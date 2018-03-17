Фанаты «Лацио» − это жесть. Репортаж из Киева

Сергей Беседин съездил на выезд «Лацио» в Лиге Европы и увидел очень радикальных людей, которые жестко спорят даже друг с другом.

ДИСКЛЕЙМЕР «Бомбардир» напоминает: мнения героев репортажа − исключительно их собственная точка зрения.

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Лига Европы играется по четвергам, но болельщики «Лацио» подтягиваются на выезд в Киев пораньше. С Марко и Джованни знакомлюсь случайно за день до матча в очереди в супермаркете. Оказывается, они снимают квартиру недалеко от магазина. В столице Украины они уже с понедельника:

«Первый день мы потратили на проституток. Они тут такие дешевые, что грех не воспользоваться их услугами. Всего 30 евро. На эти деньги даже корзину полностью продуктами не заполнишь», − улыбается Марко.

«Во вторник мы встретились с друзьями, напились в баре и смотрели футбол. Болели за «Шахтер», − продолжает Марко. − Обидно, что ублюдки [«Рома» − прим. ред.] прошли дальше. Очень хотели, чтобы украинцы вышвырнули их из Лиги. Надеюсь, они попадут на «Манчестер Сити» или «Баварию», и их разорвут уже в первом матче как «Базель» и «Бешикташ». Повешусь, если «Рома» возьмет чемпионскую лигу. Но лучше не вспоминать о грустном».

Прощаюсь с ребятами, совмещающими сразу несколько видов туризма, и через пару часов на телефон прилетает смска от давнего друга Андрюхи: «Подваливай сегодня в Макдак на Привокзальную часикам к восьми. С тебя пивас. Будем тусить революционно с «лациали»!

Для Андрея «Лацио» важнее всего на свете. Он хоть и живет в Киеве, но не пропускает ни одной их матчевой трансляции, а как только на кармане появляется свободный кэш, сразу летит в Рим, чтобы попотеть за любимый клуб на «Стадио Олимпико». Любовь к «Лацио» привела его в профессию спортивного журналиста. Благодаря этому мы и познакомились в пресс-ложе во время одного из матчей Евро-2012.

Найти Андрюху и его друзей вечером в толпе пожирателей гамбургеров и чизбургеров оказывается не так легко.

«Здорово, братушка! Сорян, что опоздал. Только что с Борисполя. Встречали там наших», − оправдывается он за свою непунктуальность и показывает на троих итальянцев, которые торопятся занять огромную очередь у касс.

«Прикинь, наш киевский «Макдак» уже несколько лет занимает второе место в списке самых посещаемых «маков» в мире. Второе место из 33-х тысяч!» – говорит мне друг Андрея по прозвищу Салас.

«Мне стыдно за многих наших болельщиков»

Все вместе мы садимся за самый большой столик, где уже нас ждут пять итальянцев и еще один местный болельщик «Лацио». Он даже не представляется по имени или прозвищу, но сразу рассказывает свою историю:

«Я за «Лацио» с 1999 года. С батей пошел первый раз на Лигу Чемпионов, когда они играли с «Динамо». Весь стадион топил за Киев, а мне 14-летнему пацану вдруг сдуру захотелось пойти против всех. Сижу на стадике и думаю, как можно за «мусоров» болеть? Лучше я «орлов» поддержу. Вот и тащу до сих пор. Да и команда тогда была классная, рвали всех».

«Я тоже начал с 99-го, − продолжает Салас. − Помните, как мы прошли «Локо» в полуфинале, а потом в финале сделали «Мальорку»? Бобо Виери затащил тот матч с окровавленной повязкой на голове. Состав у нас тогда был шикардосный: Неста, Михайлович, Симеоне, Верон, Недвед, Виери, Салас. Ту команду невозможно было не любить. В 2000-м я нашел футболку «Лацио», а мама с сестрой помогли вырезать из пленки и приклеить буквы S, A, L, A, S. Выбрали чилийского напа не потому, что он был мой кумир или любимый игрок, а из-за того, что у него самая коротка фамилия – всего пять букв. Пленки-то было мало. Такое погоняло мне дали во дворе, в школе и вот до сих пор тянется».

В наше время достать футболку «Лацио» давно не проблема, но ни на одном фанате «лациали» нет даже шарфа. Что украинские болельщики, что итальянские – все одеты так, словно идут в театр, а не на футбол.

«А где же ваша атрибутика?» – спрашиваю у всех.

«С этим у нас проблема. К сожалению, у нас очень много неадекватных фанов, которые портят имидж клубу, а нормальным людям жизнь. На прошлом выезде в Бухаресте наши идиоты вывесили флаг Новороссии. Как только стало известно, что мы попадаем на «Динамо», болельщики киевского клуба сказали, что это так не оставят, спросят сполна за это и отомстят. Андрей сразу нас предупредил об этой ситуации, поэтому ходить в атрибутике «Лацио» по Киеву мы не рискуем − опасно», − объясняет выбор штатской одежды Джакомо, один из тех итальянцев, который уже сидел за столиком и ждал Андрея и остальных.

«Мне тоже стыдно за многих наших болельщиков, особенно за тех, которые оскорбляют людей другой расы. Из-за них у нас гораздо меньше фанатов, − добавляет уже другой фан «Лацио» Анджело. − В Риме «Лацио» симпатизируют около 400 тысяч людей, а «Роме» − больше двух миллионов. Каждый раз, когда фашисты выкидывают какой-то номер, это очень сильно бьет по репутации клуба. Нам очень неудобно и перед нашими украинскими друзьями за вывешенный флаг Новороссии в Румынии. Хорошо, что они адекватные люди и понимают, что нас интересует только футбол и любимая команда, а не политика».

«Клуб уже много раз наказывал таких неадекватных людей. У многих пожизненный бан. Некоторые даже закрыты в тюрьмах за то, что избивали и резали около стадионов людей другой расы. Бывали случаи, что на нашей «Курва Норд» [так называется трибуна, где располагаются фанаты «Лацио» − прим. авт.] нормальные ребята дрались до крови с фашистами и пытались их выгнать с сектора», − продолжает Джакомо.

«Мы за тех, кто отстаивает свою свободу»

Я прощаюсь с компанией украинско-римских тиффози и еду в один из киевских баров, где меня ждут другие друзья. Удивительно, но заведение наполнили болельщики «Лацио», которые за день до собственной игры активно поддерживают «Барселону» в игре против «Челси».

«Почему все ваши так болеют за «Барсу»? – интересуюсь у компании, которая сидит за соседним столиком.

«Мы ненавидим все столичные клубы и всегда поддерживаем команды, чьи регионы давит власть! «Лацио» всегда был против давления и за свободу! Так сложилось исторически, − объясняет парень по имени Лука. − Изначально в Риме было четыре команды: мы, «Альба», «Роман» и «Фортитудо». Всем предложили объединиться, чтобы создать в Риме один единый клуб, который будет представлять город и конкурировать с северными «Миланом» и «Ювентусом». Три клуба согласились, утратили свою историю, и так появилась «Рома». Но «Лацио» сохранил все и отказался от этой бредовой идеи. Какого черта мы должны были прерывать свою 30-летнюю историю и объединяться с другими под новым названием? Так что знай: «Рома» − это самый грязный столичный политический проект. Поэтому мы поддерживаем «Барселону», «Шахтер» и клубы из других регионов, которые отстаивают свою свободу и не гнутся перед столичными властями».

«Другими словами, вы всегда поддерживаете сепаратистов? Флаг Новороссии на матче в Румынии чья идея?» – задаю второй вопрос в упор.

«Его вывесила одна из наших фанатских группировок. Мы поддерживаем не сепаратистов, а людей, которых расстреливает и убивает собственное государство. Это наша позиция и мы имеем право открыто выражать свое мнение», − продолжает Лука.

Лео Месси забивает гол и отдает голевой пас, «Барселона» ведет 2:0, а фанаты «Лацио» радуются и поют о том, что завтра они побьют Киев.

Утром в день матча в центре города встречаю толпу «лациали». Их человек 12-15. Все в шарфах и футболках любимого клуба. В отличие от друзей Андрея они не беспокоятся за то, что их могут избить:

«Украинские ультрас могут угрожать только на словах в интернете и нападать на слабых. Мы никого из них не боимся. Если ты пообщался до этого с людьми, которые даже не могут в Киеве ходить с шарфом любимого клуба и бояться этого, то это были какие-то геи. Нам такие фанаты не нужны. Пусть лучше идут и болеют за «Рому», − говорит один из них, после чего вся толпа начинает кричать на всю улицу: «За «Рому» болеют только геи и евреи, геи и евреи, геи и евреи!».

«Почему вы так не любите геев и евреев, да еще и так открыто об этом говорите? Вы разве не понимаете, что это отталкивает от клуба новых болельщиков и вредит имиджу команды?»

«А за что их любить? Разве это нормально? Нам такие болельщики не нужны. Для этого есть «Рома». Евреев лично я не люблю за то, что они воруют миллиардами, но им все можно. Посмотри на списки миллионеров и миллиардеров. Там кругом одни евреи. Думаешь, они заработали все честным трудом? Приятно, что вчера «Барселона» хоть в футболе уничтожила одного из таких», − объясняет второй человек из этой компании.

Во время матча становится видно, что «Лацио» отличается от других итальянских клубов не только стилем боления, но еще и игрой. Команда Симоне Индзаги с первых минут начинает играть в красивый комбинационный атакующий футбол и к середине первого тайма дожимает киевлян.

Позднее голкипер Бойко несколько раз спасает «Динамо» от новых голов. Но и он бессилен, когда в конце матча после подачи очередного углового Стефан де Врей спокойно пробивает в нижний угол. Симоне Индзаги бежит к своим праздновать гол и выход в 1/4 финала, скользит на мокрой беговой дорожке и смешно падает с ног.

Болельщики «Лацио» еще долго не покидают свою трибуну и поют песни. Теперь у журналистов есть повод поговорить не о фанатах и их выходках, а о самих футболистах, которые реально претендует на выигрыш еврокубка. Последний раз такое было 19 лет назад. Когда Салас и Андрей начинали болеть за этот лихой клуб.