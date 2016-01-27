«Динамо» – «Лех» (Познань, Польша).

В заключительном спарринге на первом испанском сборе футболисты клуба Динамо Киев 27 января сыграют с действующим чемпионом Польши, клубом «Лех» (Познань).

В заключительном спарринге на первом испанском сборе футболисты клуба Динамо Киев 27 января сыграют с действующим чемпионом Польши, клубом «Лех» (Познань). Именно за «Лех» до своего прихода в августе 2014 года в клуб Динамо Киев выступал нападающий Лукаш Теодрчик, который в 50 матчах польского чемпионата сумел забить 24 гола. Кроме этого, также, как и в клубе Динамо в качестве ассистента главного тренера работает испанский специалист Хосе Антонио Викунья.

Смотрим все!

Матч «Динамо» – «Лех» (Познань) будет показан в прямой видео трансляции на нашем официальном клубном канале в YouTube.