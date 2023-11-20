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  • Быстров охарактеризовал игру сборной России в матче с Кубой

Быстров охарактеризовал игру сборной России в матче с Кубой

20 ноября 2023, 23:01
3

Владимиру Быстрову понравилась сборная России в сегодняшней игре с Кубой.

«Мне было интересно, суперматч. Это был отличный матч со всех сторон. Все разговоры про то, что товарищеские матчи не важны и на них сложно настраиваться, – бред. Сегодня сборная показала, как надо выходить на каждый матч.

Не надо сравнивать наше поколение и это поколение. Сейчас происходит то, что происходит. Куба не слабее или сильнее Кении, а абсолютно одинаковые команды. Но, к сожалению, с Кенией (2:2) не смогли продемонстрировать то, что смогли сегодня.

Не надо играть где‑то в Турции, на территориях отеля, нужно играть в наших регионах, где команду болельщики поддерживают», – сказал Быстров.

  • Россияне выиграли у Кубы со счетом 8:0.
  • Для повторения крупнейшей победы в истории сборной не хватило 1 гола.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Куба Россия Быстров Владимир
Комментарии (3)
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Алим Терек
1700542157
зачем сравнивать кению с кубой,небо и земля,один Joseph Okumu стоит 9 млн евро,а вся сборная кубы- 1,5 млн?
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Бузлик
1700544385
Что только не напишешь, лишь бы на МАТЧТВ приглашали. Про бутсы забыл рассказать.
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Бузлик
1700544462
Питерские умеют по ходу переобуваться. Но ведь он дурак дураком.
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