На Украине будет чудной сезон. Одни клубы умирают, другие − везут иностранных тренеров

Свежий Беседин − из Одессы и главного дерби страны.

В эти выходные началась украинская Премьер-лига-2018/2019. И, кажется, впереди там очень странный сезон. В турнире участвуют всего 12 клубов, но многие из них летом серьезно изменились. Где-то просто другое название, где-то новые загадочные владельцы, где-то − мощный рывок сразу через два дивизиона за одно лето.

Сергей Беседин поехал в Одессу на Суперкубок с вечной афишей «Шахтер» − «Динамо» и узнал, какими темами живет футбол Украины сегодня.

Умереть и воскреснуть. Воскреснуть и умереть

Пока автобусы с приезжими болельщиками «Динамо» и «Шахтера» организованно подъезжают к стадиону, местные любители футбола гуляют в парке Шевченко. Одесситы хоть и чужие на этом празднике, но их всегда приглашают первыми:

«Не пропустил ни одного Суперкубка за 4 года, − говорит болельщик «Черноморца» Олег. − Приятно, что мы всегда можем посмотреть первый матч сезона, игру двух наших лучших клубов и для этого не нужно ехать в другой город. Конечно, хотелось бы, чтобы в таком матче хоть раз сыграл наш «Черик», но сейчас это не реально. Хорошо хоть в Первой лиге не будем играть, хотя мы туда вылетели».

СПРАВКА В конце прошлого сезона «Черноморец» занял предпоследнее место в УПЛ и затем проиграл стыковые матчи на выживание «Полтаве» из лиги ниже. Но летом «Полтава», которая появилась в 2007-м, была расформирована (как и еще почти десяток клубов по всей стране). Владелец клуба Леонид Соболев, который ранее неоднократно заявлял о снятии команды, признался, что за 11 лет вложил в проект около 20 млн долларов. Клубы УПЛ сами голосовали за претендентов на освободившееся место в лиге и в итоге выбрали «Черноморец».

«Наш бывший владелец забил на клуб. Ему все было ... [безразлично]. Довел команду до плачевного состояния и уже не знал, как от нее избавиться, − объясняет приятель Олега Миха. − Дошло до того, что в прошлом чемпе мы заняли предпоследнее место и играли в стыках, чтобы остаться в вышке. Там «Черноморец» благополучно слился «Полтаве» и спецом хотел играть в Первой лиге, потому что там меньше затрат».

«С Олежкой и Михой я скентовался как раз после того матча у нас в Полтаве, − жалуется полтовчанин Серега. − Наши грохнули их 3:0! Пацаны были убиты вылетом в Первую лигу и заливались ершами в баре, а я бухал на радостях шампусик! А сейчас уже я две недели даю строго по водяре, и уже они меня утешают. Лет восемь топил за «Полтаву», хотя у нас почти все за «Ворсклу». За это время пробил почти сто выездов, так ждал этого выхода в вышку и полтавского дерби. Но наш президент просто взял и убил все – за пару недель до старта чемпа тупо расформировал команду и сказал, что клуб прекращает существование. Не понимаю, как так можно? Потратить столько денег, сил, времени и забить потом на все болт».

«Хоть «Черик» и остался в вышке, но поводов для радости очень мало. До сих пор не ясно, кто у нас новый владелец. Все очень мутно, − продолжает Миха. − Никто ничего не знает. Кто-то говорит, что осталось старое руководство, кто-то уверен, что у нас новый собственник, якобы бывший владелец «Симферополя». Но денег очень мало. Нормальной подготовки не было, гоняли товарняки с любителями, 80 % состава – молодняк 97-98 годов. Снова будем бороться за предпоследнее место».

Один клуб – четыре владельца

Не удивляйтесь, но «Черноморец» не единственный клуб УПЛ, где не ясно, кто владелец . Киевский «Арсенал» в этом году, спустя пять лет, вернулся в высшую лигу, но до сих пор не разобрался с собственниками. В 2014 году клуб под новым названием «Арсенал-Киев» основал украинский бизнесмен Алексей Кикирешко, который успевал поигрывать за команду, совмещая это еще и с автоспортом. По заявлениям Кикирешко, в 2016 году из-за попыток рейдерского захвата его бизнеса он временно переоформил свою долю корпоративных прав в размере 70% на своего партнера, директора клуба Александра Москаленко, а тот без его разрешения взял и передал клуб другому человеку:

«Москаленко просто кинул Кикирешко. Пока один вкладывал свои бабки в команду и не о чем не подозревал, второй воспользовался ситуацией и передал команду хорвату Ивице Перичу. Когда уже слепилась готовая команда и было что показать, они подтянули министерство обороны, которое сейчас финансирует команду», − рассказывает киевлянин Богдан. Он приехал в Одессу поболеть за «Динамо» вместе со своим другом Витьком. У Витька, как у болельщика «динамовцев», своя версия этой необычной истории:

«Ты знаешь, кто такой Перич? Он кум Срны. Пока его дисквалифицировали за допинг, Срна занялся организационными делами со своим кумом, который не без помощи извне и стал совладельцем и президентом «Арсенала». − объясняет Витек. − Всем ясно, что с этого сезона «Арсенал» − проект Ахметова. Так что нас ждет жесткое киевское дерби, в котором они будут костьми ложиться, чтобы у нас отобрать очки и помочь «Шахтеру».

СПРАВКА Про последний год легендарного легионера «Шахтера» Дарио Срны надо знать две вещи. Во-первых, в марте 2017-го он сдал положительный допинг-тест. В сентябре это подтвердил клуб, а в феврале Национальный антидопинговый центр Украины дисквалифицировал хорвата на полгода. Во-вторых, этим летом Срна перешел в итальянский «Кальяри». За «Шахтер» он отыграл 15 лет.

Получается, что на данный момент на руководств о киевским «Арсеналом» претендуют :

● основатель Кикирешко

● гендиректор Москаленко

● ставший новым президентом Перич

● Министерство обороны Украины, которое спонсирует команду прямо сейчас.

Кикирешко обещает подать в суд на мошенников, которые, по его мнению украли у него клуб, и доказать свою правоту, Москаленко говорит в ответ, что все зло вернется его врагу бумерангом, Перич ничего не комментирует. А вот Ринат Ахметов, вопреки мнению киевлян, возмущается и критикует в украинских СМИ всех, кто связан с этой историей:

«Почему я возмущен? Или играйте, или не играйте. Вы начали выступать. А потом провели 13, 14, 15 матчей, и владельцы начинают между собой выяснять отношения. И я не знаю, кто владелец! Слышу, что один, второй, третий... Я же за что всегда был? За прозрачность – кто является собственником клуба? Это первое. И второе: за прозрачность бюджета – за счет чего финансируется клуб? Две вещи нам нужны. Они сегодня выясняют между собой отношения, а трясет весь самолет».

Суды и споры в руководстве клуба не смутили приехать в Киевскую область бывшего нападающего сборной Италии Фабрицио Раванелли . Некогда звездный нападающий «Ювентуса», который брал Лигу Чемпионов и Кубок УЕФА, станет в «Арсенале» главным тренером. Кстати, последние пять лет Раванелли был безработным, а опыт его тренерской деятельности насчитывается всего парочкой месяцев в 2013 году во французском «Аяччо».

Из третьей лиги в элиту за один сезон

− В этом году наш футбол настолько чудной, что не перестаешь удивляться. Можешь себе представить, чтобы команда, занявшая пятое место в третьей лиге сразу оказалась в Премьер лиге? Ты где-нибудь такое видел? − начинает очередной рассказ о необычности украинского футбола перед матчем знакомый местный журналист Евгений.

− Как такое получилось? – спрашиваю у Евгения.

− У нас сделали рокировку. Занявший 6-е место в Вышке «Верес» пошел в третью по силе лигу, а на его место в Премьер-Лиге, минуя сразу два дивизиона, зашел «Львов». Президент «Вереса» объяснил это тем, что его клуб, как ребенок, слишком быстро вырос, но кости еще не окрепли, и они просто не готовы к Премьер-лиге.0 Хотя в год своего дебюта в вышке они попали в первую шестерку, а до выхода в еврокубки им не хватило всего четырех очков.

Что ждет новый «Львов», пока сказать невозможно. Но то, что этот клуб был создан в 2017 году и уже через год после своего основания оказался сразу в Премьер-лиге, наводит на самые разные мысли о таком проекте. Любопытный у клуба и тренер. Дебютировать в элите «Львов» будет под руководством бразильца Жилмара Тадеу да Силва, последним клубом которого был «Чао Пак Ней» из Макао. До этого бразилец два года не тренировал, а его предыдущий клуб из Саудовской Аравии был дисквалифицирован и отправлен в третий дивизион за участие в договорных матчах.

Про хорошее

И все же. Несмотря на подобные истории, украинский футбол все равно остается конкурентноспособным в Европе. Скромная даже по местным меркам «Заря» продает своего вратаря в мадридский «Реал», сборная Украины хоть и не попадает на чемпионат мира, но уступает в квалификации будущему финалисту Хорватии, «Шахтер» доходит до весенней стадии Лиги Чемпионов, а «Динамо» борется в плей-офф Лиги Европы.

Стартовый матч сезона прошел ярко и красиво. Концерт, выступление диджеев и фристайлеров, фан-зона, настольный футбол, Playstation , интересные конкурсы с призами, красочное открытие и яркая церемония награждения, а также хорошая анонсированная реклама, благодаря которой собирается полный стадион – Суперкубок Украины в Одессе превратился в классное зрелище, на которое хочется ездить и бывать гораздо чаще, чем один раз в год. Позитивные эмоции здесь получаешь со всего, начиная от живого исполнения гимна страны и заканчивая зрителями, поддерживающими свои команды.

Шикарным получается и сам матч. Донецкие футболисты начинают с двух попаданий в перекладины уже к 16-й минуте, за что киевляне их наказывают голом после грубой ошибки вратаря Пятова. Вратарь сборной Украины дарит мяч Шепелеву и смотрит, как динамовцы раскатывают его и защитников и забивают гол в пустые ворота ударом Буяльского. На отыгрыш у «Шахтера» остается больше 70-ти минут, но «динамовцы» удерживают свое преимущество. Особенно жарким получается второй тайм – 9 желтых и 2 красные карточки.

К счастью, с большим футболом Одесса не прощается. Потому что ФК «Мариуполь» не сможет принимать соперников по Лиге Европы на своем поле в ДНР, и на время еврокубков его домом станет стадион «Черноморец».

Следить за чемпионатом Украины интересно не только благодаря наличию «Шахтера» и «Динамо». Например, в этом году донецкий «Олимпик» снова заявил своего играющего президента Владислава Гельзина . Это самый возрастной футболист УПЛ и самый возрастной автор гола в ее истории. Свой заключительный матч против «Стали» Гельзин провел в 2016 году в возрасте 42 лет и 253 дней. В августе ему стукнет 45. Чем не повод следить за возможными новыми рекордами.

Обещает быть жаркой и Первая лига. В этом сезоне туда зашли «Металлист» и «Днепр». Правда, теперь оба клуба после нового перерождения носят цифровые приставки: в названии харьковчан присутствует 1925, а у днепрян – единица.

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