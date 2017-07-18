«Пока в нашей стране не наступит мир, мы не можем биться друг с другом». Как проходит главное дерби Украины

Одесса с ее курортами в середине лета – лучшее место для открытия сезона. Уже за неделю до начала Суперкубка по всем районам города открыты промо-зоны. По узким одесским уличкам каждый день ездит нафаршмаченный автомобиль с кубком и диджеями, которые разжигают не национальные конфликты, а интерес к матчу у болельщиков и приезжих туристов. И это не считая рекламы на билбордах и афишах. Грамотный промоушен маркетологов УПЛ оправдывается на 100 процентов – в день матча продаются все билеты.

Перед игрой много людей собирается в парке Шевченко. Удобное место для того, чтобы переодеться в кустах, ведь многие идут прямо с пляжа. Большинство людей – отдыхающие и туристы. Для них поход на футбол – отличный способ разнообразить отдых.

− В Одессе уже третий год подряд отдыхаем. Раньше всегда ездили в Крым, но теперь пока туда доберешься, легче застрелиться. Футбол – хороший способ получить яркие эмоции и впечатления и подарить их ребенку, − рассказывает Владимир из Харькова, который пришел на матч вместе с маленьким сыном Олегом.

− Матч между такими командами – отличное дополнение к отпуску. Будет что вспомнить, − радуется молодая пара из Николаева.

− Мы в Одессе уже две недели. Отдыхаем дружной мужской компанией. Хотели уезжать еще три дня назад, но когда узнали о таком матче, сразу остались. Как же можно пропустить такое событие? − делится сменой планов Богдан из Кривого Рога.

Тянутся на футбол и местные. Их не сложно отличить от приезжих. Одесситов сразу выдают шарфы или футболки любимого «Черноморца»: «Хочется, чтобы с «Шахтером» или «Динамо» за Суперкубок боролся наш «Черик». Тогда интересно болеть. Совсем другой компот. Победит «Динамо» или «Шахтер» − мне по фигу. Лишь бы забили красивые голы», − спокоен фанат одесского клуба, который представляется прозвищем Фест.

По дороге к стадиону натыкаюсь на несколько ребят в форме киевского «Динамо» с огромным кубком: «Не знаю, как сыграет наша футбольная команда, но мы выступили достойно и донецких обыграли!» − рассказывает один из них. Оказывается, руководство киевлян развивает киберспорт и создает для этого отдельную команду для турниров по виртуальному футболу. Как раз один из таких киевляне и взяли перед большим Суперкубком.

Еще одно историческое противостояние между Киевом и Донецком − битва ультрас. В этот раз драк нет. Все тихо и спокойно. С 2014 года фанаты заключили между собой бессрочное перемирие. «С тех пор, как в Украине началась лажа, мы не враждуем! Пока в нашей стране не наступит мир, мы не можем биться друг с другом! Наоборот, сейчас все фанаты объединяют усилия в тяжелые для государства времена», − рассказывает представитель фанатского движения «Динамо», который не назвал ни реальное имя, ни прозвище. Его слова подтверждаются уже на предматчевой разминке. Фанаты «Динамо» и «Шахтера» дружно выкрикивают лозунги в поддержку единой Украины и не умолкают во время матча.

На торжественной церемонии открытия обладатель Золотого Мяча 1986 года Игорь Беланов вручает украинскую золотую бутсу лучшему бомбардиру прошлого сезона Андрею Ярмоленко. Награды лучшему вратарю и лучшему тренеру прошлого сезона получают Андрей Пятов и Паулу Фонсека. В неформальном противостоянии лучшего страйкера против лучшего кипера и коуча победа за представителями «Шахтера», которому приносит Суперкубок двумя точными ударами Факундо Ферейра. Первый из трех раундов сезона за донецким клубом. У «Динамо» остаются два реванша – чемпионат и Кубок Украины. И, кажется, эти матчи уже не пройдут в такой спокойной атмосфере, что была в Одессе.

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