Зиньковский возвращается в «Крылья», гол Миранчука, в Томске возрождают клуб, «Реал» не справился с «Осасуной» и другие новости

Желающий вернуться в «Зенит» Малком серьезно поругался с фанатами «Аль-Хиляля».
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Дюков допустил, что Россия получит уайлд-кард на ЧМ-2026.
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Стало известно, как «Спартак» и «Крылья» поделили зарплату Зиньковского.
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В Томске возрождают клуб: спонсор – из Австралии, менеджер вышел по УДО, цель – РПЛ и другие детали.
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Детали трансфера Алеррандро в ЦСКА.