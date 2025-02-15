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Пьянич описал русский народ одним прилагательным

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич сообщил на клубном ютуб-канале, что изучает русский язык.

– В изучении языка всe становится лучше, я медленно начинаю понимать и разговаривать с ребятами. Для меня важно попытаться выучить язык. Я учу его всe больше с каждым днeм. Надеюсь, скоро у меня получится хорошо разговаривать.

– Что-нибудь скажешь на русском языке?

– Русский народ – добрый народ.

  • Пьянич присоединился к ЦСКА в сентябре.
  • Боснийский хавбек заключил контракт по схеме «1+1».
  • Он сделал 1 ассист в 11 матчах.

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Источник: «Чемпионат»

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15.02.2025 19:17
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Комментарии (33)
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VVM1964
1739637070
"Ну а кто не понимает Этой нашей доброты Им в штаны насыпать надо Гайки, гвозди и болты Пристегнуть их к батарее Кипятком плеснуть в лицо Пока руки не устанут Бить башкой их о крыльцо Затушить бычок об руку Молотком ударить в пах И сломать им надо ноги В сорока шести местах Не давать ногам срастаться Заставлять на них ходить И зажженные петарды Кулаком им в рот забить Чтобы бошку разорвало На мельчайшие куски Это всё любви во имя Всё во имя доброты" (с)...
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...короче
1739638331
...получая 100 тонн евров в месяц и не принося команде пользы, можно считать этот народ добрым)...
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Айболид
1739639425
"либераст 1964" развлекая ухилянта , из кожи вон лезет . Какая гадость .
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FWSPM
1739639739
Трезвич хорош подлизывать уже...все равно не продлят
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BRO_football
1739648742
Не подлизывайся. Мы помним, что ты про Россию ранее говорил.
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