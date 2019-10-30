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    Дикая траектория удара из Кубка Украины. Мяч резко завалился в сторону и влетел в ворота


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 12:25
    Все вспоминают супергол Роберто Карлоса.

    Киевское «Динамо» угодило на «Шахтер» уже в 1/8 финала Кубка Украины. Две главных команды страны, которых обычно ждут в финале, встретились слишком рано. Матч был огненным, и уже в середине первого тайма произошло событие, которое обсуждают и на следующий день.

    Полузащитник киевлян Сергей Сидорчук забил ударом из-за пределов штрафной. По первому впечатлению – классный удар, на который не среагировал вратарь. По первому повтору – то же чувство. По второму – большое удивление: мяч сначала летел в одну сторону, куда и успел сместиться Пятов, но затем резко изменил направление и свалился в дальний угол.

    Видео с ютуб-канала «ТСН ПРОСПОРТ»

    Бывший украинский футболист Евгений Левченко восторгался в твиттере:

    «Удар Сидорчука — против всех законов физики. Но Роберто Карлос будет возражать и кричать о законе Магнуса», – написал в телеграмме главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков.

    Знаменитый гол Роберто Карлоса в ворота сборной Франции в 1997 году вспоминается первым при подобных ударах. Восторги понятны, утверждения о нарушенных законах физики – неверны, ученые считают, что сфера в полете закручивается по спирали, а сила удара бразильца минимизирует эффект гравитации. Так что это был просто уникальный удар, но все объяснимо.

    Впрочем, в моменте с голом Сидорчука некоторые полагают, что там не было никаких чудес, а траекторию изменил рикошет от ноги игрока «Шахтера». Ни один из повторов не дает четкого представления, но все же кажется, что мяч стал заваливаться в сторону гораздо позже, чем это обычно происходит после рикошета.

    Матч «Динамо» и «Шахтера» был примечателен не только классным мячом Сидорчука. Как развивались события после 1:0:

    • На 89-й минуте был удален игрок «Динамо» Шепелев:
    • На 90+2 Степаненко сравнял счет – 1:1;
    • В овертайме уже на 94-й минуте Степаненко был удален – составы уравнялись;
    • Победный гол на 109-й минуте забил 20-летний Денис Попов – «Динамо» победило 2:1.

    «Динамо» вышло в четвертьфинал и привело в восторг своего бывшего президента Григория Суркиса: «На сегодняшний день эта команда дает мне возможность немножко заглянуть в прошлое, на 20 лет назад, когда в 1999-м году команда играла в полуфинале Лиги чемпионов. Только не говорите, что я фантазер. У той команды были такие же выдающиеся характеристики».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Динамо» Киев
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4872

      ilichkadr 3 минуты назад

      Ни какая не дикая траектория, а обычный "сухой" лист, когда вращающийся вокруг вертикальной и горизонтальной осей мяч на последнем участке траектории падает резко вниз. Кто играл в футбол, тот знает что это такое. У нас сухой лист здорово исполнял В. Лобановский, а у бразильцев одним из первых был Диди.

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    • ...
      Рейтинг: +499

      Cromathaar 36 минут назад

      Почему они играют старым мячом ЛЧ?

      0
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      Рейтинг: +1125

      FRZZ 2 часа назад

      На самом деле сумасшедшая траектория полета мяча.

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