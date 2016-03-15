Есть ли шанс у киевского «Динамо»?

Детально разберем шансы украинского клуба!

УПЛ переживает непростые времена!

Ни для кого не секрет,что УПЛ переживает непростые времена. В стране кризис,высокий уровень инфляции,у руководителей клубов не хватает денег,трудно найти инвесторов, сокращение клубов УПЛ до 12,обанкротились многие клубы.

По большому счету,если посмотреть на эту ситуацию объективно и рассуждать рационально,то «невооруженным глазом» становится понятно,что не до футбола Украине. Остались только 2 более-менее нормальных клуба - «Шахтер» и «Динамо». И то «Шахтер» ведет трансферную политику «Продай за миллионы,купи за копейки»,хотя «Динамо» ведет ту же самую политику. Как ни крути,но не с кем играть «Динамо» в этой лиге,чтобы поддерживать европейский уровень

Суть этой подтемы заключается в том,что у киевского «Динамо» нет соперников в УПЛ и с этим очень трудно не согласиться.

Ярмоленко не в силах спасти «Динамо»

Многие болельщики киевского клуба надеются на их лидера Андрея Ярмоленко. Я согласен,он один из лучших игроков Украины,для некоторых даже лучший,но не забываем про Коноплянку,который очень неплохо выступает за испанскую «Севилью»,но дело не в этом. Дело в том,что у Ярмоленко было много предложений из европейских клубов,но почему-то он не перешел никуда. Мы не можем считать Ярмоленко топ-игроком только лишь потому что он обводит игроков «Днепра»,забивает много голов в УПЛ. Я утверждаю,и надеюсь,что многие со мной согласятся:"Уровень футбола в Украине упал» ,поэтому трудно положительно отзываться о Ярмоленко. В первом матче у себя дома киевляне проиграли «Манчестеру» со счетом 1:3 и не было видно Ярмоленко. Ну да,некоторые из вас вспомнят его удар,который Харт отразил в первом тайме,но это был полумомент,удар был несложный.

Надеюсь,что я смог доказать вам,что Ярмоленко один не справится.

Пеллегрини борется за престиж АПЛ.

Все помнят недавнее интервью Мануэля,где он говорил,что он очень любит АПЛ и сделает все,чтобы АПЛ не опустился до того,что только 3 клуба смогут играть в ЛЧ. У «Манчестер Сити» есть великолепный шанс выйти в четвертьфинал,вряд ли они не воспользуются им,тем более у себя дома.

Я привел 3 аргумента того,что у «Динамо» нет никаких шансов пройти этот этап ЛЧ. Я даже более чем уверен,что киевляне пргоиграют в основное время матча,но это мое субъективное мнение! Комментируйте мою статью,подписывайтесь! Всего доброго!





