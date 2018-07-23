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    На Украине будет чудной сезон. Одни клубы умирают, другие − везут иностранных тренеров


    3.9
    Голосов: 12
    23.07.2018 12:05
    Свежий Беседин − из Одессы и главного дерби страны.

    В эти выходные началась украинская Премьер-лига-2018/2019. И, кажется, впереди там очень странный сезон. В турнире участвуют всего 12 клубов, но многие из них летом серьезно изменились. Где-то просто другое название, где-то новые загадочные владельцы, где-то − мощный рывок сразу через два дивизиона за одно лето.

    Сергей Беседин поехал в Одессу на Суперкубок с вечной афишей «Шахтер» − «Динамо» и узнал, какими темами живет футбол Украины сегодня.

    Умереть и воскреснуть. Воскреснуть и умереть

    Пока автобусы с приезжими болельщиками «Динамо» и «Шахтера» организованно подъезжают к стадиону, местные любители футбола гуляют в парке Шевченко. Одесситы хоть и чужие на этом празднике, но их всегда приглашают первыми:

    «Не пропустил ни одного Суперкубка за 4 года, − говорит болельщик «Черноморца» Олег. − Приятно, что мы всегда можем посмотреть первый матч сезона, игру двух наших лучших клубов и для этого не нужно ехать в другой город. Конечно, хотелось бы, чтобы в таком матче хоть раз сыграл наш «Черик», но сейчас это не реально. Хорошо хоть в Первой лиге не будем играть, хотя мы туда вылетели».

    СПРАВКА
    В конце прошлого сезона «Черноморец» занял предпоследнее место в УПЛ и затем проиграл стыковые матчи на выживание «Полтаве» из лиги ниже. Но летом «Полтава», которая появилась в 2007-м, была расформирована (как и еще почти десяток клубов по всей стране). Владелец клуба Леонид Соболев, который ранее неоднократно заявлял о снятии команды, признался, что за 11 лет вложил в проект около 20 млн долларов. Клубы УПЛ сами голосовали за претендентов на освободившееся место в лиге и в итоге выбрали «Черноморец».

    «Наш бывший владелец забил на клуб. Ему все было ... [безразлично]. Довел команду до плачевного состояния и уже не знал, как от нее избавиться, − объясняет приятель Олега Миха. − Дошло до того, что в прошлом чемпе мы заняли предпоследнее место и играли в стыках, чтобы остаться в вышке. Там «Черноморец» благополучно слился «Полтаве» и спецом хотел играть в Первой лиге, потому что там меньше затрат».

    «С Олежкой и Михой я скентовался как раз после того матча у нас в Полтаве, − жалуется полтовчанин Серега. − Наши грохнули их 3:0! Пацаны были убиты вылетом в Первую лигу и заливались ершами в баре, а я бухал на радостях шампусик! А сейчас уже я две недели даю строго по водяре, и уже они меня утешают. Лет восемь топил за «Полтаву», хотя у нас почти все за «Ворсклу». За это время пробил почти сто выездов, так ждал этого выхода в вышку и полтавского дерби. Но наш президент просто взял и убил все – за пару недель до старта чемпа тупо расформировал команду и сказал, что клуб прекращает существование. Не понимаю, как так можно? Потратить столько денег, сил, времени и забить потом на все болт».

    «Хоть «Черик» и остался в вышке, но поводов для радости очень мало. До сих пор не ясно, кто у нас новый владелец. Все очень мутно, − продолжает Миха. − Никто ничего не знает. Кто-то говорит, что осталось старое руководство, кто-то уверен, что у нас новый собственник, якобы бывший владелец «Симферополя». Но денег очень мало. Нормальной подготовки не было, гоняли товарняки с любителями, 80 % состава – молодняк 97-98 годов. Снова будем бороться за предпоследнее место».

    Один клуб – четыре владельца

    Не удивляйтесь, но «Черноморец» не единственный клуб УПЛ, где не ясно, кто владелец . Киевский «Арсенал» в этом году, спустя пять лет, вернулся в высшую лигу, но до сих пор не разобрался с собственниками. В 2014 году клуб под новым названием «Арсенал-Киев» основал украинский бизнесмен Алексей Кикирешко, который успевал поигрывать за команду, совмещая это еще и с автоспортом. По заявлениям Кикирешко, в 2016 году из-за попыток рейдерского захвата его бизнеса он временно переоформил свою долю корпоративных прав в размере 70% на своего партнера, директора клуба Александра Москаленко, а тот без его разрешения взял и передал клуб другому человеку:

    «Москаленко просто кинул Кикирешко. Пока один вкладывал свои бабки в команду и не о чем не подозревал, второй воспользовался ситуацией и передал команду хорвату Ивице Перичу. Когда уже слепилась готовая команда и было что показать, они подтянули министерство обороны, которое сейчас финансирует команду», − рассказывает киевлянин Богдан. Он приехал в Одессу поболеть за «Динамо» вместе со своим другом Витьком. У Витька, как у болельщика «динамовцев», своя версия этой необычной истории:

    «Ты знаешь, кто такой Перич? Он кум Срны. Пока его дисквалифицировали за допинг, Срна занялся организационными делами со своим кумом, который не без помощи извне и стал совладельцем и президентом «Арсенала». − объясняет Витек. − Всем ясно, что с этого сезона «Арсенал» − проект Ахметова. Так что нас ждет жесткое киевское дерби, в котором они будут костьми ложиться, чтобы у нас отобрать очки и помочь «Шахтеру».

    СПРАВКА
    Про последний год легендарного легионера «Шахтера» Дарио Срны надо знать две вещи. Во-первых, в марте 2017-го он сдал положительный допинг-тест. В сентябре это подтвердил клуб, а в феврале Национальный антидопинговый центр Украины дисквалифицировал хорвата на полгода. Во-вторых, этим летом Срна перешел в итальянский «Кальяри». За «Шахтер» он отыграл 15 лет.

    Получается, что на данный момент на руководств о киевским «Арсеналом» претендуют :

    ● основатель Кикирешко

    ● гендиректор Москаленко

    ● ставший новым президентом Перич

    ● Министерство обороны Украины, которое спонсирует команду прямо сейчас.

    Кикирешко обещает подать в суд на мошенников, которые, по его мнению украли у него клуб, и доказать свою правоту, Москаленко говорит в ответ, что все зло вернется его врагу бумерангом, Перич ничего не комментирует. А вот Ринат Ахметов, вопреки мнению киевлян, возмущается и критикует в украинских СМИ всех, кто связан с этой историей:

    «Почему я возмущен? Или играйте, или не играйте. Вы начали выступать. А потом провели 13, 14, 15 матчей, и владельцы начинают между собой выяснять отношения. И я не знаю, кто владелец! Слышу, что один, второй, третий... Я же за что всегда был? За прозрачность – кто является собственником клуба? Это первое. И второе: за прозрачность бюджета – за счет чего финансируется клуб? Две вещи нам нужны. Они сегодня выясняют между собой отношения, а трясет весь самолет».

    Суды и споры в руководстве клуба не смутили приехать в Киевскую область бывшего нападающего сборной Италии Фабрицио Раванелли . Некогда звездный нападающий «Ювентуса», который брал Лигу Чемпионов и Кубок УЕФА, станет в «Арсенале» главным тренером. Кстати, последние пять лет Раванелли был безработным, а опыт его тренерской деятельности насчитывается всего парочкой месяцев в 2013 году во французском «Аяччо».

    Из третьей лиги в элиту за один сезон

    − В этом году наш футбол настолько чудной, что не перестаешь удивляться. Можешь себе представить, чтобы команда, занявшая пятое место в третьей лиге сразу оказалась в Премьер лиге? Ты где-нибудь такое видел? − начинает очередной рассказ о необычности украинского футбола перед матчем знакомый местный журналист Евгений.

    − Как такое получилось? – спрашиваю у Евгения.

    − У нас сделали рокировку. Занявший 6-е место в Вышке «Верес» пошел в третью по силе лигу, а на его место в Премьер-Лиге, минуя сразу два дивизиона, зашел «Львов». Президент «Вереса» объяснил это тем, что его клуб, как ребенок, слишком быстро вырос, но кости еще не окрепли, и они просто не готовы к Премьер-лиге.0 Хотя в год своего дебюта в вышке они попали в первую шестерку, а до выхода в еврокубки им не хватило всего четырех очков.

    Что ждет новый «Львов», пока сказать невозможно. Но то, что этот клуб был создан в 2017 году и уже через год после своего основания оказался сразу в Премьер-лиге, наводит на самые разные мысли о таком проекте. Любопытный у клуба и тренер. Дебютировать в элите «Львов» будет под руководством бразильца Жилмара Тадеу да Силва, последним клубом которого был «Чао Пак Ней» из Макао. До этого бразилец два года не тренировал, а его предыдущий клуб из Саудовской Аравии был дисквалифицирован и отправлен в третий дивизион за участие в договорных матчах.

    Про хорошее

    И все же. Несмотря на подобные истории, украинский футбол все равно остается конкурентноспособным в Европе. Скромная даже по местным меркам «Заря» продает своего вратаря в мадридский «Реал», сборная Украины хоть и не попадает на чемпионат мира, но уступает в квалификации будущему финалисту Хорватии, «Шахтер» доходит до весенней стадии Лиги Чемпионов, а «Динамо» борется в плей-офф Лиги Европы.

    Стартовый матч сезона прошел ярко и красиво. Концерт, выступление диджеев и фристайлеров, фан-зона, настольный футбол, Playstation , интересные конкурсы с призами, красочное открытие и яркая церемония награждения, а также хорошая анонсированная реклама, благодаря которой собирается полный стадион – Суперкубок Украины в Одессе превратился в классное зрелище, на которое хочется ездить и бывать гораздо чаще, чем один раз в год. Позитивные эмоции здесь получаешь со всего, начиная от живого исполнения гимна страны и заканчивая зрителями, поддерживающими свои команды.

    Шикарным получается и сам матч. Донецкие футболисты начинают с двух попаданий в перекладины уже к 16-й минуте, за что киевляне их наказывают голом после грубой ошибки вратаря Пятова. Вратарь сборной Украины дарит мяч Шепелеву и смотрит, как динамовцы раскатывают его и защитников и забивают гол в пустые ворота ударом Буяльского. На отыгрыш у «Шахтера» остается больше 70-ти минут, но «динамовцы» удерживают свое преимущество. Особенно жарким получается второй тайм – 9 желтых и 2 красные карточки.

    К счастью, с большим футболом Одесса не прощается. Потому что ФК «Мариуполь» не сможет принимать соперников по Лиге Европы на своем поле в ДНР, и на время еврокубков его домом станет стадион «Черноморец».

    Следить за чемпионатом Украины интересно не только благодаря наличию «Шахтера» и «Динамо». Например, в этом году донецкий «Олимпик» снова заявил своего играющего президента Владислава Гельзина . Это самый возрастной футболист УПЛ и самый возрастной автор гола в ее истории. Свой заключительный матч против «Стали» Гельзин провел в 2016 году в возрасте 42 лет и 253 дней. В августе ему стукнет 45. Чем не повод следить за возможными новыми рекордами.

    Обещает быть жаркой и Первая лига. В этом сезоне туда зашли «Металлист» и «Днепр». Правда, теперь оба клуба после нового перерождения носят цифровые приставки: в названии харьковчан присутствует 1925, а у днепрян – единица.

    Еще хорошие репортажи по Украине:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Виктор Каминский
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 12
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 2 сентября 2018, 18:13

      посмотрим по ходу сезона.но то что клуб из 3 лиги сразу попадает в вышку,этого я ещё не слышал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend 25 июля 2018, 11:48

      К сожалению финансовые кризисы во многих странах. И всем по карману бьет.. В том числе и владельцам ФК.

      1
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      Рейтинг: +468

      Alemann 24 июля 2018, 06:51

      "Одни клубы умирают, другие − везут иностранных тренеров" - В России разве иначе?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore > Alemann 23 октября 2018, 14:18

      Первое место в рейтинге по уязвимости среди развивающихся рынков заняла Украина. Наименее подверженными внешним рискам оказались Россия и Китай.
      В мировом рейтинге украинская экономика заняла восьмое место, оказавшись рядом с Суданом, Нигером, Йеменом и КНДР. По данным ООН, эти государства — наименее развитые.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 24 июля 2018, 01:01

      Странно что никто не написал про драку между фанами Черноморца и Динамо,которая была перед игрой.Перед игрой я прошел мимо пивших кофе и кушавших в 2-х небольших кафе динамовских фанатов,на мне был шарф Шахтера-никакой отрицательной реакции с их стороны не было.А еще я заходил в шарфе Шахтера на стадионе после драки в туалет,динамовские фанаты на меня вообще никак не реагировали,один из них отмывался от крови,вся футболка в ней была.Я не видел кто кого спровоцировал,но факт драки был

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      Сергей Беседин > Pres Arsenal 24 июля 2018, 11:48

      "Черноморец" с давних времен был самым принципиальным соперником "Динамо", а противостояние Киева и Одессы еще при СССР считалось одним из самых жарких. Этот градус потом перешел и на начало 90-х годов. Ну а в конце 90-х - начале 2000-х уже появился "Шахтер" и отобрал звание самого принципиального соперника "Динамо" у "Черноморца". Насчет драки - я лично сам ничего не видел. Уверенны ли вы, что тот фанат, который отмывался от крови, был избит именно фанатами "Черноморца"? Может это бытовой конфликт, или кто-то кого-то задел, приставал к чужой девушке и т.д. Всякое ведь бывает. Приведу пример. Пару лет назад я видел, как одесскую машину разбивают монтировкой на моих глазах, оттуда выходит водитель в майке "Черноморца" и его начинает бить киевлянин. Оказывается они начали драться из-за того, что один подрезал другого на повороте, тот ехал за ним минут 10, догнал его и подрезал в ответ, а затем один из них взял монтировку и начал бить. Так что клубные пристрастия и фанатизм в этом случае были не при чем. Быть может, и случай, который приводите вы в пример, тоже возник не на почве футбола и этот парень был избит по другому поводу.

      0
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      ...
      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal > Сергей Беседин 27 июля 2018, 21:48

      Я не видел кто начал конфликт,и почему вообще драка эта началась,может киевляне виноваты были,может одесситы.Но с тех пор как у нас в стране началась на востоке вот эта вся канитель, фан-группы клубов не конфликтуют между собой,действует перемирие.Странно что именно на Суперкубке оно было нарушено.И там была массовая драка,полиция и нацгвардия их расбороняли.Парень этот который отмывал футболку был в чужой крови,а не своей

      1
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 23 июля 2018, 22:01

      Гельзіна немає в заявці вже)

      0
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      ...
      Рейтинг: +90

      Сергей Беседин > isco2307 26 июля 2018, 13:57

      Да, его сначала заявили, а потом отзаявили на этой недели

      0
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    • ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore 23 июля 2018, 14:00

      ДНР&ЛНР вместе вы сокрушите неприятеля!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      Сергей Беседин > Grindcore 23 июля 2018, 14:10

      Ребята, давайте жить дружно! Это же футбол! Футбол - посол мира. Зачем же говорить про войну, уничтожение и т.д??

      2
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      ...
      Рейтинг: +90

      Сергей Беседин > Grindcore 23 июля 2018, 14:13

      Ребята, давайте жить дружно! Это же футбол! Футбол - посол мира. Зачем же тогда говорить про войну, унитожение кого-то и т.д.?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      Bronholm 23 июля 2018, 13:12

      Не слишком сильно футбольные дела в Украине отличаются от Российских

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      mahoni1 23 июля 2018, 12:26

      Улыбнула фраза "ФК «Мариуполь» не сможет принимать соперников по Лиге Европы на своем поле в ДНР", Мариуполь пока еще под Украиной.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      Сергей Беседин > mahoni1 23 июля 2018, 13:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мариу́поль (укр. Маріу́поль) — город в Донецкой области, на берегу Азовского моря в устье рек Кальмиус и Кальчик. Центр Мариупольской агломерации. Если бы город был под Украиной и все было гладко, как вы говорите, что клуб принимал бы соперников в ЛЕ в Мариуполе, а не в Одессе. Кстати, киевское "Динамо" отказалось ехать на выезд в Мариуполь тоже по той же причине безопасности и получило техническое поражение 0:3. Именно этих очков киевлянам не хватило в борьбе за чемпионство с Шахтером.Если бы Мариуполь полностью под Украиной, думаете Динамо Киев тогда бы не поехало на этот выезд?

      -4
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      Рейтинг: +41

      mahoni1 > Сергей Беседин 23 июля 2018, 14:16

      Сергей, поверьте, жителям этого региона виднее Википедии под чьим контролем Мариуполь и какие флаги там висят, до территории ДНР почти 20 км, а Динамо не захотело ехать только по решению своего президента Суркиса, который решил потягаться с Павелко и проиграл в Лозане, если Вы не знали, то Европейский высший футбольный суд не увидел причин не ехать в Мариуполь, при этом скандальный матч должен был быть 27 августа 2017 года, а 1 апреля 2018 года Динамо спокойно приехало и отыграло матч, без всяких нюансов. Вы очень поверхностно отнеслись к теме Украинского футбола не вникая в тему.

      7
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      Рейтинг: +90

      Сергей Беседин > mahoni1 23 июля 2018, 14:24

      Добрый день. Спасибо за информацию. Я знаю что "Динамо" проиграло суд в Швейцарии. Не спорю, жителям региона виднее, чем Википедии, где они живут. Тогда у меня к вам вопрос: почему "Мариуполь" матчи Лиги Европы проводит в Одессе, а не у себя в городе?

      0
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      ...
      Рейтинг: +41

      mahoni1 > Сергей Беседин 23 июля 2018, 15:20

      Уважаемый Сергей, все элементарно, на данный момент в Мариуполе нет действующего международного Аэропорта, ближайший находится в Запорожье, от которого ехать 5 часов до стадиона (причем дороги
      далеко не Европейские), после инспекции УЕФА стадион получил категорию 3, что дает право проводить Еврокубки, но съездив в Запорожье инспекция не одобрила трансфер из Запорожья по ужасной дороге.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > mahoni1 23 июля 2018, 15:57

      Привет, ты с Украины??? как там дела на Украине??

      0
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      ...
      Рейтинг: +41

      mahoni1 > Павел Буре 23 июля 2018, 16:14

      Я с Донецка.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > mahoni1 23 июля 2018, 16:53

      а что донецк не украина??? ДНр вроде как ан карте нет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +41

      mahoni1 > Павел Буре 23 июля 2018, 17:25

      Не знаю, может Вам виднее из вне что такое Донецк, но здесь абсолютно все разговаривают на русском языке, валюта - Российские рубли, и половине населения запрещен въезд в эту самую Украину, в том числе и мне, а на карте пока еще есть такой город Донецк, а это самое главное.

      10
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      ...
      Рейтинг: +90

      Сергей Беседин > mahoni1 23 июля 2018, 22:51

      Cколько людей - столько мнений. Каждый волен считать по своему. Для кого-то Донецк - это Украина и украинский город, для кого-то Донецк - столица новой республики ДНР, а для кого-то, как считает mahoni1 Донецк - это уже Россия. Давайте будем просто уважать друг друга, ведь простые люди не виноваты в том, что творят политики.

      2
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      ...
      Рейтинг: +90

      Сергей Беседин > mahoni1 23 июля 2018, 23:01

      В 2004 году был клуб фк "Ильичевец", который уже играл в еврокубках и принимал своих соперников на стадионе в Мариуполе. Привожу примеры:

      ИЛЬИЧЕВЕЦ (Мариуполь, Украина) - БАНАНЦ (Ереван, Армения) - 2:0 (0:0).
      Голы: Закарлюка, 53 (с пенальти), 83.
      15 июля 2004 года. Мариуполь. Стадион "Ильичевец". 14 000 (13 000).

      Кубок УЕФА. Второй квалификационный раунд. Первый матч
      Ильичевец (Украина) – Аустрия (Австрия) – 0:0
      Мариуполь. 11 000 зрителей.
      12 августа 2004 года.

      Почему в 2004-м году в Мариуполе проводили матчи Кубка УЕФА, а в 2018 местный клуб играет домашние матчи в Одессе? Выходит, что когда Банац и Аустрия добирались до Мариуполя, дорога из Запорожья была лучше?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > mahoni1 24 июля 2018, 08:34

      вы конечно лучше разбираетесь в ситуации, но вся Америка разговаривает на английском, но это же не англия.))) Донецк в россию не примут, неужели лучше быть второй абхазией, чем в составе украины??? Донецк вроде классный город, стадион шахтера вообще бомба. мне просто интересно, я ничего не утверждаю.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      Сергей Беседин > Вот оно чё Михалыч 24 июля 2018, 11:25

      ДНР и ЛНР проводят свои внутренние чемпионаты. У "Шахтера" и "Зари" был выбор - играть в чемпионатах непризнанных республик или остаться в УПЛ. Если бы они вышли из УПЛ, то даже за победы в чемпионатах ДНР и ЛНР все равно не смогли бы играть в еврокубках. Поэтому и "Шахтер", и "Заря", и "Олимпик" резонно сделали выбор в пользу УПЛ, благодаря чему играют в ЛЧ и ЛЕ, хотя жить, принимать домашние матчи и базироваться приходится теперь в других городах.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      Сергей Беседин > Павел Буре 24 июля 2018, 11:32

      Стадион "Шахтера" сейчас в непригодном состоянии. Во время войны в него попал снаряд и часть "Донбас Арены" разрушена. Про чемпионаты ЛНР и ДНР я планирую сделать отдельный репортаж, для этого хочу туда сам поехать и все выяснить. На данный момент там есть не только свои чемпионаты, но и даже собираются сборные. Сборные ДНР и ЛНР играют в чемпионате мира среди непризнанных государств. Об этом турнире я также планирую сделать репортаж.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Сергей Беседин 24 июля 2018, 14:10

      офигеть! а ради чего все это затевалось, все эти лнр и днр?? ради того чтобы сборные играли в чемпионате мира среди непризнанных государств?????? уверен если в футболе такая херня то она и во всех направлениях такая же, оно того стоило??? (особенно жалко красавец стадион.(()

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      mahoni1 > Сергей Беседин 24 июля 2018, 17:11

      Ну во первых я не утверждаю, что Донецк это Россия, я прекрасно понимаю - мы не нужны России, все это для создания буферной зоны у своих границ , Донецк это Донецк, мысль моя была в сторону, что это уже не Украина, местные жители очень озлоблены на Украинцев за Днепром и на Киев, и я не верю в применение, сильно много погибших с обеих сторон, только со стороны Украины это военнослужащие, а на территории ДНР - это еще и мирное население, так же добавлю, что как и в Крыму - тут не кто сильно не интересовался мнением обычных жителей, и после этого мне, как оперативному офицеру МЧС в Украине светит статья за терроризм, за то что я спасаю людей.
      Во вторых, Сергей, Вы опять пишите не обдуманные комментарии, в 2004 году дороги были даже лучше, но не в этом дело, в 2004 году функционировал аэропорт в Донецке, а это всего 120 км по четырехполосной трассе, так что Запорожье не рассматривалось.
      И в третьих, чемпионат ДНР - это унылое зрелище, ничего не имеющее общего с профессиональным спортом, в принципе как и игры сборных непризнанных республик.
      В четвертых, моя любимая Арена уже не та, но функционирует, на ней перестелили газон и проводятся экскурсии, проводить на нем матчи не разрешает Ахметов.
      И в пятых, Сергей, если приедете в Донецк помогу Вам с экскурсиям по основным футбольным объектам, стадионы Шахтера, Металлурга, Олимпика, пока где их базы, свожу по городу.

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      mahoni1 > Вот оно чё Михалыч 24 июля 2018, 17:24

      Не знаю как к Вам обращаться, но к сожалению Вы правы, я с первого дня понимал, что Россия не возьмет дотационные регионы, производство уничтожено (хоть на радость мне завод пивной восстановили), а то что Вы пишете "просили" - это все поверхностно, просто люди не хотят жить в Украине с её текущим государственным строем и руководством. Мы все понимаем, что попали в не очень хорошую ситуацию, но про то, что "кинул" рано говорить, зарплаты бюджетным организациям явно идут не из местного финансирования, оборудование в каждую сферу деятельности тоже идет гуманитаркой из России, уже и дипломы начинают выдавать Российского образца. Дело в том что мы не так уж и сильно отличаемся от Крыма, примерно тоже самое на юридическом уровне. А местные клубы все правильно сделали, иначе у них не было бы будущего. Вы просто много не понимаете, люди не хотят жить в непризнанных республиках, но у нас нет выбора, здесь мой дом, здесь я вырос, и на данный момент мне комфортно.

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      mahoni1 > Павел Буре 24 июля 2018, 17:30

      Я уже много мыслей написал в предыдущих ответах на комментарии, и Ваша фраза о я зыках в Америке интересна, но не уместна, просто нет Американского языка, а когда тебя заставляют разговаривать, а самое главное работать на Украинском языке, когда твой родной Русский, это существенно раздражает, по поводу того, что не примут в Россию, я это знаю с первого дня, и на данный момент лучше жить во второй Абхазии, или третьем Приднестровье, чем в Украине. В будущем не исключаю возвращения в состав Украины, но это будет уже другая страна и с другим государственным устройством.

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      mahoni1 > Вот оно чё Михалыч 24 июля 2018, 20:54

      У каждого свое мнение, но:
      1.Я не голосовал, я честно сказать выше этого, как было сказано давно Марком Твеном - «Если бы от нас что-то зависело на выборах, нас бы туда просто не пустили…» . Я в Донецке без выезда в прифронтовом районе с самого начала и все эти беспорядки видел. Думаете мне все это надо было, я дом потерял, три раза под такие обстрелы попадал, что далеко не каждый военнослужащий попал, думаете я хотел получать по 300 у.е., когда при той же должности при Януковиче получал 1000 у.е., думаете люди хотят получать пенсии по 2500 рублей, для меня только одни виноваты - это продажные наркоманы на майдане, которые за дозу свергли власть, ну а Гиркины, Захарченки и т.д. просто воспользовались моментом и теперь более лояльные для Москвы управляют регионом.
      2. По поводу пропаганды, я служил в Украинской армии, и уже тогда был зародыш вражды между западом и востоком на стереотипах, явно создаваемых из вне, и честно я еще в 2014 году выезжал на 2 дня за территорию, вывозил семью, и я все эти преувеличенные слухи, когда гавно 18 летние с автоматом в руке пыталось меня учить истории про вторую мировую и становление страны, и если бы не мой маленький ребенок я бы потерял пару органов. И с Россией мне нечего сравнивать, это не моя страна.
      3. Снаряды долетают, и даже вижу откуда они вылетают, из рук моих сограждан из Украины, на подвал не попадал, и ни кто из моих многочисленных знакомых и коллег тоже, и по правде беззакония тут меньше чем на Украине.
      В общем Вы меня во много не понимаете, я не поддерживаю нынешний строй, я не доволен случившимися в Киеве событиями 2014 года, но после контузии в декабре 2014 года, когда я спокойно шел с работы после смены и прилетела мина в 5 метрах, я переосмыслил немного понятие жизни и комфорта. Жив, семья рядом, я счастлив.

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      Сергей Беседин > Павел Буре 24 июля 2018, 21:44

      Я не думаю, что те, кто затевал ДНР и ЛНР, вообще, задумывались о том, где будут играть эти сборные, в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА или же в чемпионате непризнанных государств. Стоило оно того или нет, это вам лучше спросить у людей, которые живут там сейчас или жили. Далеко ходить не надо. Даже на этой ветке есть люди, оставляющие комментарии, которые сейчас живут в Донецке.

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      Сергей Беседин > mahoni1 24 июля 2018, 22:01

      Я с вами согласен, что "не кто сильно не интересовался мнением обычных жителей", согласен и с тем, что в ближайшее время примеренние не произойдет. По "Мариуполю" - я собираюсь для начала сгонять на их игру с "Джургарденом", посмотрим, пообщаемся и сделаем репортаж, так сказать из первых уст. Насчет того, что чемпионат ДНР - это унылое зрелище, ничего не имеющее общего с профессиональным спортом, в принципе как и игры сборных непризнанных республик - я с вами несогласен. Мне гораздо интересней было смотреть финал чемпионата непризнанных республик между Абхазией и Пенджабой, где обе команды рубились так, что летели искры, чем смотреть, как в Албании в матче Лиги Европы, как вы говорите профессиональные спортсмены, скатали такой наглый договорняк, что о нем знали даже букмекерские конторы. По Донбасс Арене - я точно помню, что пару лет назад в нее попал снаряд. Может восстановили сейчас уже, все бывает. Большое спасибо за приглашение, экскурсии и желание помочь. Очень приятно, что есть люди, готовые мне помочь.

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      Павел Буре > mahoni1 25 июля 2018, 08:56

      а что в Украине так плохо живется??? можете мне обьяснить почему не хотите жить в украине??? насколько я понимаю, янукович с донбасского региона, и крал не меньше наших, но западные регионы Украины его терпели, и никаких там республик не создавали, а что ж вы не потерпели, а такое замутили что погибли больше 10000 жителей, что же вы натворили!!! а сколько инвалидов, а сколько горя принесли и теперь сами не знаете как с этой ситуации выйти. А все ради чего??? насмотрелись телевизора?? у вас на украине есть свои киселев и соловьев???? Эх была б моя воля я бы всех кто начинает военные действия четвертовал бы, это касается не только тех кто замутил ЛНД и ДНР это также про чечню, афганистан и тд. Повторюсь я никого не хочу обидеть а просто пытаюсь выяснить некоторые для себя вопросы.

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      Igreks > Павел Буре 25 июля 2018, 17:06

      Уважаемый, не НА УКРАИНЕ, а В УКРАИНЕ!!!!!
      Запомните!!!!!
      Ведь никто не говорит - На России, На Испании, На Норвегии и т.д.

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      Павел Буре > Igreks 25 июля 2018, 19:33

      Уважаемый, ведь никто не говорит я поеду в Кавказ, а говорят я поеду на Кавказ. Но я спорить с Вами по этому поводу не собираюсь.

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