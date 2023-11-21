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    • Куба потерпела от России самое крупное поражение в истории, повторив неудачу ЧМ-1938

    Куба потерпела от России самое крупное поражение в истории, повторив неудачу ЧМ-1938

    Проигрыш со счeтом 0:8 в товарищеском матче с Россией повторил самое крупное поражение в истории сборной Кубы.

    До этого команда с острова в Карибском море только один раз проигрывала с разницей в восемь мячей. В четвертьфинале чемпионата мира-1938 во Франции Куба потерпела поражение 0:8 от Швеции.

    Также Куба проиграла 0:8 сборной СССР на Олимпийских играх-1980 в Москве. Однако тот матч считается игрой олимпийских, а не первых сборных стран.

    • Самой крупной победой в истории сборной России является выигрыш у Сан-Марино со счетом 9:0 в отборе на Евро-2020.
    • Матч Россия – Куба прошел в Волгограде и установил рекорд посещаемости «Волгоград Арены» со времен ЧМ-2018

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    Источник: «Бомбардир»

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