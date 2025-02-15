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  • Желающий вернуться в «Зенит» Малком серьезно поругался с фанатами «Аль-Хиляля»

Желающий вернуться в «Зенит» Малком серьезно поругался с фанатами «Аль-Хиляля»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком вступил в перепалку с болельщиками после матча с «Аль-Риядом» (1:1).

Фанаты были недовольны командой после ничьей, а Малком показал им на выход со стадиона. Болельщики в соцсетях требуют от бразильца извинений либо призывают игрока покинуть клуб.

  • По данным «Спорт-Экспресса», Малком хочет вернуться в «Зенит», поскольку не чувствует себя ценным игроком в саудовском клубе.
  • 27-летний Малком в этом сезоне провел за «Аль-Хиляль» 24 матча, забил 7 голов, отдал 11 передач.
  • Он выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. У бразильца также есть паспорт РФ.
  • Контракт Малкома с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Источник: «Бомбардир»

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15.02.2025 08:28
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Комментарии (7)
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Foxitkuban
1739601363
"Крупнейший азиатский клуб"))))))
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WILDLING_HRUNDEL
1739602937
Разве там есть болельщики?
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нБратишка
1739603614
пчелы ни когда не доказывают мухам что нектар лучше.
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Азбука
1739605616
А у нас свободных игроков можно подписывать вне рамок ТО? Это, если Малкома выпрут по просьбам местного фанатья.
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АлексМак
1739615633
ждём...
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FWSPM
1739638835
довыделывается на бутылку посадят
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