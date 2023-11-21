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    • Игрок сборной Кубы не обменялся футболками с Миранчуком: «У нас их мало»

    Игрок сборной Кубы не обменялся футболками с Миранчуком: «У нас их мало»

    Антон Миранчук не смог обменяться футболками с Фабианом Глором из сборной Кубы.

    Российский футболист отдал сопернику свою майку, но взамен получил только рукопожатие.

    «Извини, друг, я не могу ее отдать, потому что мы из Кубы, у нас их мало», – сказал Глор Миранчуку.

    «Обменялись футболками после матча. Правда, в одностороннем порядке», – высмеяла ситуацию пресс-служба сборной России.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5484

      Ziklop 1 минуту назад

      лучше бы заказали в Китае пару сотен футболок для Кубы, зажравшиеся в РФС халявщики! ЧТО СТАТЬЮ РАСХОДОВ УРОДЫ, МОЗГА НЕХВАТИЛО ПОДХОДЯЩУЮ ПОДОБРАТЬ? ОЙ КАПС НАЖАЛ извиняюсь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6433

      Эном айс 27 минут назад

      Оч смешно.До сумы и до тюрьмы..Недолго.

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      Рейтинг: +119

      googlechromovvkontakte 1 час назад

      высмеяла ситуацию пресс-служба сборной России.====
      Себя высмеять не догадались.---за то, что с такой нищей и слабой сборной играют да еще и гордятся победой.

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