Игрок сборной Кубы не обменялся футболками с Миранчуком: «У нас их мало»

Антон Миранчук не смог обменяться футболками с Фабианом Глором из сборной Кубы.
Российский футболист отдал сопернику свою майку, но взамен получил только рукопожатие.
«Извини, друг, я не могу ее отдать, потому что мы из Кубы, у нас их мало», – сказал Глор Миранчуку.
«Обменялись футболками после матча. Правда, в одностороннем порядке», – высмеяла ситуацию пресс-служба сборной России.
- Россия разгромила Кубу со счетом 8:0.
- Антон Миранчук забил 3-й гол в товарищеском матче.
- В перерыве его заменили на Сергея Пиняева.
Источник: телеграм-канал сборной России