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Вратарь Кубы ответил, кто сильнее – Россия или Уругвай

22 ноября 2023, 17:48
15

Голкипер сборной Кубы Исмель Моргадо сравнил последних соперников команды – Россию и Уругвай.

«У вас очень сильная сборная, если честно. Это одна из лучших сборных, с которой мы когда-либо играли. Мы играли со сборными Чили, Уругвая, но сборная России намного сильнее.

Ваша команда может даже конкурировать с сильнейшими европейским сборными. Вам нужно просто только верить в это и продолжать работать. Россия ведь обыграла сборную Испании на чемпионате мира в 2018 году», – сказал Моргадо.

  • Россияне обыграли Кубу со счетом 8:0.
  • Кубинцы – участники последнего Золотого кубка КОНКАКАФ.
  • Россия отстранена от международного футбола.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Куба Россия Уругвай Моргадо Исмель
Комментарии (15)
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Цугундeр
1700667068
Ну , вот. А мы их за бутсы побили..) А фраза " Вам нужно просто только верить в это и продолжать работать." чертовски хороша. Жаль , что верить хотя бы во что-то уже всё меньше хочется. Тем более-работать.)
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FanatSerj
1700670164
Срочно сборной России заявляться в Золотом кубке КОНКАКАФ, Катару же можно, а перед Катаром была Россия ))
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evgevg13
1700670328
Да молодец кубинец.
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raritet
1700671832
Я пытался верить последние 70 лет . Что-то уже и немного устал. Верю теперь только в Деда Мороза. По крайней мере это полезнее для самочувствия.
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Axe111
1700678044
М-да
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VVM1964
1700686643
Правильно - бутсы надо отработать ! )
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Volf1973
1700690699
Авторитетный комментарий ха ха
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Exnaton
1700800811
Вива Куба!
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