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    Губерниев отреагировал на результат матча Россия – Куба

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от товарищеской встречи между сборными России и Кубы.

    • Россияне выиграли со счетом 8:0.
    • Для повторения крупнейшей победы в истории сборной не хватило 1 гола.

    «Считаю, что этот матч хорошо повлиял на развитие спортивной розничной торговли России! Обули босоногих мальчиков (игрокам сборной Кубы пришлось покупать бутсы перед матчем – примечание «Бомбардира»), накормили и спать уложили еще.

    Конечно, хорошо, что победили, но этот результат совершенно не информативен для нас. Событие для Волгограда, но для сборной ничего значимого не произошло.

    Не проиграли, и замечательно. Даже самоотдача футболистов была хорошей, но не стоит упиваться такой победой», – сказал Губерниев.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1040

      The only one 1 час назад

      комментируй лучше свой биатлон- так тоже далеко не всё в порядке

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