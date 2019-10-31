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18.07.2017 10:00«Пока в нашей стране не наступит мир, мы не можем биться друг с другом». Как проходит главное дерби УкраиныБатлы между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» − самое шумное, что есть в украинском футболе. По просьбе «Бомбардира» Сергей Беседин побывал в Одессе, где главные клубы страны разыграли Суперкубок, но вместо жестких споров увидел неожиданное единство.8
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15.01.2017 21:30«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов выложить 90 миллионов за Диего Косту. «Бавария» снова покупает игроков у конкурентов. Ласина Траоре не покинет ЦСКА в зимнее трансферное окно. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.3
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23.12.2016 22:45«Зенит» ждет украинца из «Динамо». «Спартак» нацелился на защитника «Ювентуса». Дайджест событий дня«Милан» выиграл Суперкубок Италии. Объявлена дата первого матча на новой арене «Зенита». Витсель не хочет покидать Санкт-Петербург. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.5