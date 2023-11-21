Губерниев отреагировал на результат матча Россия – Куба

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от товарищеской встречи между сборными России и Кубы.

Россияне выиграли со счетом 8:0.

Для повторения крупнейшей победы в истории сборной не хватило 1 гола.

«Считаю, что этот матч хорошо повлиял на развитие спортивной розничной торговли России! Обули босоногих мальчиков (игрокам сборной Кубы пришлось покупать бутсы перед матчем – примечание «Бомбардира»), накормили и спать уложили еще.

Конечно, хорошо, что победили, но этот результат совершенно не информативен для нас. Событие для Волгограда, но для сборной ничего значимого не произошло.

Не проиграли, и замечательно. Даже самоотдача футболистов была хорошей, но не стоит упиваться такой победой», – сказал Губерниев.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?