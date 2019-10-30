Дикая траектория удара из Кубка Украины. Мяч резко завалился в сторону и влетел в ворота

Все вспоминают супергол Роберто Карлоса.

Киевское «Динамо» угодило на «Шахтер» уже в 1/8 финала Кубка Украины. Две главных команды страны, которых обычно ждут в финале, встретились слишком рано. Матч был огненным, и уже в середине первого тайма произошло событие, которое обсуждают и на следующий день.

Полузащитник киевлян Сергей Сидорчук забил ударом из-за пределов штрафной. По первому впечатлению – классный удар, на который не среагировал вратарь. По первому повтору – то же чувство. По второму – большое удивление: мяч сначала летел в одну сторону, куда и успел сместиться Пятов, но затем резко изменил направление и свалился в дальний угол.

Видео с ютуб-канала «ТСН ПРОСПОРТ»

Бывший украинский футболист Евгений Левченко восторгался в твиттере:

twit text — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) October 30, 2019

«Удар Сидорчука — против всех законов физики. Но Роберто Карлос будет возражать и кричать о законе Магнуса», – написал в телеграмме главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков.

Знаменитый гол Роберто Карлоса в ворота сборной Франции в 1997 году вспоминается первым при подобных ударах. Восторги понятны, утверждения о нарушенных законах физики – неверны, ученые считают, что сфера в полете закручивается по спирали, а сила удара бразильца минимизирует эффект гравитации. Так что это был просто уникальный удар, но все объяснимо.

Впрочем, в моменте с голом Сидорчука некоторые полагают, что там не было никаких чудес, а траекторию изменил рикошет от ноги игрока «Шахтера». Ни один из повторов не дает четкого представления, но все же кажется, что мяч стал заваливаться в сторону гораздо позже, чем это обычно происходит после рикошета.

Матч «Динамо» и «Шахтера» был примечателен не только классным мячом Сидорчука. Как развивались события после 1:0:

На 89-й минуте был удален игрок «Динамо» Шепелев:

На 90+2 Степаненко сравнял счет – 1:1;

В овертайме уже на 94-й минуте Степаненко был удален – составы уравнялись;

Победный гол на 109-й минуте забил 20-летний Денис Попов – «Динамо» победило 2:1.

«Динамо» вышло в четвертьфинал и привело в восторг своего бывшего президента Григория Суркиса: «На сегодняшний день эта команда дает мне возможность немножко заглянуть в прошлое, на 20 лет назад, когда в 1999-м году команда играла в полуфинале Лиги чемпионов. Только не говорите, что я фантазер. У той команды были такие же выдающиеся характеристики».