Кубок Украины. Александрия и Динамо расходятся миром

Динамо Киев не смогло обыграть Александрию в первом матче 1/4 финала Кубка Украины — ничья 1:1.

Что ждать в Манчестере если не можем выиграть на своем поле Александрию?

Не выразительная игра центра и обороны. Можно выделить одного Ярмоленко, и то играет он не в своей лучшей форме.

ИТОГИ

Александрия – Динамо К 1:1

Голы: Басов, 29 – Ярмоленко, 67



Александрия: Новак — Путраш, Басов, Шендрик, Чеботаев — Запорожан, Леонов (Эсеола, 73), Козак (Старенький, 80), Банада – Таргамадзе (Чорний, 73), Пономарь



Динамо К: Рудько — Антунеш, Хачериди, Драгович, Вида — Петрович, Велозу, Буяльский (Гармаш, 66) – Гонсалес (Гусев, 66), Яремчук (Теодорчик, 46), Ярмоленко



Предупреждения: Чорний – Гонсалес, Хачериди