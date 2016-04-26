ФФУ не выдала аттестаты Волыни, Металлисту и Говерле

Волынь, Металлист и Говерла не сыграют в элите в следующем сезоне в связи с финансовыми долгами.

По итогам процедуры аттестации, а также заслушав информацию от вице-президента ужгородской Говерлы Александра Шуфрича, который присутствовал на встрече, членами Комитета было принято решение отказать в выдаче аттестата ужгородской команде.

Кроме того, подобная участь постигла еще два клуба УПЛ — луцкую Волынь и харьковский Металлист. В частности, Волынь неоднократно заявляла, что не намерена выступать в следующем сезоне УПЛ, и даже не подала ни одного документа по четырем критериям из пяти.

Официальные решения заседания были направлены в клубы, у клубов есть десятидневный срок для подачи апелляции.Также члены комитета УПЛ запросили дополнительную информацию от четырех других клубов: Днепра, Карпат, Зари и Стали. В этих командах есть проблемы как финансового, так и кадрового и правового характера. Вопрос о выдаче аттестатов этим клубам на следующий сезон перенесено на ближайшее заседание аттестационного комитета.Динамо, Шахтер, Ворскла, Александрия, Олимпик и Черноморец аттестаты на следующий сезон получили.