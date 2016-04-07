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    Украина ФПЛ Все блоги -

    Днепр, Александрия в полуфинале кубка

    7 апреля 2016
    В ответных поединках Днепр и Александрия обыгруют Сталь и Динамо

    Подопечные Мирона Маркевича и в ответном матче Кубка добыли победу над Сталью, тем самым обеспечив себе выход в следующий этап турнира (4:1).

    Днепр — Сталь 4:1
    Голы: Матос, 29, Матеус, 48, 61, Лучкевич, 64 – Васин, 85

    Днепр: Кучер — Адамюк, Сваток, Гуйе, Матос — Ротань, Шахов (Лучкевич, 62), Политыло — Матеус, Руис (Пико, 40), Зозуля (Назаренко, 68)

    Сталь: Бандура — Латифу, Ищенко, Карасюк, Габриэль (Барановский, 66) — Каленчук, Г.Малакян, Э. Малакян (Дебелко, 75) – Фернандес (Даниелян, 46), Васин, Лазич

    Предупреждения: Матос – Фернандес, Г.Малакян

    В ответном поединке четвертьфинала Кубка Украины Александрия минимально обыграла киевское Динамо и впервые в своей истории пробилась в полуфинал турнира.

    Динамо — Александрия 0:1 (первый матч 1:1)
    Гол: Чорний, 25

    Динамо: Рыбка — Силва, Вида, Петрович, Макаренко (Антунеш, 77) — Рыбалка, Гармаш — Яковенко (Ярмоленко, 58), Буяльский, Гонсалес — Теодорчик (Мораес, 73)

    Александрия: Новак — Микицей, Басов, Шендрик, Путраш — Запорожан, Банада — Чеботаев, Леонов (Грицук, 64), Чорний (Козак, 61) — Пономарь (Кулиш, 77)

    Предупреждения: Рыбалка, Вида — Чеботаев, Чорний, Басов, Шендрик

    Удаление: Рыбалка, 54

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      b.skorik 14 апреля 2016, 11:42

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