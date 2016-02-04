Стали известны соперники киевского Динамо на втором сборе в Испании

Динамо Киев проведет спарринги против команд из Чехии, Анголы, Кореи, Болгарии и Испании.
Как сообщала ранее пресс-служба киевского Динамо, на втором испанском тренировочном сборе Динамо проведет шесть спаррингов. После уточнения всех деталей, утверждения главным тренером и подписания контрактов предлагаем полный перечень предстоящих Динамо контрольных матчей.
5 февраля. Славия (Прага, Чехия)
6 февраля. Бенфика (Луанда, Ангола)
9 февраля. Самсунг (Южная Корея)
10 февраля. Гранада (Испания)
14 февраля. Литекс (Ловеч, Болгария)
17 февраля. Малага (Испания)
Источник http://fcdynamo.kiev.ua/