Быстров охарактеризовал игру сборной России в матче с Кубой

Владимиру Быстрову понравилась сборная России в сегодняшней игре с Кубой.

«Мне было интересно, суперматч. Это был отличный матч со всех сторон. Все разговоры про то, что товарищеские матчи не важны и на них сложно настраиваться, – бред. Сегодня сборная показала, как надо выходить на каждый матч.

Не надо сравнивать наше поколение и это поколение. Сейчас происходит то, что происходит. Куба не слабее или сильнее Кении, а абсолютно одинаковые команды. Но, к сожалению, с Кенией (2:2) не смогли продемонстрировать то, что смогли сегодня.

Не надо играть где‑то в Турции, на территориях отеля, нужно играть в наших регионах, где команду болельщики поддерживают», – сказал Быстров.

Россияне выиграли у Кубы со счетом 8:0.

Для повторения крупнейшей победы в истории сборной не хватило 1 гола.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?