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    ФК «Динамо» Киев Все блоги -

    Кубок Украины: первые матчи 1/4 финала

    1 марта 2016
    Кубок Украины: первые матчи 1/4 финала расписание

    1 березня, вівторок


    «Сталь» – «Дніпро» 17:00. Дніпропетровськ, стадіон «Дніпро-Арена»
    Арбітр – Євген Арановський (Київ)
    Дискваліфікований: Антон Кравченко («Сталь»)
    Телетрансляція: «Футбол2»

    «Олександрія» – «Динамо» 19:00. Київ, стадіон НСК «Олімпійський»
    Арбітр – Юрій Можаровський (Львів)
    Телетрансляція: «Футбол2»

    2 березня, середа


    «Волинь» – «Зоря» 19:00. Луцьк, стадіон «Авангард»
    Арбітр – Ярослав Козик (Мукачеве)
    Дискваліфікований: Івіца Жуніч («Волинь»)

    «Ворскла» – «Шахтар» 19:00. Полтава, стадіон «Ворскла» ім. Бутовського»
    Арбітр – Анатолій Абдула (Харків)
    Дискваліфікований: Артем Громов («Ворскла»)
    Телетрансляція: «Футбол1»

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