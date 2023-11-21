Игрок сборной Кубы не обменялся футболками с Миранчуком: «У нас их мало»

Антон Миранчук не смог обменяться футболками с Фабианом Глором из сборной Кубы.

Российский футболист отдал сопернику свою майку, но взамен получил только рукопожатие.

«Извини, друг, я не могу ее отдать, потому что мы из Кубы, у нас их мало», – сказал Глор Миранчуку.

«Обменялись футболками после матча. Правда, в одностороннем порядке», – высмеяла ситуацию пресс-служба сборной России.