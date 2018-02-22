Как донецкий «Шахтер» выживает в чужом городе. Репортаж из Харькова

Сергей Беседин увидел, как донецкий «Шахтер» продолжает рубиться с топами европейского футбола.

Чемпионы Украины радует болельщиков в самом престижном клубном футбольном турнире Европы. В 2016 году в весеннюю часть Лиги чемпионов пробилось киевское «Динамо». Проходит всего один сезон и успех киевлян повторяет их самый принципиальный конкурент – «Шахтер».

Донецкий клуб не особо прислушивался к скептическим мнениям экспертов, которые прогнозировали ему весеннюю Лигу Европы. Клуб вышел из сложнейшей группы с чемпионом Голландии «Фейенордом», тогдашним лидером Серии А «Наполи» и лучшей английской командой этого сезона – «Манчестер Сити». Останавливаться на достигнутом результате команда португальского тренера явно Фонсеки не собирается и хочет преподнести еще парочку сюрпризов.

«Многие болельщики любят условно спорить, какой клуб из СНГ и Восточной Европы на данный момент самый лучший. У «Шахтера» шикарная селекция, классные игроки и результат. Даже в Лиге чемпионов команда доходила до четвертьфинала. Вот назови мне еще хоть какую-то команду, которая может стать в один ряд с «Шахтой» и отвечает всем требованиям современного европейского клуба?» – спрашивает меня во время остановки на заправке на пути в Харьков водитель автобуса.

Поспорить с ним сложно. Уже много лет «Шахтер» показывает образцовую трансферную политику, приобретая классных легионеров за умеренные деньги, которые приносят клубу пользу, как в украинских турнирах, так и в еврокубках. Потом клуб зарабатывает на них хорошие деньги. «Шахтер» не сломила даже тяжелая политическая ситуация в стране, из-за которой команда уже несколько лет вынужденно гастролирует по разным городам.

«Мы играли во Львове, в Запорожье жили, тренировались в Киеве и в Одессе, теперь вот переехали в Харьков. Мне здесь нравится. Чувствуется, что в этом городе за команду болеют и поддерживают больше людей, чем в том же Киеве или Львове. Надеюсь, теперь Харьков станет нашим постоянным домом пока не решится ситуация с Донецком, потому что раньше моя команда вынуждена была очень много времени проводить в самолетах и в автобусах. Это сказывалось на состоянии игроков», – говорит на пресс– конференции перед матчем главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека.

Союз «Шахтера» и Харькова можно признать вполне успешным. Второй по численности город в Украине сейчас не имеет ни одной команды в Премьер-лиге. Благодаря донецкому клубу харьковчане получают возможность ходить на большой футбол. Этого они были лишены несколько сезонов.

«Раньше у нас в городе играло две команды в «вышке», а сейчас нет ни одной. Очень обидно за родной «Металл», который просто развалили и убили. Эх, такая команда была. По 40 тысяч приходило на матчи чемпионата Украины! Можешь себе такое представить?» – жалуется мне мужчина лет 45 во время прогулки по центру города.

В том, что в Харькове не забывают родную команду, сомневаться не приходится. Днем насчитываю около тридцати разных людей, одетых в атрибутику «Металлиста»: кто в шарфах, кто в куртках, кто в футболках. В одной из пиццерий за столиком обедают четверо молодых людей. Двое в батниках с эмблемой «Металлиста», третий – в футболке клуба с фамилией Рыкун, и только четвертый в пиджаке и галстуке смахивает на белую ворону в своей компании.

«Металл» подарил нам счастливое детство. Никогда не забуду те победы над «Сампдорией», «Олимпиакосом». А как мы прибили «Галатасарай» на выезде в Турции на их легендарном стадионе. Это был мой первый еврокубковый выезд. Непередаваемые эмоции», – вспоминает один из парней в батнике.

«Если я тебя спрошу, кто самый талантливый украинский футболист за последние 20 лет, уверен, ты скажешь, что Шева. Но это не так. Самым талантливым был наш Саня Рыкун. Посмотри, какие передачки раздавал этот суперигрочила. Если бы не бухал и не курил, играл бы на уровне тех же Шевы и Каладзе. Но закончилось все очень печально. Во время одной из пьянок он упал с балкона гостиницы, сломал спину и закончил с футболом», – рассказывает историю своего кумира парень в футболке Рыкуна.

Заканчиваю обед и приятный разговор с парнями, а потом снова хочу прогуляться по городу. Знакомлюсь с очередными любителями харьковского футбола. Богдан и Тарас рассказывают о возрождении футбола в Харькове и появлении нового клуба «Металлист-1925»: «Когда наш «Металл» прекратил свое существование, ветераны клуба, болельщики и все, кому не безразличен футбол у нас в городе собрались вместе возродить клуб. Но последний владелец права никому не передал. Он скрывается где-то в России. Из-за юридической бюрократии пришлось создавать все с нуля и регистрировать новую команду в 2016 году. Назвали ее «Металлист-1925». Приставку 1925 пришлось добавлять для юридической регистрации нового клуба. В этот год был основан «Металлист», поэтому хотелось хоть как-то продолжить традиции».

– Начали с самого дна – чемпионата области. Тогда у нас был любительский статус. В среднем на матче собиралось по 5-7 тысяч болельщиков, а один раз мы побили рекорд всей Украины – собралась десяточка. Ты представляешь, брат? 10 тысяч зрителей на стадионе во время матча команд любительской лиги! Во всем туре «вышки» на матчах было меньше зрителей, чем пришло на нашу игру! – продолжает Тарас.

На данный момент новый «Металлист» уже может похвастаться победой в любительской лиге, получением профессионального статуса и первым местом прямо сейчас во второй лиге. Клуб ставит цель уже в этом году играть в Первой Лиге Украины, а через пару лет уже зайти и в Премьер-лигу.

Однако не все харьковчане поддерживают свой старый – новый клуб:

– Этот «Металлист-1925» не имеет никакого отношения к тому клубу, за который я болел более 50-ти лет. У него другая эмблема, другая история. Они зарегистрировали клуб в 2016 году, а в названии залепили дату 1925. Вот скажи мне, это нормально? Что это за чертовщина? Я лучше за «Шахтер» поболею, чем за этих самозванцев, – делится своим мнением возле касс стадиона пожилой старичок по имени Владимир.

За «Шахтер» в этот вечер болеет не только он, но и вся Украина и даже Россия. Близость Харькова к российскому Брянску делает свое дело:

– Приехали поболеть за «Шахтер», потому что это классная команда, и она играет в шикарный футбол. В Брянск плей-офф Лиги чемпионов приедет не скоро, так хоть в Украине посмотрим, – не без доли юмора рассказывает Виталий, который приехал на матч со своей семьей.

– Не боялись ехать в Украину? Все таки политическая ситуация сейчас не самая благополучная между нашими странами. На той ж таможне не было проблем? – задаю актуальный вопрос Владимиру.

– А чего мне бояться? Лично я и моя семья не сделали ничего плохого Украине и ее народу. Мы не политики, не военные. Адекватные люди это понимают. На таможне мы показали распечатанные на принтере билеты на матч и нам пожелали счастливого пути. Мы приехали в эту страну отдыхать, смотреть футбол, болеть за ее чемпиона и тратить наши деньги.

Тратить свои деньги очень понравилось в Украине и приезжим гостям из Италии. Поддержать любимую «Рому» в холодный Харьков приехало около 500 итальянцев. Низкие цены на все товары и услуги приятно удивили римских тиффози:

«Для меня получился самый дешевый и приятный выезд за последние несколько лет. Потратил копейки, а отдохнул как император», – радуется на подходе к стадиону Андреа.

Его друг Антонио предлагает купить билеты всем прохожим:

– Сеньора, тикет! – обращается культурно итальянец ко всем прохожим.

– Уже даже итальянцы барыжат билетами, – удивляется в толпе женщина.

«Нас было шестеро, но четверо наших друзей познакомились вчера в клубе с местными белами и загуляли с ними на сутки. Им так хорошо с украинскими девушками, что они даже решили не идти на футбол. Один из них так и сказал, что лучше я буду греться с красивой украинской девушкой, чем морозить свои яйца на стадионе», – объясняет Антонио, что его вынудило встать на один ряд с уличными продавцами билетов, которых принято всегда считать барыгами.

Друг Антонио не ошибся. К вечеру температура в Харькове опускается до минус 7 градусов, а к концу дня, когда подходил к завершению первый тайм, были все минус 9. Болельщики «Шахтера» по договоренности к этому времени запускают дружный флешмоб и весь стадион озаряется лучами фонарей и мобильных телефонов. Тело от этого не греется, зато на душе становится немножко теплее и приятнее. Яркость озаряет игрока «Ромы» Ундера и он находит путь к воротам «Шахтера», который оказывается результативным.

– Это ж надо было так облажаться с этим флешмобом. Хотели как лучше, а получилось как всегда, – сожалеет сидящий со мной украинский журналист.

Но гол «Ромы» под свет фонарей, да еще и в конце первого тайма, не смущает команду Фонсеки. Уже при шумовой поддержки 35-ти тысяч своих болельщиков «Шахтер» отвечает сначала точным ударом Ферейры, а затем шикарным голом Фреда вырывает победу.