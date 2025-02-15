Желающий вернуться в «Зенит» Малком серьезно поругался с фанатами «Аль-Хиляля»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком вступил в перепалку с болельщиками после матча с «Аль-Риядом» (1:1).

Фанаты были недовольны командой после ничьей, а Малком показал им на выход со стадиона. Болельщики в соцсетях требуют от бразильца извинений либо призывают игрока покинуть клуб.