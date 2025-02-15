Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • В Томске возрождают клуб: спонсор – из Австралии, менеджер вышел по УДО, цель – РПЛ и другие детали

В Томске возрождают клуб: спонсор – из Австралии, менеджер вышел по УДО, цель – РПЛ и другие детали

В Томске появился новый футбольный клуб – он начнет сезон во Второй лиге. Раскрыты детали его функционирования.

«Вместе с долларовым миллиардером Денисом Штенгеловым владелец сети магазинов «Ярче» и крупнейший производитель снеков в России Вячеслав Вишневский (экс-игрок «Томи» – прим. «Бомбардира») выкупил футбольный клуб «Строитель» из Каменск-Шахтинского (Ростовская область), который отказался от участия в новом сезоне Второй лиги Б.

Сначала новые хозяева хотели перевести команду в Кемерово, но затем решили обосноваться в Томске, где Вишневский провел большую часть своей футбольной карьеры. В планах строительство в городе современного стадиона и выход в ближайшие годы в РПЛ», – написал инсайдер Иван Карпов.

По информации другого инсайдер Сергея Ильева, тренировать томский клуб будет Константин Емельянов, ранее возглавлявший «Оренбург».

  • Упомянутый Вишневский после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, был приговорен за взятку на 8 лет в 2022-м и вышел по УДО в ноябре 2024 года.
  • «Томь» закрылась в 2023 году.
  • Команда дважды занимала в РПЛ 8-е место (2006 и 2010 годы).

Новости по теме
Круговой показал, как надо бить по воротам: «Записывайтесь на индивидуальные тренировки» 3
«Пари НН» избавился от форварда, пославшего заместителя директора 2
Тарханов спрогнозировал, в каком туре определится победитель сезона РПЛ 2
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

15.02.2025 15:09
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BoevStas1
1739626181
Хорошая новость!
Ответить
BoevStas1
1739626210
А то распался,развалился и тд...
Ответить
темирхан
1739631375
бандиты снова в деле? интересно? А Путин знает, что за такое его по УДО выпустили? нет? надо сообщить. естественно в Кемерово не получилось бы, вишневского там бы сожрали.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 