785720490
Золотые слова
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Garrincha58
1785729366
Ловчев молодец всё правильно сказал, а то многие зачем почему не стоило и тд итп. Есть правила и судья верно назначил пенальти
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