Канчельскис оценил победу сборной России над Кубой

Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от товарищеской встречи между сборными России и Кубы.

Россияне выиграли со счетом 8:0.

Для повторения крупнейшей победы в истории сборной не хватило 1 гола.

Матч в Волгограде посетили более 40 тысяч болельщиков.

«Самое главное, что сборная России продолжает существовать, продолжает играть. Судя по количеству людей на стадионе, болельщики до сих пор испытывают интерес к матчам национальной команды, и статус соперника значения не имеет.

Ну да, поиздевалась сборная России над кубинцами, зато болельщики рады. Могли обыграть еще крупнее.

Понятно, что эта сборная из разряда экзотических, но лучше пусть будет так, чем не играть вообще. Конечно, в будущем РФС должен находить соперников более высокого уровня», – сказал Канчельскис.