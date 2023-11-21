Куба потерпела от России самое крупное поражение в истории, повторив неудачу ЧМ-1938

Проигрыш со счeтом 0:8 в товарищеском матче с Россией повторил самое крупное поражение в истории сборной Кубы.

До этого команда с острова в Карибском море только один раз проигрывала с разницей в восемь мячей. В четвертьфинале чемпионата мира-1938 во Франции Куба потерпела поражение 0:8 от Швеции.

Также Куба проиграла 0:8 сборной СССР на Олимпийских играх-1980 в Москве. Однако тот матч считается игрой олимпийских, а не первых сборных стран.