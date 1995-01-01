Как создать команду в маленьком селе и дотащить ее до еврокубков. История одного молдавского бизнесмена

Сергей Беседин нашел еще один невероятный сюжет, который никто не замечал.

Недавно мы писали про скромный, но замечательный «Кардиф Метрополитен». Эта студенческая команда из Уэльса выиграла Кубок лиги и попала в еврокубки с составом, полностью укомплектованным из студентов и преподавателей Кардифского университета.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы играет 86 команд. На этой стадии все еще нет топовых грандов, зато есть очень интересные маленькие клубы и их президенты с невероятными историями. Один из таких примеров – молдавская команда «Петрокуб» и ее владелец Михаил Усатый.

Цыганский Пеле и реклама колхоза

Проект растет в маленьком молдавском селе Сарата-Галбенэ с населением четыре тысячи жителей. Его очень сложно найти на карте, и вряд ли бы мы рассказывали про этот крошечный населенный пункт, если бы местный бизнесмен Михаил Усатый не построил здесь стадион с тремя полями, не открыл детскую футбольную школу и не создал клуб, который через 22 года пробьется в еврокубки. И все это только на свои заработанные деньги и на финансы, привлекаемые от партнеров.

Каждый год в Сарата-Галбенэ рождается в среднем всего 18 мальчиков, но благодаря энтузиазму президента «Петрокуба» у каждого из них теперь есть возможность заниматься футболом:

«В футболе всегда смотрят на результат. Но для меня он не играет особой роли, − объясняет Усатый. − Да, мы играем в Лиге Европы, но для меня это не главное. Куда важнее другие вещи, социальные. Назови мне еще хоть одно такое маленькое село, где есть свой стадион, три поля и самое главное – восемь детских полноценных футбольных команд?

Когда я только начинал с футболом, в первую очередь думал о детях. Что делать ребенку в селе, чем заниматься? Раньше не было ни интернета, ни других развлечений. Пацаны должны быть при деле, заниматься спортом, иначе в 13-14 лет они начнут бухать или еще хуже − подсядут на наркоту.

На домашние матчи «Петрокуба» по сравнению с другими командами ходят больше всего людей. По посещаемости в Молдове мы идем на твердом первом месте, обгоняя Тирасполь, где играет чемпион страны «Шериф» и даже Кишинев с его «Зимбру», столицу, в которой живет 800 тысяч человек. Для меня это куда более важные достижения, чем места в таблице или игры в еврокубках».

Михаил Усатый

По словам Усатого, Сарата-Галбенэ всегда было футбольным селом:

«Не знаю почему, но в Сарате футбол любят очень сильно с давних времен. Это село какое-то футбольно-волшебное. Самый ближний крупный город к нам – Хынчешть, но у них больше борцов, дзюдоистов. А вот команда нашего села еще при СССР умудряется выйти в финальную пульку «Кожаного мяча» и едет в Армению. Ты представляешь, сколько там сотен тысяч подростков играло со всего союза! И тут сельские пацаны занимают в итоге 12-е или 13-е место.

У меня в клубе работает тренер, который пацаном тоже там играл. Он рассказывал, что у них был цыган, который всех возил. Но родители не разрешают ему ехать на турнир, не отпускают так далеко. Тогда он сбегает из дома и добирается до Еревана самолетом вместе с кем-то из наших представителей, который тоже летит на финал. Они успевают добраться на стадион только ко второму тайму. Наши горят 0:1, он выходит, забивает два и вытаскивает команду дальше из группы.

Из-за того, что он темненький и техничный, некоторые думают, что это не цыган, а бразилец и начинают спрашивать, что за легионера вы привезли. Про эту историю тогда пишет статью даже «Советский Спорт». Она выходит под заголовком: «Пеле из Сарата-Галбенэ».

Во времена СССР почти все жители Сарата-Галбенэ работали в местном колхозе, который специализируется на выращивании пшеницы. И хоть тогда и не было людей, занимающихся футбольным маркетингом, но название местной команды «Спикул» (в переводе на русский – Колос) работало как реклама самого колхоза.

Гуляя по местному сельскому стадиону, невольно даже чувствуется какой-то футбольный дух и сразу представляется картина, как местные сельчане лет 30-40 тому назад по выходным рубились на первенствах колхозов и коллективов физкультуры. Но во времена перестройки колхозу стало не до футбола.

Как судьи и чиновники чуть не убили проект

Михаил Усатый вспоминает, как все начиналось:

«В середине 90-х годов ко мне обращаются наши местные ребята из сельской команды. Говорят, что колхоз, содержавший команду с советских времен, прекращает финансирование, и просят помочь не умереть. К тому времени я уже занимаюсь бизнесом, есть кое-какой капитал. Думаю: почему бы и нет?

Пару лет мы играем в низших дивизионах, а в начале нулевых годов заканчиваем сезон в призерах второй лиги и выходим в высший дивизион. За несколько туров до конца чемпионата смотрим в таблицу – мы на четвертом месте.

А это выход в еврокубки. Да и чтоб туда попасть, нас устраивает пятое место, потому что у всех остальных конкурентов нет даже теоретических шансов, а единственный клуб, который остается с нами в борьбе за выход в Интертото, оштрафован на два года УЕФА».

Речь идет про ФК «Конструктор», чей президент был криминальным авторитетом, а один из его приближенных угрожал судье пистолетом после поражения в матче Кубка УЕФА). Более подробно про эту команду, созданную и управляемую вором в законе мы уже рассказывали.

В последнем туре мы проигрываем на последних минутах и уступаем четвертое место, но понимаем, что ничего страшного в этом нет, и мы все равно попадаем в Кубок Интертото. Живем в ожидании нашего первого международного матча и дебюта в еврокубках, готовимся, знаем, что наш соперник из Чехии. Для многих наших тогдашних молодых пацанов – это чуть ли не первый выезд за рубеж».

Но радость нашего героя и его футболистов по еврокубковой эйфории длится не долго. Вместо этого они испытывают одно из самых больших жизненных разочарований. В «Конструкторе» меняется руководство, клуб покупают новые собственники, все наказания из-за прошлых хозяев снимаются, и их допускают к еврокубкам. В последний момент становится ясно, что никакого Кубка Интертото и матчей с чехами не будет:

«Не представляешь, как это обидно. Середина 2002-го. За попадание в Кубок Интертото нам должны дать почти 100 тысяч долларов. Пускай часть этих денег идет на поездку на выездной матч и проживание там. Но ребята ждут премии за выход в еврокубки, понимают, что им тоже часть достанется, готовятся − и тут такое.

Но дело даже не в деньгах. В любом бизнесе, будь то крупная фирма или предприятие, сколько бы раз ни менялись руководители, все долги, штрафы, обязательства остаются. Нельзя просто так взять и простить прошлые нарушения, потому что пришли новые управленцы. Я считаю, что нас кинули и очень жестко».

Через год Михаил Усатый сталкивается с еще одной проблемой большого футбола – несправедливым судейством:

«Приезжаем на выезд к чемпиону «Шерифу». У них тренер – румын, побеждавший в Лиге чемпионов (прим. − Габи Балинт), а треть команды − игроки, которые через пару месяцев перейдут в российские клубы: Чиди, Даду, Тудор, Стас Иванов, другая часть – игроки сборной Молдовы, и еще и легионеры из Румынии, Украины, Грузии, Нигерии, Бразилии. У меня только один легионер, и то его так называем, потому что он из другого города Молдовы. Для нас тогда легионерами считались все, кто был не из нашего села или района.

Мы играем – счет 0:0, идет 90-я минута. Судья добавляет пять минут, хотя остановок не было. На табло 96-я минута, 97-я, а мы все играем. Заканчивается все тем, что в начале 99-й минуты их защитник дальним ударом все же нам забивает. Судья просто отбивает у меня желание дальше заниматься и вкладывать деньги в футбол. После этого я решаю закончить финансирование взрослой команды и снимаю ее с турнира. На весеннюю часть чемпионата мы не выходим и прекращаем свое существование. Говорю себе, что никогда больше не дам на взрослый футбол ни копейки и концентрируюсь только на детях».

«Пацанов ломают, калечат, кидают на деньги, не платят»

Разочаровавшись в большом футболе, президент «Петрокуба» начинает активно развивать детский футбол и инфраструктуру. Он открывает школу, где тренируются не только дети из Сараты, но и из соседних сел. Проходит несколько лет − и выпускники старших групп просят его снова создать команду и заявить ее хотя бы в низший дивизион. Михаил Усатый во второй раз заходит в профессиональный футбол, за несколько лет снова поднимается до высшей лиги, но вместо возвращения туда снова разочаровывается:

«Это было, когда помимо нас за место в вышке боролись еще две команды, более обеспеченные деньгами – «Бешикташ», который спонсировал турецкий бизнесмен, и «Академия» Игоря Добровольского. Их все время тащат судьи, а нас − убивают. Мы заканчиваем сезон третьими, но турок прекращает финансирование, и его клуб распадается.

Тогда руководство федерации предлагает зайти нам в вышку вместо них. Я им говорю открыто, что так не делается: вам нужно четное количество команд в вышке, а нас хотите использовать как прокладку. Я снова разочаровываюсь в футболе и просто не хочу дальше этим заниматься. Не хочу играть ни в высшей, ни в первой лиге. Снова говорю себе: я развиваю только детский футбол».

Через несколько лет ситуация повторяется. Снова появляются выпускники старших групп, которым надо где-то играть:

«Чтобы у пацанов была практика, я договариваюсь с моим хорошим другом. Его клуб «Рапид» тогда играл в высшей лиге. Я отдаю ему всех своих лучших молодых игроков, и он заявляет вторую команду как дубль. Проходит время, и я вижу, что все идет не так, как планировалось. Пацанов ломают, калечат, кидают на деньги, не платят. Мой племянник там получает двойной перелом, кость неправильно срастается, надо снова ломать. Мне становится их жалко.

Собираемся все вместе. Спрашиваю – хотите играть в футбол? Они отвечают – да. И я в третий раз залезаю во взрослый футбол. На это раз без фанатизма. Думаю, пусть ребята себе спокойно бегают по второй лиге для удовольствия и здоровья, с таким составом они еще лет 10 будут тут играть. А они берут и за два года выигрывают сначала вторую лигу, потом первую и выходят в вышку».

Бесплатные билеты и транспорт для фанатов

Во второй сезон после выхода высшую лигу «Петрокуб» получает бронзовые медали и место в еврокубках, где ему в соперники попадается хорватский «Осиек». Через год результат с бронзовыми медалями удается повторить – и снова выход в Лигу Европы. Соперник – АЕК из Кипра.

Тот самый племянник Михаила, чей жесткий перелом во многом побудил его снова возродить взрослую команду, становится лучшим бомбардиром чемпионата, отгружает два гола «Осиеку» в Лиге Европы, получает вызов в сборную Молдавии и забивает в ворота чемпионов мира французов.

Домашний матч с АЕК в Лиге Европы «Петрокуб» проводит в Кишиневе, так как их стадион не соответствует всем требованиям УЕФА. Клуб старается привлечь на трибуны как можно больше народа: организовывает транспорт для болельщиков, раздает билеты детским футбольным школам и даже приглашает людей из других видов спорта.

Зачем так делать, объясняет пресс-атташе Михай Санду:

«Матч закончится в 10 вечера. Автобусы и маршрутки уже не будут ходить, поэтому добраться из столицы в Сарату так поздно самостоятельно невозможно, если нет своей машины, а автомобили, ясное дело, есть не у всех. Также мы раздаем бесплатные билеты детям из разных футбольных школ. Малыши должны видеть, что такое большой футбол при ярком освещении, почувствовать эту атмосферу. Уверен, для них точно получится хороший праздник.

Еще приглашаем разных спортсменов. На матче будут дзюдоисты, борцы, представители других видов спорта. Мы все делаем одно общее дело – представляем нашу маленькую страну на международном уровне, поэтому это нормально, когда они болеют и поддерживают нас, а мы их».

Приезжие фанаты из Сараты и других близлежащих сел весь матч отчаянно болеют. Проиграв в первом матче на Кипре 0:1, «Петрокуб» до последних минут держит интригу. Но забить так и не получается.

На данный момент у президента «Петрокуба» есть только одно футбольное желание − привезти еврокубковые матчи домой:

«Я уже по чуть-чуть изучаю этот вопрос. Есть специальные технологии, позволяющие расширять зрительские места. Переносные трибуны – вот то, что нам нужно, чтобы увеличить вместимость стадиона. Плюс решить кое-какие нюансы с комнатами для допинга и подтрибунными помещениями.

Если все это привести в порядок и модернизировать, мы сможем принимать домашние матчи Лиги Европы у себя, и это будет здорово».

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