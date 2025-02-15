В Томске возрождают клуб: спонсор – из Австралии, менеджер вышел по УДО, цель – РПЛ и другие детали

В Томске появился новый футбольный клуб – он начнет сезон во Второй лиге. Раскрыты детали его функционирования.
«Вместе с долларовым миллиардером Денисом Штенгеловым владелец сети магазинов «Ярче» и крупнейший производитель снеков в России Вячеслав Вишневский (экс-игрок «Томи» – прим. «Бомбардира») выкупил футбольный клуб «Строитель» из Каменск-Шахтинского (Ростовская область), который отказался от участия в новом сезоне Второй лиги Б.
Сначала новые хозяева хотели перевести команду в Кемерово, но затем решили обосноваться в Томске, где Вишневский провел большую часть своей футбольной карьеры. В планах строительство в городе современного стадиона и выход в ближайшие годы в РПЛ», – написал инсайдер Иван Карпов.
По информации другого инсайдер Сергея Ильева, тренировать томский клуб будет Константин Емельянов, ранее возглавлявший «Оренбург».
- Упомянутый Вишневский после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, был приговорен за взятку на 8 лет в 2022-м и вышел по УДО в ноябре 2024 года.
- «Томь» закрылась в 2023 году.
- Команда дважды занимала в РПЛ 8-е место (2006 и 2010 годы).