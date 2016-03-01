Кубок Украины: первые матчи 1/4 финала расписание
1 березня, вівторок
«Сталь» – «Дніпро» 17:00. Дніпропетровськ, стадіон «Дніпро-Арена»
Арбітр – Євген Арановський (Київ)
Дискваліфікований: Антон Кравченко («Сталь»)
Телетрансляція: «Футбол2»
«Олександрія» – «Динамо» 19:00. Київ, стадіон НСК «Олімпійський»
Арбітр – Юрій Можаровський (Львів)
Телетрансляція: «Футбол2»
2 березня, середа
«Волинь» – «Зоря» 19:00. Луцьк, стадіон «Авангард»
Арбітр – Ярослав Козик (Мукачеве)
Дискваліфікований: Івіца Жуніч («Волинь»)
«Ворскла» – «Шахтар» 19:00. Полтава, стадіон «Ворскла» ім. Бутовського»
Арбітр – Анатолій Абдула (Харків)
Дискваліфікований: Артем Громов («Ворскла»)
Телетрансляція: «Футбол1»