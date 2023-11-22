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    • Стало известно, соперников какого уровня пообещал РФС игрокам сборной России в 2024 году

    Стало известно, соперников какого уровня пообещал РФС игрокам сборной России в 2024 году

    Защитник сборной России Сергей Волков рассказал об обещании президента РФС Александра Дюкова относительно соперников национальной команды в 2024 году.

    «Дюков заходил в раздевалку, поздравил сборную за этот год, назвал его успешным. Сказал, что РФС будет искать других соперников по уровню хотя бы как Камерун», – сказал Волков.

    • 20 ноября Россия обыграла Кубу в товарищеском матче в Волгограде со счетом 8:0.
    • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных турнирах.

    Источник: «РИА Новости»

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