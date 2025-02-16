Зиньковский возвращается в «Крылья», гол Миранчука, в Томске возрождают клуб, «Реал» не справился с «Осасуной» и другие новости

Желающий вернуться в «Зенит» Малком серьезно поругался с фанатами «Аль-Хиляля».

«Спартак» открыл необычную вакансию.

Дюков допустил, что Россия получит уайлд-кард на ЧМ-2026.

Фернандеш согласился прийти в «Спартак» на зарплату 4 миллиона в год.

Стало известно, как «Спартак» и «Крылья» поделили зарплату Зиньковского.

Лукин: «Уверен, ЦСКА выиграет Лигу Европы».

Стало известно, за сколько «Краснодар» готов продать Сперцяна «Лидсу».

В Томске возрождают клуб: спонсор – из Австралии, менеджер вышел по УДО, цель – РПЛ и другие детали.

Пьянич описал русский народ одним прилагательным.

Примера. «Реал» потерял очки с «Осасуной» (1:1), Беллингема удалили за разговоры с судьей.

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Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом».

Детали трансфера Алеррандро в ЦСКА.