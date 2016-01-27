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    ФК «Динамо» Киев Все блоги -

    «Динамо» – «Лех» (Познань, Польша).

    27 января 2016
    В заключительном спарринге на первом испанском сборе футболисты клуба Динамо Киев 27 января сыграют с действующим чемпионом Польши, клубом «Лех» (Познань).

    В заключительном спарринге на первом испанском сборе футболисты клуба Динамо Киев 27 января сыграют с действующим чемпионом Польши, клубом «Лех» (Познань). Именно за «Лех» до своего прихода в августе 2014 года в клуб Динамо Киев выступал нападающий Лукаш Теодрчик, который в 50 матчах польского чемпионата сумел забить 24 гола. Кроме этого, также, как и в клубе Динамо в качестве ассистента главного тренера работает испанский специалист Хосе Антонио Викунья.

    Смотрим все!

    Матч «Динамо» «Лех» (Познань) будет показан в прямой видео трансляции на нашем официальном клубном канале в YouTube.

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