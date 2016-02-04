Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    ФК «Динамо» Киев Все блоги -

    Стали известны соперники киевского Динамо на втором сборе в Испании

    4 февраля 2016
    Динамо Киев проведет спарринги против команд из Чехии, Анголы, Кореи, Болгарии и Испании.

    Как сообщала ранее пресс-служба киевского Динамо, на втором испанском тренировочном сборе Динамо проведет шесть спаррингов. После уточнения всех деталей, утверждения главным тренером и подписания контрактов предлагаем полный перечень предстоящих Динамо контрольных матчей.

    5 февраля. Славия (Прага, Чехия)

    6 февраля. Бенфика (Луанда, Ангола)

    9 февраля. Самсунг (Южная Корея)

    10 февраля. Гранада (Испания)

    14 февраля. Литекс (Ловеч, Болгария)

    17 февраля. Малага (Испания)

    Источник http://fcdynamo.kiev.ua/

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11