«Кардифф Метрополитен Юниверсити» и его история.

Путь «Кардифф Метрополитен Юниверсити» – сенсация

Топ-клубы еще не начали подготовку к сезону, а еврокубки уже играются. Даже в низших раундах квалификации мелькают достойные клубы. Любительский футбольный клуб «Кардифф Метрополитен Юниверсити» – один из них. Да, уже из названия вы правильно поняли, что это студенческая команда.

«Кардифф Метрополитен Юниверсити»15 лет пылил в низших дивизионах Уэльса и даже не задумывался о том, чтобы подняться в местную Премьер-лигу. Эта студенческая команда собрана из простых учащихся Университета Кардифф. В ней играют только студенты, интерны и несколько преподавателей. Из-за учебы, работы и научной деятельности они тренируются всего два раза в неделю по вечерам, играют абсолютно бесплатно на энтузиазме, не получают никаких зарплат и премиальных.

Весной этого года любители из «Кардифф Метрополитен Юниверсити» выиграли Кубок лиги Уэльса – с того момента о них заговорили все. В решающей игре студенты из Кардиффа по пенальти обыграли один из топовых местных клубов «Бала Таун», который до этого пять сезонов подряд играл в еврокубках. Так «Кардифф Метрополитен» стал первой студенческой командой в Европе, сумевшей попасть в еврокубковый турнир.

Их тренирует бывший игрок сборной

В Университете Кардифф числится почти 12 тысяч студентов. Основные факультеты: дизайн интерьера, инженерия, политология, экономика, информационные технологии. Есть и отдельный корпус, где люди обучаются спортивным дисциплинам: менеджменту игровых видов спорта, физиотерапии, разным наукам о здоровье и тренерским курсам. Если вы захотите поступить учиться, то в среднем за год обучения в этом ВУЗе нужно будет заплатить 18-19 тысяч фунтов. И это только контракт, без учета жилья, еды, учебников, транспорта и прочих затрат.

Несколько лет назад в Кардиффский Университет приехал Кристиан Эдвардс. Именно с него и началась футбольная сказка студенческой команды. Как и во многих культовых фильмах про спорт, персонаж тренера всегда играет одну из главных ролей.

Бывший полузащитник «Суонси» и «Ноттингем Форест», поигравший на приличном для местного футбола уровне и даже сыгравший несколько матчей за национальную и молодежную сборные Уэльса, решил, что ему не интересно просто читать лекции студентам и писать научные работы.

Эдвардс взялся тренировать студенческую команду, с которой умудряется выиграть Кубок Лиги Уэльса, провел команду в Лигу Европы и вывел ее в валлийскую Премьер-лигу. Если что, состав «Бала Таун» по своей трансферной стоимости в 27 раз превышает «Кардифф Метрополитен Юниверсити». Во время игры студентов трижды спасала перекладина, а их вратарь впервые за шесть лет отразил удары в серии одиннадцатиметровых.

Сам Кристиан Эдвардс рассказал, что работать в «Кардифф Метрополитен Юниверсити» тяжело из-за сложных условий:

«Работа с такой командой очень специфическая. Когда тренируешь профессионалов, то можешь требовать с футболистов те или иные вещи, потому что они получают зарплату. В случае с «Кардифф Метрополитен Юниверсити» все иначе. Ни один футболист здесь не получает ни пенни, поэтому в случае нарушения дисциплины я даже не могу его оштрафовать.

Другая проблема – сами тренировки. У студентов и преподавателей очень плотный учебный график: лекции, семинары, тесты, разные образовательные программы и курсы. Тренироваться даже три раза в неделю они не могут и не успевают. Требовать, чтобы они тратили больше своего времени на футбол, но при этом меньше учились и занимались научной деятельностью, было бы неправильно с моей стороны. Весь год мы живем и работаем в таком режиме: в понедельник и в четверг у нас тренировки, а по выходным игры в чемпионате».

Университет дает деньги на академию. Клуб зарабатывает сам

«Кардифф Сити» – самый известный валлийский клуб. Его спонсирует малазийский миллионер Винсент Таном, а в прошлом году команда еще играла в АПЛ. Основной стадион города «Миллениум» вмещает почти 75 тысяч зрителей. На этом фоне скромный «Кардифф Метрополитен Юниверсити» со своим стадионом на 1500 мест, студенческим составом и без богатых покровителей выглядит совсем уж скромно.

Даже в такой ситуации руководство клуба умудряется вести грамотную политику развития и еще и не только окупает все затраты, но и зарабатывает. Как такое возможно? Все поймете из большого монолога президента клуба Грэкхэма Хайнса:

«Сразу скажу, что наш клуб хоть и носит имя в честь университета, но никакого финансирования с его стороны нет. Максимум, что нам перепадает – это игровая форма, ведь мы представляем университет по всей стране, когда играем на выезде и рекламируем его. Политика руководства такова, что они не хотят финансировать взрослую команду, и полностью сконцентрированы только на нашей детской академии.

Они оплачивают зарплаты тренерам, которые работают с юношами и детьми, выделяют также деньги на транспорт и форму. Это больше социальный проект, потому что даже если ребенок и не станет футболистом, то он уже подсознательно будет знать, что может пойти учиться в Кардиффский Университет, который находится рядом с полем, где он тренировался много лет.

Нам тоже хорошо. По окончании каждого выпуска есть ребята, которые хотят не только получать образование, но и продолжают играть во взрослый футбол уже в нашей команде. У нас нет богатого президента, который давал бы нам по несколько десятков миллионов фунтов каждые полгода, как это делает Винсент Тан в «Кардиффе». Мы не играем в АПЛ, и наша средняя посещаемость на домашних матчах не больше 500 зрителей.

Входной билет стоит 6 фунтов. С учетом продажи билетов, клубной атрибутики, футболок и программок на домашних матчах мы зарабатываем около 60-65 тысяч фунтов за сезон. Эти деньги покрывают нам транспортные расходы на выездные матчи, на них мы кормим ребят после гостевых матчей и платим небольшие гонорары нашим сотрудникам. Всего в клубе помимо меня работает четыре человека на административных должностях плюс глава детской академии».

Заработали 220 тысяч, но деньги пойдут на счет университета

«Кардифф Метрополитен Юниверсити» – уникальный клуб. Здесь нет зарплат и премиальных. Весь заработок упирается в спортивные стипендии, но даже они полностью зависят от учебы. Если в какой-то из триместров средний балл успеваемости падает, стипендия не выплачивается. Единственный бонус для игроков – они могут сдавать задолженности чуть позже, чем это позволено остальным. Преподаватели идут на уступки, так как понимают, что игры по выходным, особенно выездные, отнимают почти весь день, плюс есть еще тренировки.

Теперь клуб получит 220 тысяч евро за выход в Лигу Европы, но всех денег игроки не увидят. «Да, в этом году мы получим рекордную для себя сумму заработка. Мы даже не могли сказать, куда их перечислить, ведь команда у нас любительская. В итоге решили, что вся сумма должна прийти на счет университета, а там уже совместно подумаем, что с ними делать дальше. Конечно, какую-то часть должны получить ребята и тренер, ведь благодаря их труду мы заработали эти деньги», – рассказал президент «Кардифф Метрополитен Юниверсити».

Портал Transfermarket оценивает всю команду «Кардиф Метрополитен Юниверсити» всего в 25 тысяч евро. Столько стоит только один единственный футболист в команде 28-летний англичанин Жоэль Эдвардс. Когда-то он играл в низших лигах Англии. Вместе с соотечественником Гарри Оуэном и финским вратарем Еса Альто Эдвардс один из трех легионеров клуба. Все они учатся в университете и хотят получить ученую степень, которую уже имеет половина их одноклубников.

Теперь помимо учебы у них появляется еще одна цель – пройти как можно дальше в еврокубках. По этой причине нынешним летом у студентов получаются очень короткие каникулы по сравнению с предыдущими годами. Кристиан Эдвардс начал готовить свою команду к матчам Лиги Европы еще в середине июня. В дебютной еврокубковой игре «Кардиф Метрополитен Юниверсити» минимально уступил на выезде люксембургскому «Прогрессу». В прошлом году он играл с «Уфой». Отсюда пошел и Оливье Тиль, который потом перешел в «Уфу» и давал нам интервью.

Трансферная стоимость всех игроков «Прогресса» на данный момент почти 2 миллиона евро. «Кардифф Метрополитен Юниверсити» ответит им заполненным домашним стадионом и большой самоотдачей.

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