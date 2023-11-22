Вратарь Кубы ответил, кто сильнее – Россия или Уругвай

Голкипер сборной Кубы Исмель Моргадо сравнил последних соперников команды – Россию и Уругвай.
«У вас очень сильная сборная, если честно. Это одна из лучших сборных, с которой мы когда-либо играли. Мы играли со сборными Чили, Уругвая, но сборная России намного сильнее.
Ваша команда может даже конкурировать с сильнейшими европейским сборными. Вам нужно просто только верить в это и продолжать работать. Россия ведь обыграла сборную Испании на чемпионате мира в 2018 году», – сказал Моргадо.
- Россияне обыграли Кубу со счетом 8:0.
- Кубинцы – участники последнего Золотого кубка КОНКАКАФ.
- Россия отстранена от международного футбола.
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Источник: Metaratings