Глупейшая ошибка вратаря в Суперкубке Украины

«Шахтер» подарил сопернику победу.

Клубные чемпионаты открываются играми за Суперкубок. Украинский футбол тут впереди остальных стран. «Шахтер» и «Динамо» встретились в матче за трофей, чтобы подарить болельщикам шоу. Круче всех получилось у голкипера «Шахтера» Андрея Пятова. Пока его партнеры пуляли по перекладинам, Пятов превратил в гол первую же атаку «Динамо».

Вот в такой ситуации вратарь «Шахтера» отдал мяч сопернику. Дальше – красивая комбинация и гол в пустые ворота. Этот мяч оказался победным.

Реакция однозначна.

twit text —Уpфuн Джюc(@UrfineJuice) 21 июля 2018 г.

twit text — Александр (@AlexComment) 21 июля 2018 г.

twit text — satchidananda (@briajenka) 21 июля 2018 г.