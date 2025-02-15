Пьянич описал русский народ одним прилагательным

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич сообщил на клубном ютуб-канале, что изучает русский язык.
– В изучении языка всe становится лучше, я медленно начинаю понимать и разговаривать с ребятами. Для меня важно попытаться выучить язык. Я учу его всe больше с каждым днeм. Надеюсь, скоро у меня получится хорошо разговаривать.
– Что-нибудь скажешь на русском языке?
– Русский народ – добрый народ.
- Пьянич присоединился к ЦСКА в сентябре.
- Боснийский хавбек заключил контракт по схеме «1+1».
- Он сделал 1 ассист в 11 матчах.