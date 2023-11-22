Стали известны слова Карпина в раздевалке сборной России после игры с Кубой

Официальный канал сборной России в YouTube опубликовал видео с фрагментом, в котором главный тренер Валерий Карпин говорит речь перед футболистами в раздевалке после товарищеского матча с Кубой (8:0).

«Окей, молодцы. Задачу выполнили, голы забили. Всем спасибо за сбор наконец-то. Не из-за этого [победы над Кубой], понятно. Там соперник тоже свое дело сделал, поэтому и результат такой. Но все равно молодцы: пытались делать то, что должны были делать. Многое из задуманного проходило и получалось, потому что вы это делали. Всем удачи, без травм, в марте увидимся. Ну, кого я вызову (улыбается)», – сказал Карпин.

Матч сборных России и Кубы прошел в Волгограде 20 ноября.

Соперники национальной команды по матчам в марте сейчас неизвестны.

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от официальных турниров.

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