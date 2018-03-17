Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фанаты «Лацио» − это жесть. Репортаж из Киева


    3
    Голосов: 14
    17.03.2018 00:30
    Сергей Беседин съездил на выезд «Лацио» в Лиге Европы и увидел очень радикальных людей, которые жестко спорят даже друг с другом.
    ДИСКЛЕЙМЕР
    «Бомбардир» напоминает: мнения героев репортажа − исключительно их собственная точка зрения.

    ***

    Лига Европы играется по четвергам, но болельщики «Лацио» подтягиваются на выезд в Киев пораньше. С Марко и Джованни знакомлюсь случайно за день до матча в очереди в супермаркете. Оказывается, они снимают квартиру недалеко от магазина. В столице Украины они уже с понедельника:

    «Первый день мы потратили на проституток. Они тут такие дешевые, что грех не воспользоваться их услугами. Всего 30 евро. На эти деньги даже корзину полностью продуктами не заполнишь», − улыбается Марко.

    «Во вторник мы встретились с друзьями, напились в баре и смотрели футбол. Болели за «Шахтер», − продолжает Марко. − Обидно, что ублюдки [«Рома» − прим. ред.] прошли дальше. Очень хотели, чтобы украинцы вышвырнули их из Лиги. Надеюсь, они попадут на «Манчестер Сити» или «Баварию», и их разорвут уже в первом матче как «Базель» и «Бешикташ». Повешусь, если «Рома» возьмет чемпионскую лигу. Но лучше не вспоминать о грустном».

    Прощаюсь с ребятами, совмещающими сразу несколько видов туризма, и через пару часов на телефон прилетает смска от давнего друга Андрюхи: «Подваливай сегодня в Макдак на Привокзальную часикам к восьми. С тебя пивас. Будем тусить революционно с «лациали»!

    Для Андрея «Лацио» важнее всего на свете. Он хоть и живет в Киеве, но не пропускает ни одной их матчевой трансляции, а как только на кармане появляется свободный кэш, сразу летит в Рим, чтобы попотеть за любимый клуб на «Стадио Олимпико». Любовь к «Лацио» привела его в профессию спортивного журналиста. Благодаря этому мы и познакомились в пресс-ложе во время одного из матчей Евро-2012.

    Найти Андрюху и его друзей вечером в толпе пожирателей гамбургеров и чизбургеров оказывается не так легко.

    «Здорово, братушка! Сорян, что опоздал. Только что с Борисполя. Встречали там наших», − оправдывается он за свою непунктуальность и показывает на троих итальянцев, которые торопятся занять огромную очередь у касс.

    «Прикинь, наш киевский «Макдак» уже несколько лет занимает второе место в списке самых посещаемых «маков» в мире. Второе место из 33-х тысяч!» – говорит мне друг Андрея по прозвищу Салас.

    «Мне стыдно за многих наших болельщиков»

    Все вместе мы садимся за самый большой столик, где уже нас ждут пять итальянцев и еще один местный болельщик «Лацио». Он даже не представляется по имени или прозвищу, но сразу рассказывает свою историю:

    «Я за «Лацио» с 1999 года. С батей пошел первый раз на Лигу Чемпионов, когда они играли с «Динамо». Весь стадион топил за Киев, а мне 14-летнему пацану вдруг сдуру захотелось пойти против всех. Сижу на стадике и думаю, как можно за «мусоров» болеть? Лучше я «орлов» поддержу. Вот и тащу до сих пор. Да и команда тогда была классная, рвали всех».

    «Я тоже начал с 99-го, − продолжает Салас. − Помните, как мы прошли «Локо» в полуфинале, а потом в финале сделали «Мальорку»? Бобо Виери затащил тот матч с окровавленной повязкой на голове. Состав у нас тогда был шикардосный: Неста, Михайлович, Симеоне, Верон, Недвед, Виери, Салас. Ту команду невозможно было не любить. В 2000-м я нашел футболку «Лацио», а мама с сестрой помогли вырезать из пленки и приклеить буквы S, A, L, A, S. Выбрали чилийского напа не потому, что он был мой кумир или любимый игрок, а из-за того, что у него самая коротка фамилия – всего пять букв. Пленки-то было мало. Такое погоняло мне дали во дворе, в школе и вот до сих пор тянется».

    В наше время достать футболку «Лацио» давно не проблема, но ни на одном фанате «лациали» нет даже шарфа. Что украинские болельщики, что итальянские – все одеты так, словно идут в театр, а не на футбол.

    «А где же ваша атрибутика?» – спрашиваю у всех.

    «С этим у нас проблема. К сожалению, у нас очень много неадекватных фанов, которые портят имидж клубу, а нормальным людям жизнь. На прошлом выезде в Бухаресте наши идиоты вывесили флаг Новороссии. Как только стало известно, что мы попадаем на «Динамо», болельщики киевского клуба сказали, что это так не оставят, спросят сполна за это и отомстят. Андрей сразу нас предупредил об этой ситуации, поэтому ходить в атрибутике «Лацио» по Киеву мы не рискуем − опасно», − объясняет выбор штатской одежды Джакомо, один из тех итальянцев, который уже сидел за столиком и ждал Андрея и остальных.

    «Мне тоже стыдно за многих наших болельщиков, особенно за тех, которые оскорбляют людей другой расы. Из-за них у нас гораздо меньше фанатов, − добавляет уже другой фан «Лацио» Анджело. − В Риме «Лацио» симпатизируют около 400 тысяч людей, а «Роме» − больше двух миллионов. Каждый раз, когда фашисты выкидывают какой-то номер, это очень сильно бьет по репутации клуба. Нам очень неудобно и перед нашими украинскими друзьями за вывешенный флаг Новороссии в Румынии. Хорошо, что они адекватные люди и понимают, что нас интересует только футбол и любимая команда, а не политика».

    «Клуб уже много раз наказывал таких неадекватных людей. У многих пожизненный бан. Некоторые даже закрыты в тюрьмах за то, что избивали и резали около стадионов людей другой расы. Бывали случаи, что на нашей «Курва Норд» [так называется трибуна, где располагаются фанаты «Лацио» − прим. авт.] нормальные ребята дрались до крови с фашистами и пытались их выгнать с сектора», − продолжает Джакомо.

    «Мы за тех, кто отстаивает свою свободу»

    Я прощаюсь с компанией украинско-римских тиффози и еду в один из киевских баров, где меня ждут другие друзья. Удивительно, но заведение наполнили болельщики «Лацио», которые за день до собственной игры активно поддерживают «Барселону» в игре против «Челси».

    «Почему все ваши так болеют за «Барсу»? – интересуюсь у компании, которая сидит за соседним столиком.

    «Мы ненавидим все столичные клубы и всегда поддерживаем команды, чьи регионы давит власть! «Лацио» всегда был против давления и за свободу! Так сложилось исторически, − объясняет парень по имени Лука. − Изначально в Риме было четыре команды: мы, «Альба», «Роман» и «Фортитудо». Всем предложили объединиться, чтобы создать в Риме один единый клуб, который будет представлять город и конкурировать с северными «Миланом» и «Ювентусом». Три клуба согласились, утратили свою историю, и так появилась «Рома». Но «Лацио» сохранил все и отказался от этой бредовой идеи. Какого черта мы должны были прерывать свою 30-летнюю историю и объединяться с другими под новым названием? Так что знай: «Рома» − это самый грязный столичный политический проект. Поэтому мы поддерживаем «Барселону», «Шахтер» и клубы из других регионов, которые отстаивают свою свободу и не гнутся перед столичными властями».

    «Другими словами, вы всегда поддерживаете сепаратистов? Флаг Новороссии на матче в Румынии чья идея?» – задаю второй вопрос в упор.

    «Его вывесила одна из наших фанатских группировок. Мы поддерживаем не сепаратистов, а людей, которых расстреливает и убивает собственное государство. Это наша позиция и мы имеем право открыто выражать свое мнение», − продолжает Лука.

    Лео Месси забивает гол и отдает голевой пас, «Барселона» ведет 2:0, а фанаты «Лацио» радуются и поют о том, что завтра они побьют Киев.

    Утром в день матча в центре города встречаю толпу «лациали». Их человек 12-15. Все в шарфах и футболках любимого клуба. В отличие от друзей Андрея они не беспокоятся за то, что их могут избить:

    «Украинские ультрас могут угрожать только на словах в интернете и нападать на слабых. Мы никого из них не боимся. Если ты пообщался до этого с людьми, которые даже не могут в Киеве ходить с шарфом любимого клуба и бояться этого, то это были какие-то геи. Нам такие фанаты не нужны. Пусть лучше идут и болеют за «Рому», − говорит один из них, после чего вся толпа начинает кричать на всю улицу: «За «Рому» болеют только геи и евреи, геи и евреи, геи и евреи!».

    «Почему вы так не любите геев и евреев, да еще и так открыто об этом говорите? Вы разве не понимаете, что это отталкивает от клуба новых болельщиков и вредит имиджу команды?»

    «А за что их любить? Разве это нормально? Нам такие болельщики не нужны. Для этого есть «Рома». Евреев лично я не люблю за то, что они воруют миллиардами, но им все можно. Посмотри на списки миллионеров и миллиардеров. Там кругом одни евреи. Думаешь, они заработали все честным трудом? Приятно, что вчера «Барселона» хоть в футболе уничтожила одного из таких», − объясняет второй человек из этой компании.

    Во время матча становится видно, что «Лацио» отличается от других итальянских клубов не только стилем боления, но еще и игрой. Команда Симоне Индзаги с первых минут начинает играть в красивый комбинационный атакующий футбол и к середине первого тайма дожимает киевлян.

    Позднее голкипер Бойко несколько раз спасает «Динамо» от новых голов. Но и он бессилен, когда в конце матча после подачи очередного углового Стефан де Врей спокойно пробивает в нижний угол. Симоне Индзаги бежит к своим праздновать гол и выход в 1/4 финала, скользит на мокрой беговой дорожке и смешно падает с ног.

    Болельщики «Лацио» еще долго не покидают свою трибуну и поют песни. Теперь у журналистов есть повод поговорить не о фанатах и их выходках, а о самих футболистах, которые реально претендует на выигрыш еврокубка. Последний раз такое было 19 лет назад. Когда Салас и Андрей начинали болеть за этот лихой клуб.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, irishmirror.ie
    Рейтинг: 3 Голосов: 14
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      laziale86 31 марта 2018, 12:52

      "И все же, на какой трибуне все же после матча еще долго пели болельщики Лацио, м? ;)
      - За воротами. Я слышал, как они шумели. Не воспринимайте так все буквально, это был не песенный концерт.

      Вот! Самое интересное) За одними воротами сидели исключительно фанаты Динамо, а за другими - пустота и мы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      laziale86 26 марта 2018, 12:27

      В общем, все понятно)
      Даже комментировать весь этот "фактаж" особо не хочу. Чего стОит только логика: "а почему тряпка новороссии появилась на домашнем матче стяуа именно с Лацио"? И это вместо того, чтобы самому себе задать вопрос: "А почему тряпка новороссии (раз ее вывесила группировка Лацио, хе-хе) НИКОГДА не появлялась и не появляется на Курва Норд?".
      Я бы сейчас спросил Вас, какие фан-клубы Лацио в СНГ вы знаете (ведь написали, что слышали многие), как фамилия Вашего таинственного друга журналиста-Саласа, но какой в этом смысл, если с Вашей стороны это очередные пустые слова, и к тому же, все неудобные вопросы Вы оставляете без ответов (по ясной причине), и больше всего Вас волнует мое имя и фамилия (ну это уже совсем ребячество).
      То пишите о переполненном жесткими лациали киевском баре, или же которых видите перед стадионом, где все они размахивают розами, цинично высказываются по поводу фашистов, геев и прочее, упоминают "одна из НАШИХ фан-группировок", "мы поддерживаем людей, которые..." и говорят, что им пох на местных и они не боятся киевских болельщиков, то "а я разве писал об ультрас"? Интересненько, кого же вы тогда описали... Среднестатистических кузьмичей, прилетевших из Рима?))
      В общем, ладно, кланяюсь перед Вами и Вашей изобретательностью, а так же Вашим умением (таким себе...) уворачиваться на сковородке. Ну и, конечно же, "я знаю, что раньше они получали деньги от руководства клуба". Знаете? Правда?? От кого? Или откуда? Хотя бы уже, на крайний случай, сослались на "тайный источник". Хотя, наверное, многие и так поведутся. А как же - ведь "журналист" не станет врать.
      Ладно, успехов Вам в журналистской профессии! Не серчайте!

      П.С. И все же, на какой трибуне все же после матча еще долго пели болельщики Лацио, м? ;)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Cергей Беседин > laziale86 27 марта 2018, 15:59

      Здравствуйте.
      Итак, по порядку))

      "А почему тряпка новороссии (раз ее вывесила группировка Лацио, хе-хе) НИКОГДА не появлялась и не появляется на Курва Норд?"
      - Я не знаю, "тряпка новороссии появилась" на домашних матчах или не появлялась. Возможно, она появилась на матче в Румынии, потому что всегда можно красиво съехать на сербских, румынских украинских или русских членов СДД. А в Италии уже это не прокатит. Там уже не съехать ни на кого и никто не поверит, что члены СДД приехали на матч Лацио - Беневенто, чтобы повесить, как вы говорите, тряпку.

      "как фамилия Вашего таинственного друга журналиста-Саласа"
      - Вы бы хотя бы статью внимательно почитали для начала. Мой друг-журналист это один человек, а Салас - совсем другой.

      "Я бы сейчас спросил Вас, какие фан-клубы Лацио в СНГ вы знаете (ведь написали, что слышали многие)
      - В моем Кишиневе есть ребята, которые болеют за "Лацио". Их человек 25-30. Они собираются и смотрят каждый матч. Знаю, что есть в Москве тоже такие ребята. Они не пиарятся, не афишируют, что мы мол такой-то фан-клуб под таким-то названием. Люди просто собираются и смотрят матчи.

      "Вас волнует мое имя и фамилия (ну это уже совсем ребячество)"
      - Ну да, конечно, ребячество. Только я по вашему не отвечаю на неудобные вопросы. Как только что-то спрашиваю я, то это, разумеется, ребячество.

      "Интересненько, кого же вы тогда описали... Среднестатистических кузьмичей, прилетевших из Рима?))"
      - Это были болельщики "Лацио". Они не принадлежат ни к одной группировке ультрас, но в каких-то моментах разделяют их позицию, а в каких-то нет. По вашему все кто ходят на футбол, делятся только на кузьмичей и ультрас?

      "Ну и, конечно же, "я знаю, что раньше они получали деньги от руководства клуба". Знаете? Правда?? От кого? Или откуда? Хотя бы уже, на крайний случай, сослались на "тайный источник". Хотя, наверное, многие и так поведутся. А как же - ведь "журналист" не станет врать".
      - Зачем вы обманываете? Я не писал в своем материале о том, что руководство платит деньги главарю ультрас. Поэтому ваша фраза - ведь "журналист" не станет врать" в данном случае не уместна. Я написал вам это лично в комментарии, а не в статье. Разумеется, я сам не присутствовал при этой процедуре, но мне рассказывали друзья из Рима, что это так, и я им верю. Считайте, что это мой инсайд. Наркотиков тоже как бы нет ни в России, ни в Украине - официально, но тем не менее, их же как-то провозят через границы. Так и тут. Есть вещи, которые происходят, но доказать их невозможно или очень-очень сложно.

      "И все же, на какой трибуне все же после матча еще долго пели болельщики Лацио, м? ;)
      - За воротами. Я слышал, как они шумели. Не воспринимайте так все буквально, это был не песенный концерт.

      "Ладно, успехов Вам в журналистской профессии! Не серчайте!"
      - Спасибо. Желаю и вам успехов и только побед вашему любимому "Лацио".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Cергей Беседин 22 марта 2018, 02:04

      Уважаемый, laziale86.

      Лично я не вижу ничего позорного в том, что я написал. По мне позорны другие вещи, но это уже другой разговор. Теперь по вашим пунктам.

      1) Я не знаю никаких имен лично и не смогу вам назвать как конкретно зовут этих людей и этого человека. Мне это и не особо интересно. Я знаю только то, что раньше они получали деньги от руководства клуба и был ряд определенных людей, который имел свой профит от того, что выражал определенные интересы. Я рад, что с приходом этого Лолито кого-то оторвали от "кормушки", точней даже не то что рад, а мне все равно, если честно. Оторвали одних, на смену придут другие. Круговорот воды в природе.

      2) Я понимаю, что вы придерживаетесь версии, что флаг вывесили тайные агенты из России, Сербии, Албании, Румынии и т.д. Вот только объясните мне, почему флаги Новороссии на стадионе "Стяуа" не появлялись во время матчей других клубов? "Стяуа" играла в ЕК и с "Наполи", и c "Хаполем", и с английскими клубами. Но почему-то флаг Новоросии члены СДД вывесли на матче с "Лацио". Ах да, понимаю, это заговор против вашего клуба и, именно, "Лацио" хотели так подставить.

      Громкими заявлениями бросаетесь, именно, вы. Как вы можете утверждать, что: "итальянцам плевать на все, что не касается их. Такая уж они нация. И война на Донбассе - не исключение". То есть вы считаете, что все итальянцы поголовно такие дураки, что их ничего не интересует и дальше своего носа они не смотрят? При том, что в Италии есть такие же территории, которые могут вспыхнуть как ДНР или ЛНР. Я хочу вас познакомить с одним моим другом из Болоньи, могу дать вам его контакты, если вы живете в Киеве, могу вас свести. Пообщаетесь с ним и поймете, что его интересует и глобальная политика, и ДНР, и многое, что происходит в этом мире. Вот вам пример уже как-минимум одного человека, которому не все равно на все, как вы говорите.

      Наверно, не ваши нацыки, а Ирина Вихарева или члены СДД облекивали в конце октября трибуну стикерами с Анной Фран на матче "Лацио" - "Кальяри". Спецом поехали на игру Серии А, чтобы обклеить. Они же пели фашистские песни на следующем матче в Болонье. И венок, возложенный вашим Лолито, тоже утопили в реке члены СДД. А, прослушанный телефонный разговор Лолито, где он сам говорит, о том, что это все фарс - это тоже поддельная запись.

      3) Я слышал о многих фан-клубах "Лацио" в бывших странах СНГ. Какие-то из них крупные, какие-то мелкие. Конкретно этот, о котором говорите вы, я не слышал раньше. Но я не фанат "Лацио" и никогда им не был, так что простите. Где, конкретно, вы видите, что я писал о том, что приехали именно УЛЬТРАС? Везде упоминается слово "БОЛЕЛЬЩИКИ" либо это были обычные ребята:

      - "Лига Европы играется по четвергам, но болельщики «Лацио» подтягиваются на выезд в Киев пораньше"

      - "Все вместе мы садимся за самый большой столик, где уже нас ждут пять итальянцев и еще один местный болельщик «Лацио».
      - "Я прощаюсь с компанией украинско-римских тиффози"
      - "заведение наполнили болельщики «Лацио», которые за день до собственной игры активно поддерживают «Барселону» в игре против «Челси».
      - "Болельщики «Лацио» еще долго не покидают свою трибуну и поют песни".
      Где вы увидели, что я написал, что это были, именно, ультрас? Покажите мне в моем материале где я написал о том, что ультрас были на стадионе и что они сидели на центральной трибуне? Я вам в комментарии написал, что на центральной трибуне видел тоже болельщиков - БОЛЕЛЬЩИКОВ - именно болельщиков, с шарфами и т.д.

      Судя по всему, у вас какая-то неприязнь к русским людям. Почему я должен спрашивать у украинцев, по какой причине они не любят Россию? Это, вообще, к чему вы привели?

      По поводу ведущего - меня не интересует о чем он рассказывает. Я сужу с профессиональной точки зрения: какая у него поставленная речь и дикция, как он ведет свое шоу, как строит диалог со своими гостями. По себе знаю, как сложно вести передачу на 10-ть минут, когда студии всего один собеседник, а его шоу длится больше часа и там куча людей, гостей, экспертов и т.д. С профессиональной точки зрения, повторюсь, именно с профессиональной - мне приятно, что вы ставите меня в один ряд с таким ведущим. А насчет "распятых мальчиках в трусиках и изнасилованной карателями 8-летней девочке, которой во влагалище залили пенобетон" - так это все пишут редакторы. Чтобы вы понимали, за содержание программы отвечают реакторы и сценаристы. Что они придумывают, то и говорит и обыгрывает ведущий. Мнение ведущего может далеко не совпадать с тем, что ему пишут и говорят редакторы. Или вы думаете, что Малахов и Ургант тоже верят во все, что говорят с экранов в своих передачах и шоу?

      P.S.

      Вы говорите о мужестве, но в отличии от вас я общаюсь с вами напрямую и от своего имени. Любой человек может сделать себе ник Лациале76, сказать, что 30 лет болеет за "Лацио", и т.д. Вы так упорно все расписываете и критикуете меня, но для начала хотя бы представились и написали свое имя и фамилию. Человек, который критикует статью за фейк, но при этом сам подписывается фэйковым именем. Как-то не кашерно.


      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      laziale86 21 марта 2018, 11:29

      *мужества

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      laziale86 21 марта 2018, 11:27

      Уважаемый Сергей Беседин!
      Жаль, конечно, что у Вас не хватило мужности признаться в собственном фантазерстве. Но тогда уже можно было просто пройти мимо моего коммента и не позориться еще больше.

      Может, нейтральный болельщик и примет за чистую монету всю Вашу писанину, в том числе и Ваш ответ мне, но точно не болельщик Лацио с 20-летним стажем, у которого 12 выездов на матчи Лацио(в т.ч. вместе с ультрас в Голландию, Польшу, Португалию и Францию).

      1. По поводу лидера ультрас Лацио-местного Киселева, который отрабатывает деньги. Хех, Вы вообще в курсе о состоянии дел в Лацио? Вы в курсе об отношениях ультрас Лацио с руководством клуба? В курсе о том, что, во многом, причиной этого как раз и стало то, что с приходом Лотито (надеюсь, Вам не нужно обьяснять, кто это?) ультрас Лацио полностью оторвали от "кормушки"? И кстати, вот это Ваше "этот лидер, выражаясь вашими примерами, такой же местный Киселев [и далее по тексту]" дате понять, что Вы в курсе, о ком пишете. ну так, пожалуста, с радостью услышу от Вас имя этого человека. Я-то его знаю. А Вы? (раз пишите о нем так уверенно).

      2. По поводу стюардов - опять-таки, это Ваши фантазии. Нет? Пруф у студию. Потому как они даже не в курсе, что это за тряпка. Вон, на матче Рома-Шахтер было замечено две тряпки днр. УЭФА только после третьего (!) письменного обращения украинского адвоката нехотя открыла по этому поводу дело. И 99 %, что все закончится ничем. Даже штраф не впаяют.
      Опять-таки, надо знать итальянце и их менталитет, прежде чем бросаться такими громкими заявлениями по поводу их отношения к глобальной политики. Потому как итальянцам плевать на все, что не касается их. Такая уж они нация. И война на Донбассе - не исключение.
      Вон, как я уже говорил, на трибуне ромы были замечены две тряпки днр. писали бы вы репортаж о том матче, наверняка уже сами бы сочинили о какой-то важной группировке, которая вывесила ту тряпку. А в реале одного из тех, кто вывешивал тряпку, вычислили - это оказалась дамочка, некая Ирина Вихорева, член СДД. Еще есть вопросы?)

      3. А вот здесь самое интересное - по поводу фанатов. "которые были" :) Ну, еще раз уважаемый Сергей Беседин, кого Вы пытаетесь обмануть, ну в самом-то деле?) Может, слышали о La Guardia? Фан-клуб болельщиков Лацио СНГ. Повторюсь, у нас достаточно друзей (именно друзей) из Curva Nord. И я вам в тысячный раз заявляю со всей ответственностью, что никто из ультрасов (а вы ведь о них писали, да еще и жестких) - НИКТО! - в Киев не приехал. Ни одна живая душа! Был заказан чартер на 300 человек. И даже после отказав клубюапродавать билеты все равно собирались ехать. Но затем вмешалась УЭФА и сказала: "будем жестко карать". А итальянские ультрас никогда не появятся на стадионе без своей атрибутики, без воих расстяжек, опознавательных знаков. Никогда! Да еще и не на отдельном секторе (но об этом еще дальше продолжу).

      А вообще, как у вас все складно получается. Я - киевлянин, общаюсь с итальянскими болельщиками Лацио, и за все время накануне матча (и на самом матче) кроме пары-тройки тихонь местных итальянцев-студентов, не видел. А вы - хопа! - в маркет зашли - и сразу же болельщики Лацио. Хопа! - в бар зашли, а там полно болельщиков Лацио) ну красавец))

      О вип-секторах - это, конечно, вообще цирк. Сказать, что ультрас сели в вип-сектора - это то же самое, что сказать: ультрас сели вместе с ОМОН. Мы сейчас точно об ультрас говорим, а не о кузьмичах условного Торпедо? Ультрас приехали в Киев, попрятали всю свою атрибутику и молча растворились на стадионе среди болельщиков Динамо Киев???? У вас вообще есть хоть малейшее представление о принципах и философии ультрас-движений?! Я уж молчу о том, что Вы конкретно так заврались - то у Вас "болельщики «Лацио» еще долго не покидают свою ТРИБУНУ", теперь же у Вас "они расскиданы ПО ВСЕМУ СТАДИОНУ". Ну-ка, подскажите, на каком секторе они после матча пели песни? У меня достаточно видео после матча, сейчас заценю))

      Скажу еще, что, мало того, что фантазер из Вас не самый лучший, так еще и журналист так себе. Если хотели сочинить диалог с якобы ультрас Лацио, то можно это было сделать не так топорно. То, как Вам фантомный Лука рассказывает а-ля Википедия о том, как изначально четыре команды объединялись в одну и т.д. (ну, спасибо Вам, что хоть немного матчасть выучили) звучит настолько же неестественно, как если бы Вы спросили у первого-встречного украинца, почему он не любит Россию, а в ответ услышали: "Понимаете, в 1654 году Богдан Хмельницкий в Переяславе...".

      И да, если вам приятно, что Вас ставят в один ряд из журналистом, который в своих программах с серьезным выражением лица рассказывает о распятых мальчиках в трусиках и изнасилованной карателями 8-летней девочке, которой во влагалище залили пенобетон, что ж, как грится, Ваше право.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Cергей Беседин 19 марта 2018, 17:03

      Для laziale86 выделим отдельный комментарий, потому что не хватит символов в предыдущем:

      1) "Статья - чистой воды фейк. Заказуха в лучшем стиле "киселева". Либо же автор курил что-то очень "ударное".
      - Спасибо, что отождествили меня с Киселевым. Мне приятно, что вы ставите меня в один ряд с журналистом, который работает на одном из самых рейтинговых каналов России. А вот насчет заказухи - то я бы с радостью написал пару заказных статей на любые темы. Если хотите, можете мне подкинуть пару заказов или сами закажите что-то. Но, увы, пока все приходится тратить только за свой счет: билет в Киев и обратно, хостел, еда. Все траты, как вы выразились, на эту заказную статью были из денег моего личного бюджета. Не хотите предложить тему для материала и помочь финансами?

      2)"Ты вообще читал недавнее интервью лидера ИРР по этому поводу? Где он говорит, что ультрас Лацио глобальная политика вообще не интересует, в том числе и война на Донбассе"
      - Этот лидер, выражаясь, вашими примерами, такой же местный Киселев, только итальянский и выражает он интересы руководства клуба. Естественно, этот человек будет говорить, что ультрас "Лацио" глобальная политика не интересует, потому что он в клубе получает зарплату и его задача отрабатывать эти деньги, а отрабатывать их он может только если говорит то, что нужно и выгодно руководству. Естественно руководству не нужны эти проблемы, поэтому они и выстраивают отношения с лидерами, платят им и те уже говорят нужные слова, чтобы отвести гром .

      3) "тряпку мог повесить кто-угодно, потому как в Бухаресте на трибунах были люди из Румынии, Сербии, России. Тем более, что ту тряпку во время матча сняли".
      - Можно сказать, что и НЛО прилетало, и что именно оно и повесило флаг Новороссии. А если серьезно, и вы не в курсе, то флаг сняли стюарты стадиона по приказу УЕФА, потому что УЕФА запрещает на трибунах всяческую пропаганду политики. Делегат УЕФА пригрозил, что "на орехи" достанется и хозяевам и гостям за такие вещи и легкими условными штрафами тут не отделаться, попадут на бабки на и гостевая сторона, за то что повесили банер и хозяева, за то, что допустили пронос флага на стадион. Поэтому общими усилиями обе стороны эту проблему быстро решили с помощью секьюрити стадиона, которые в приказном порядке заставили убрать как вы говорите "тряпку"

      4) Господи, о каких геях, евреях, украинских проститутках и "регионах, на которые давит власть" с уст несуществующих в Киеве римских болельщиков Лацио речь?? Тебе Дима Киселев речь писал?
      - Болельщики Лацио в Киеве были, просто не все хотели засвечиваться изначально, а самым смелым объяснили, что этого лучше не делать. Многие их них сидели в вип-секторах и на центральных трибуне, пока вы сидели с фанатами из Белоруссии. Они были разбросаны по всему стадиону, как вы говорите были, наверно, и из Сербии, Румынии, России. Насчет Киселева - еще раз спасибо, но я не журналист такого уровня, которому бы текст писал ведущий федерального канала. Почему вы видите только одну сторону медали, но не замечаете вторую. Я показал разные мнения разных людей. Одни итальянцы солидарны с украинцами, другие поддерживают Новороссиию. Сколько людей - столько мнений.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Cергей Беседин 19 марта 2018, 15:48

      Всем привет. Большое спасибо за комментарии к моему материалу, а также позитивную и негативную полемику. Выдалась свободная минутка, поэтому постараюсь кратко ответить на ваши вопросы:

      1) DeStar - "Интересно было почитатЬ, но как-то слабенько. Чутка диалога с одними, чутка с другими.. По больше бы как-то инфы чтоли"
      - Спасибо. Рад, что вам было интересно читать материал. Насчет по больше инфы, увы, в этот раз наш редактор поставил меня в ограничение рамок по объему материала. Кончено, я мог и больше написать, но я с ним был согласен, потому что любую информацию справочного характера можно найти в нете через гугл. Поэтому я этом репортаже я сделал акцент, именно, на диалоги, то есть на ту информацию, которую так сказать узнаешь эксклюзивно и чего нет в нете. Хотелось узнать именно от самих людей все, потому что справочной и общей информации полно где хочешь.

      Боцман59rus: "еще один дятлоаффтор про сепаратистов бредит, видимо перегрелся в пробках из путинских танков..."
      - А при чем тут Путин и его танки? Вы бы еще Обаму вспомнили и тоже сюда приписали для общей картины, сказав что я перегрелся в его самолете :-)

      _Marqella_ : "Статья не понравилась....))"
      - Можно узнать, чем вам не понравилась статья, чтобы я сделал выводы. Просто очень интересно ваше мнение. Вы критикуете, говорите, что не понравилось, а чем не понравилась и почему - утаиваете от нас)) Будьте любезны, поделитесь, пожалуйста, аргументами

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Александр Харебов 18 марта 2018, 12:27

      Лацио вперед!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 18 марта 2018, 09:27

      За Лацио, как известно, болеют поголовно почти все радикалы и неонацисты. Муссолини тоже болел за Лацио. Ничего удивительного в их поведении нет, похоже на правду.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      mr4kobes > Danish Dynamite 18 марта 2018, 12:00

      Муссолини болел за Болонью, если что.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > mr4kobes 18 марта 2018, 12:51

      Погугли

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      Costazzz > Danish Dynamite 19 марта 2018, 11:33

      "Большинство болельщиков и сейчас считают, что любимой командой Муссолини был римский «Лацио». Главный аргумент в пользу этого — неоднократное посещение им знаменитой «Рондинеллы», на которой проводили домашние матчи «бьянкочелести». Однако же на игры «Ромы» Муссолини захаживал немногим реже. Вероятно, симпатия дуче к «Лацио» была чисто глорихантерской: в двадцатые годы «небесно-голубые» играли посильнее «Ромы», и из двух римских дружин алчущий успеха диктатор закономерно выбрал именно их. Однако назвать Муссолини верным сторонником «Лацио» очень сложно: например, в 1929 году синьор Бенито отреагировал на поражение «бьянкочелести» в дерби тем, что выбросил «корочку» почетного члена клуба. К слову, после того дерби диктатор на «Рондинелле» практически не появлялся — в отличие от сыновей Бруно и Витторио. Вот они и вправду были «лациали» до мозга костей. Как и внучка Алессандра, давно ставшая живым символом фанатского движа римлян. А вот младший сын дуче — Романо — подтапливал за «Рому». Возможно, из-за созвучия названия клуба с собственным именем. Настоящей футбольной любовью Муссолини так и осталась «Болонья». Консервативные итальянцы вообще являются сторонниками максимы support your local team." И где теперь твой гуголь?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Costazzz 19 марта 2018, 12:18

      Возможно. Но что неонацисты и радикалы (не только итальянские) топят за Лацио - это факт. Болгары, румыны и албанцы особенно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      laziale86 17 марта 2018, 16:28

      Статья - чистой воды фейк. Заказуха в лучшем стиле "киселева". Либо же автор курил что-то очень "ударное". На гостевом секторе итальянцев вообще не было, потому как они на матч не приехали. Всего было около 20 человек - из Украины и Беларуси (среди них - и я). Какие песни после матча, хех? Автор, ты о чем?? Какое "флаг Новороссии повесила одна из наших группировок"? Ты вообще читал недавнее интервью лидера ИРР по этому поводу? Где он говорит, что ультрас Лацио глобальная политика вообще не интересует, в том числе и война на Донбассе, и что тряпку мог повесить кто-угодно, потому как в Бухаресте на трибунах были люди из Румынии, Сербии, России. Тем более, что ту тряпку во время матча сняли. Господи, о каких геях, евреях, украинских проститутках и "регионах, на которые давит власть" с уст несуществующих в Киеве римских болельщиков Лацио речь?? Тебе Дима Киселев речь писал? Зачем так откровенно врать и выдумывать?...

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11