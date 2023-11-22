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    • Стали известны слова Карпина в раздевалке сборной России после игры с Кубой

    Стали известны слова Карпина в раздевалке сборной России после игры с Кубой

    Официальный канал сборной России в YouTube опубликовал видео с фрагментом, в котором главный тренер Валерий Карпин говорит речь перед футболистами в раздевалке после товарищеского матча с Кубой (8:0).

    «Окей, молодцы. Задачу выполнили, голы забили. Всем спасибо за сбор наконец-то. Не из-за этого [победы над Кубой], понятно. Там соперник тоже свое дело сделал, поэтому и результат такой. Но все равно молодцы: пытались делать то, что должны были делать. Многое из задуманного проходило и получалось, потому что вы это делали. Всем удачи, без травм, в марте увидимся. Ну, кого я вызову (улыбается)», – сказал Карпин.

    • Матч сборных России и Кубы прошел в Волгограде 20 ноября.
    • Соперники национальной команды по матчам в марте сейчас неизвестны.
    • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от официальных турниров.

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    Источник: YouTube-канал «Сборная России по футболу»

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    Сегодня, 11:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7530

      sochi-2013 15 минут назад

      После его слов о гимне, его в Чухонию надо депортировать, а не тренером сборной РОССИИ оставлять!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +28

      wlad wm--google 54 минуты назад

      Обыграли колхоз, а радости как будто какую нить Финляндию)))

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