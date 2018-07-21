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    Глупейшая ошибка вратаря в Суперкубке Украины


    4
    Голосов: 8
    21.07.2018 21:45
    «Шахтер» подарил сопернику победу.

    Клубные чемпионаты открываются играми за Суперкубок. Украинский футбол тут впереди остальных стран. «Шахтер» и «Динамо» встретились в матче за трофей, чтобы подарить болельщикам шоу. Круче всех получилось у голкипера «Шахтера» Андрея Пятова. Пока его партнеры пуляли по перекладинам, Пятов превратил в гол первую же атаку «Динамо».

    Вот в такой ситуации вратарь «Шахтера» отдал мяч сопернику. Дальше – красивая комбинация и гол в пустые ворота. Этот мяч оказался победным.

    Реакция однозначна.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 23 июля 2018, 09:33

      Пятову надо в ЦСКА,там армия,там дисциплина,там не забалуешь,
      там быстро в русскага превратят,погоны оденут и отправят воевать ф Украйну!

      -1
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      Рейтинг: +11245

      alp 23 июля 2018, 08:52

      Юра Лодыгин так тоже косячил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 23 июля 2018, 08:19

      Нормального видео нет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 23 июля 2018, 02:24

      Кариус, мы тебя узнали!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 22 июля 2018, 23:04

      Пятов - касекопор ещё тот, чему тут удивляться ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 июля 2018, 12:15

      C финала лиги чемпионов началась эпидемия вратарей...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 июля 2018, 12:04

      будем разбираться..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 22 июля 2018, 08:42

      Пятов то конечно привез,но вот хз что в команде делают игроки уровня Патрика,Данченко,вечно перспективного Коваленко или тот же Болбат с Титовицким.....это ж уровень ну никак не ЛЧ или ЛЕ,это уровень Мариуполя и то авансом((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 июля 2018, 01:18

      Ну почему же нема? В качестве альтернативы Пятову можно попробовать взять Андрея Лунина, который недавно перешёл в Реал. Кого попало туда не берут, значит он действительно хороший вратарь.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 22 июля 2018, 01:12

      лох!

      1
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