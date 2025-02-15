Желающий вернуться в «Зенит» Малком серьезно поругался с фанатами «Аль-Хиляля»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком вступил в перепалку с болельщиками после матча с «Аль-Риядом» (1:1).
Фанаты были недовольны командой после ничьей, а Малком показал им на выход со стадиона. Болельщики в соцсетях требуют от бразильца извинений либо призывают игрока покинуть клуб.
- По данным «Спорт-Экспресса», Малком хочет вернуться в «Зенит», поскольку не чувствует себя ценным игроком в саудовском клубе.
- 27-летний Малком в этом сезоне провел за «Аль-Хиляль» 24 матча, забил 7 голов, отдал 11 передач.
- Он выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. У бразильца также есть паспорт РФ.
- Контракт Малкома с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.