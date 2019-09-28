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28.09.2019 19:39Узбекистанский нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов отметился голом в матче 11-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (в данный момент счeт 2:0, идeт 2-й тайм) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги
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23.09.2019 16:32Московское «Динамо» на своeм официальном сайте опубликовало заявление в котором сказано что Дмитрий Хохлов остается тренером команды как минимум до зимы. А чем тогда Олег Кононов и московский Спартак хуже ? Смотрите видео и все узнаете
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23.05.2019 21:57На заседании Исполкома РФС были рассмотрены стратегические вопросы, информирует официальный сайт организации. Среди них значится следующий: проработать вопрос о возможном расширение числа клубов участников чемпионата России среди клубов РПЛ до 18 ком
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