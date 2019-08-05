«Шахтер» и «Динамо» дали огня, сельский клуб попал в вышку, «Днепр» скатился до любителей и возродился

Сезон в Украине только стартовал, а Беседин уже нашел истории.

Там везде горячо, правда

В украинском футболе есть одна стабильная часть: трофейная битва «Шахтера» и киевского «Динамо». Каждый год они открывают сезон матчем за Суперкубок. Нормально видеть в огне целый стадион, закрученный сюжет матча и неожиданных героев. Вот и сейчас было зрелище на уровне миланского дерби.

В первом тайме «Динамо» пропустило на третьей добавленной минуте, но дальше – полный переворот. «Шахтер» пустил два гола после 80-й минуты и отдал Киеву первый трофей сезона. Фанаты «Динамо» в экстазе прыгали на ограждения и получили обстрел из водометов. «Шахтер» неплохо показал атмосферу.

«Для всех болельщиков Киева это очень важная победа. Сейчас мы сравнялись по победам в Суперкубках и по числу всех трофеев с начала истории независимой Украины. Теперь у нас и у «Шахты» по восемь Суперкубков и по 34 трофея в общей сложности», – радовался после матча фанат «Динамо» по прозвищу Белый.

Дальше поводов для радости поубавилось. «Динамо» стартовало в чемпионате с двух побед над «Карпатами» и «Львовом», но в квалификации ЛЧ проиграло «Брюгге» (0:1). Для исправления есть ответный матч и новая игра с «Шахтером». Она, кстати, уже сегодня.

Сельский клуб и его рекорды

В этом году впервые в УПЛ дебютирует команда, достижение которой запомнится надолго. «Колос» ворвался в высший дивизион, представляя село Ковалевка с населением всего в полторы тысячи человек! Интересно, что это место называют украинской Швейцарией – сейчас здесь толпятся туристы.

Самая известная достопримечательность Ковалевки – так называемые «часы вечности». Они построены на земле и сделаны из растений, а управляет ими компьютерный механизм. Здесь есть множество гостиниц, кафе, оздоровительный комплекс, музеи и дом культуры, а теперь и команда Премьер-лиги.

В двух матчах «Колос» набрал шесть очков и выдал начало на уровне топ-клубов. А вот кому сейчас очень грустно, так это фанатам одесского «Черноморца». Именно их клуб уступил право играть в УПЛ «Колосу» в переходных матчах. Вместо игр с «Динамо» и «Шахтером» тут теперь встречают «Черкащину» и «Горняк-Спорт».

«Не представляешь, как обидно. Кажется, еще совсем недавно мы обыгрывали ПСВ и играли в 1/16 Лиги Европы с «Лионом», а сейчас проигрываем какому-то «Колосу» и вылетаем в Первую лигу.

Представь, клуб из города, где проживает миллион людей, проигрывает команде из села с населением полторы тысячи человек. У нас один из самых богатых регионов Украины: море, туристы, порт, полно бизнесменов, но команды в вышке не будет. Это просто больно и позорно», – с грустью рассказывает фанатка «Черноморца» Ольга.

Ее парень Тарас продолжает мысль: «У нас страна парадоксов. Харьков, Одесса, Запорожье, Кривой Рог, Николаев – все входят в восьмерку самых больших городов Украины, но ни у кого нет своего клуба в вышке. Из первой десятки в УПЛ только Киев, Львов и в этом сезоне будет «Днепр».

Помните «Днепр»? Он только вышел из любителей

Бывает и такое, что клуб из большого города возвращается в Премьер-лигу, но болельщики не сильно этому рады. Вместе с «Колосом» в этом сезоне в УПЛ пробился днепропетровский «Днепр-1». Эта команда в 2014-м году играла в финале Лиги Европы с «Севильей», а уже через пару лет скатилась до любительского чемпионата области. Теперь все нормализовалось, а фанаты совсем не радуются.

Как такое возможно? Отвечает знаток днепропетровского футбола Евгений. Вот его огромный монолог, после которого вы все поймете. Мы лучше и не объясним:

«После финала Лиги Европы тогдашнее руководство кинуло всех: тренеров, игроков, предыдущий штаб. Хуанде Рамосу и его помощникам должны больше миллиона евро, Калиничу – 400 тысяч. В году 2016-м с «Днепра» сняли кучу очков и выкинули из вышки.

В этот момент в городе появились сразу три «Днепра»: СК «Днепр», ФК «Днепр-1» и просто «Днепр». Первые два заявили во вторую лигу, третий играл по любителям. Фишка в том, что клубу были должны 4 миллиона евро за трансфер Коноплянки. Эти деньги перевели на счет СК «Днепр», после чего он просто прекратил свое существование, хотя мог погасить долги.

В это время ФК «Днепр-1» спокойно развивался как независимый проект и новый клуб, в тот же сезон вышел спокойно в Первую лигу, а еще через годик добрался и до вышки. Вот только настоящим болельщикам нет никакого интереса к этому «Днепр-1». Мы всегда топили и будем топить только за наш «Днепр». Никакого «Днепра – 1, 2, 3, 4» не может быть.

Да, у нас отбирают профессиональный статус, клуб играет по аматерам, денег нет. Но я и мои друзья никогда не переобуемся и не поменяем свое мнение. Нам не интересны даже матчи «Днепр-1» с «Шахтой» или «Динамо». Если в это время наш «Днепр» будет играть в чемпионате области с условным «Волчанском» или «Сапфиром», мы выберем второй вариант и пойдем смотреть на любителей.

Такая же ситуация и в Харькове. Этот город и его «Металлист» всегда были нашим самым принципиальным соперником, но теперь они в таком же говне. Сам «Металлист» прекратил существование, а в первой лиге играет харьковский «Металлист-1925». Недавно даже был матч «Днепр-1» – «Металлист-1925», но все понимают, что это уже не то, не настоящее».

Единственная команда Европы с дисквалифицированной молодежкой

Несколько лет назад мы рассказывали вам про «Олимпик» из Донецка, чей владелец Владислав Гельзин не только содержит этот клуб на свои деньги, но еще и сам там бегает. Играющий президент устанавил сразу несколько рекордов в УПЛ, став самым возрастным дебютантом чемпионата Украины, а также самым возрастным футболистом, выходившим в УПЛ и забивавшим голы.

Гельзин дебютировал в украинской Премьер-лиге в 41 год, забил гол в 42 года, а выходил на поле почти до 43-х. В этом году отличился уже его клуб. Из-за обвинений в ставках и участии в тотализаторе УПЛ дисквалифицировала все молодежные и юношеские команды «Олимпика»:

«По нашим данным команды «Олимпика» U-19 и U-21 cыграли более 30 матчей с договорным исходом на тотализаторе. На эти игры ставились крупные суммы денег в Европе и в Азии», – говорит в интервью украинской прессе глава отдела по борьбе с договорными матчами Франческо Баранка.

Гельзин этому только радуется: «От этого решения я только выигрываю. Каждый год содержания детских и юношеских команд обходится мне в хорошую копеечку. Теперь же я смогу сэкономить немало денег. Но все равно не понимаю, где можно ставить большие суммы денег на наши матчи.

Я специально заходил в несколько букмекерских контор Украины. Максимум, сколько там принимают – это 2-3 тысячи гривен (100 евро – прим. авт.) Пусть Баранка мне сам лично покажет, кто принимает крупные суммы на чемпионат Украины среди 18-летних пацанов».

В этом году «Олимпик» станет единственной командой в Европе, которая официально лишена права играть юношескими и молодежными командами.

Еврокубки на нейтральных полях – тенденция

Пять украинских клубов попали в еврокубки, но сразу четыре из них не принимают соперников на своих домашних стадионах. Получается, что 80 процентов украинских клубов от общего количества участников играют на нейтральных полях.

«Шахтер» все домашние матчи чемпионата и группового этапа Лиги чемпионов отыграет в Харькове, который уже третий сезон подряд становится для него родным городом. «Мариуполь» домашние игры УПЛ принимает в своем городе, но еврокубки – в Одессе.

Луганская «Заря» также вышла в Лигу Европы. Из-за сложной ситуации в родном городе этот клуб вынужден почти каждый год искать себе новый стадион для еврокубковых матчей. С «Фейеноордом» играли в Киеве, с «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед» – в Одессе, во Львов привозили «Атлетик» и «Герту», в Запорожье был «Майнц».

«Не представляешь, как это сложно, каждый раз возникают проблемы. В Киеве были разногласия с местным «Динамо» из-за стадиона «Олимпийский». Мы могли даже отказаться от еврокубков. В Одессе наш клуб кинули на деньги и не додали часть прибыли от продажи билетов на матч с «Манчестером».

Начали играть в Запорожье, но там не было нужных турникетов, которые требует УЕФА, поэтому пришлось ехать во Львов. Сейчас наш клуб сам оборудовал всем необходимым стадион в Запорожье, и теперь наш дом пока там», – рассказывает луганский журналист Андрей.

Четвертый клуб УПЛ, который также вынужденно гостит в другом месте – «Александрия». Этот клуб сам себе создал проблему тем, что занял слишком высокое место в чемпионате. Да, бывает и так, что сенсационные бронзовые медали приносят радость далеко не всем болельщикам.

«У нас маленький городок, в котором проживает всего 70 тысяч. Стадион вмещает только семь тысяч зрителей. О том, чтобы принимать групповой этап еврокубков не может идти и речи. Пару лет назад мы занимали пятое место и уже играли в Лиге Европы. Прошли румын, потом попали на БАТЭ. Это был плей-офф раунд и уже тогда мы должны были принимать их в другом городе. Белорусы пошли нам на встречу и сыграли у нас.

Если бы мы стали четвертыми или пятыми, то тогда не попали бы сразу в группу, а тоже начинали бы с отборочных раундов. Эти игры были бы дома. Теперь же придется ездить во Львов. Это 800 километров туда и 800 обратно. Матчи по четвергам. Как ты думаешь, много ли желающих захочет проделать путь в 1600 километров в середине рабочей недели?» – задается важным вопросом болельщик «Александрии» по имени Андрей.

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