Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Вратарь Кубы ответил, кто сильнее – Россия или Уругвай

    Голкипер сборной Кубы Исмель Моргадо сравнил последних соперников команды – Россию и Уругвай.

    «У вас очень сильная сборная, если честно. Это одна из лучших сборных, с которой мы когда-либо играли. Мы играли со сборными Чили, Уругвая, но сборная России намного сильнее.

    Ваша команда может даже конкурировать с сильнейшими европейским сборными. Вам нужно просто только верить в это и продолжать работать. Россия ведь обыграла сборную Испании на чемпионате мира в 2018 году», – сказал Моргадо.

    • Россияне обыграли Кубу со счетом 8:0.
    • Кубинцы – участники последнего Золотого кубка КОНКАКАФ.
    • Россия отстранена от международного футбола.

    Новости по теме
    Стало известно, соперников какого уровня пообещал РФС игрокам сборной России в 2024 году 1
    Волгоград может принять финал Кубка или Суперкубок России в следующем году
    Стали известны слова Карпина в раздевалке сборной России после игры с Кубой 7
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+