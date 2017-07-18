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    «Пока в нашей стране не наступит мир, мы не можем биться друг с другом». Как проходит главное дерби Украины


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    Голосов: 12
    18.07.2017 10:00
    Батлы между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» − самое шумное, что есть в украинском футболе. По просьбе «Бомбардира» Сергей Беседин побывал в Одессе, где главные клубы страны разыграли Суперкубок, но вместо жестких споров увидел неожиданное единство.

    Одесса с ее курортами в середине лета – лучшее место для открытия сезона. Уже за неделю до начала Суперкубка по всем районам города открыты промо-зоны. По узким одесским уличкам каждый день ездит нафаршмаченный автомобиль с кубком и диджеями, которые разжигают не национальные конфликты, а интерес к матчу у болельщиков и приезжих туристов. И это не считая рекламы на билбордах и афишах. Грамотный промоушен маркетологов УПЛ оправдывается на 100 процентов – в день матча продаются все билеты.

    Перед игрой много людей собирается в парке Шевченко. Удобное место для того, чтобы переодеться в кустах, ведь многие идут прямо с пляжа. Большинство людей – отдыхающие и туристы. Для них поход на футбол – отличный способ разнообразить отдых.

    − В Одессе уже третий год подряд отдыхаем. Раньше всегда ездили в Крым, но теперь пока туда доберешься, легче застрелиться. Футбол – хороший способ получить яркие эмоции и впечатления и подарить их ребенку, − рассказывает Владимир из Харькова, который пришел на матч вместе с маленьким сыном Олегом.

    − Матч между такими командами – отличное дополнение к отпуску. Будет что вспомнить, − радуется молодая пара из Николаева.

    − Мы в Одессе уже две недели. Отдыхаем дружной мужской компанией. Хотели уезжать еще три дня назад, но когда узнали о таком матче, сразу остались. Как же можно пропустить такое событие? − делится сменой планов Богдан из Кривого Рога.

    Тянутся на футбол и местные. Их не сложно отличить от приезжих. Одесситов сразу выдают шарфы или футболки любимого «Черноморца»: «Хочется, чтобы с «Шахтером» или «Динамо» за Суперкубок боролся наш «Черик». Тогда интересно болеть. Совсем другой компот. Победит «Динамо» или «Шахтер» − мне по фигу. Лишь бы забили красивые голы», − спокоен фанат одесского клуба, который представляется прозвищем Фест.

    По дороге к стадиону натыкаюсь на несколько ребят в форме киевского «Динамо» с огромным кубком: «Не знаю, как сыграет наша футбольная команда, но мы выступили достойно и донецких обыграли!» − рассказывает один из них. Оказывается, руководство киевлян развивает киберспорт и создает для этого отдельную команду для турниров по виртуальному футболу. Как раз один из таких киевляне и взяли перед большим Суперкубком.

    Еще одно историческое противостояние между Киевом и Донецком − битва ультрас. В этот раз драк нет. Все тихо и спокойно. С 2014 года фанаты заключили между собой бессрочное перемирие. «С тех пор, как в Украине началась лажа, мы не враждуем! Пока в нашей стране не наступит мир, мы не можем биться друг с другом! Наоборот, сейчас все фанаты объединяют усилия в тяжелые для государства времена», − рассказывает представитель фанатского движения «Динамо», который не назвал ни реальное имя, ни прозвище. Его слова подтверждаются уже на предматчевой разминке. Фанаты «Динамо» и «Шахтера» дружно выкрикивают лозунги в поддержку единой Украины и не умолкают во время матча.

    На торжественной церемонии открытия обладатель Золотого Мяча 1986 года Игорь Беланов вручает украинскую золотую бутсу лучшему бомбардиру прошлого сезона Андрею Ярмоленко. Награды лучшему вратарю и лучшему тренеру прошлого сезона получают Андрей Пятов и Паулу Фонсека. В неформальном противостоянии лучшего страйкера против лучшего кипера и коуча победа за представителями «Шахтера», которому приносит Суперкубок двумя точными ударами Факундо Ферейра. Первый из трех раундов сезона за донецким клубом. У «Динамо» остаются два реванша – чемпионат и Кубок Украины. И, кажется, эти матчи уже не пройдут в такой спокойной атмосфере, что была в Одессе.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Виктор Каминский
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      ввс 66 28 января 2018, 03:40

      Снимаю дурацкий вопрос!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      ввс 66 28 января 2018, 03:32

      А с какого перепугу, Беланов вдруг обладателем Золотого мяча-то стал???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 1 октября 2017, 21:27

      футбол должен быть далек от политики.

      2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 18 июля 2017, 18:20

      Чуть слезу от умиления не пустил, мля.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 18 июля 2017, 10:38

      "Едына крайина" - это уже в далеком прошлом. Сами же сделали все для того, чтобы она пошла на путь тотального развала. Что ж, поделом.

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 18 июля 2017, 10:30

      У них чемпионат в четыре круга проходит, тогда походу первый раунд из пяти возможных.

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 18 июля 2017, 10:09

      Сами виноваты что у них в стране бардак...меньше скакать надо было, больше работать

      11
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      Рейтинг: +452

      тёска > turist82 17 февраля 2018, 01:35

      так они и работали скакя

      0
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