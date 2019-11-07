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13.10.2019 19:04Португальцы спокойны перед игрой с Украиной. Они уверены в силе своей команды и не сомневаются, что «селесао» сумеет выиграть в Киеве. Футбол. Матч Украина – Португалия отбор к Евро 2020 .14 октября 2019 года
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11.07.2019 17:26Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook поделился новостями по мотивам заседание Исполкома УАФ. – Замечательная новость для всей футбольной Украины! Исполком УАФ принял решение об увеличении количества клубов-участников УПЛ.