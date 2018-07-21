Глупейшая ошибка вратаря в Суперкубке Украины

Клубные чемпионаты открываются играми за Суперкубок. Украинский футбол тут впереди остальных стран. «Шахтер» и «Динамо» встретились в матче за трофей, чтобы подарить болельщикам шоу. Круче всех получилось у голкипера «Шахтера» Андрея Пятова. Пока его партнеры пуляли по перекладинам, Пятов превратил в гол первую же атаку «Динамо».
Вот в такой ситуации вратарь «Шахтера» отдал мяч сопернику. Дальше – красивая комбинация и гол в пустые ворота. Этот мяч оказался победным.
Реакция однозначна.
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—Уpфuн Джюc(@UrfineJuice) 21 июля 2018 г.
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— Александр (@AlexComment) 21 июля 2018 г.
twit text — satchidananda (@briajenka) 21 июля 2018 г.
twit text — С тетей в катафалке (@newvichok) 21 июля 2018 г.