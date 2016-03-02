Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    ФК «Динамо» Киев Все блоги -

    Кубок Украины. Александрия и Динамо расходятся миром

    2 марта 2016
    Динамо Киев не смогло обыграть Александрию в первом матче 1/4 финала Кубка Украины — ничья 1:1.

    Что ждать в Манчестере если не можем выиграть на своем поле Александрию?

    Не выразительная игра центра и обороны. Можно выделить одного Ярмоленко, и то играет он не в своей лучшей форме.

    ИТОГИ

    Александрия – Динамо К 1:1

    Голы: Басов, 29 – Ярмоленко, 67


    Александрия: Новак — Путраш, Басов, Шендрик, Чеботаев — Запорожан, Леонов (Эсеола, 73), Козак (Старенький, 80), Банада – Таргамадзе (Чорний, 73), Пономарь

    Динамо К: Рудько — Антунеш, Хачериди, Драгович, Вида — Петрович, Велозу, Буяльский (Гармаш, 66) – Гонсалес (Гусев, 66), Яремчук (Теодорчик, 46), Ярмоленко

    Предупреждения: Чорний – Гонсалес, Хачериди

    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11