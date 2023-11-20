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    • Быстров охарактеризовал игру сборной России в матче с Кубой

    Быстров охарактеризовал игру сборной России в матче с Кубой

    Владимиру Быстрову понравилась сборная России в сегодняшней игре с Кубой.

    «Мне было интересно, суперматч. Это был отличный матч со всех сторон. Все разговоры про то, что товарищеские матчи не важны и на них сложно настраиваться, – бред. Сегодня сборная показала, как надо выходить на каждый матч.

    Не надо сравнивать наше поколение и это поколение. Сейчас происходит то, что происходит. Куба не слабее или сильнее Кении, а абсолютно одинаковые команды. Но, к сожалению, с Кенией (2:2) не смогли продемонстрировать то, что смогли сегодня.

    Не надо играть где‑то в Турции, на территориях отеля, нужно играть в наших регионах, где команду болельщики поддерживают», – сказал Быстров.

    • Россияне выиграли у Кубы со счетом 8:0.
    • Для повторения крупнейшей победы в истории сборной не хватило 1 гола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.11.2023 23:01
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