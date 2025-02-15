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  • Стало известно, за сколько «Краснодар» готов продать Сперцяна «Лидсу»

Стало известно, за сколько «Краснодар» готов продать Сперцяна «Лидсу»

«Краснодар» готов летом продать полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Лидс».

Россияне рассчитывают получить за игрока 12-13 миллионов евро.

«Клубы остаются на связи по возможному трансферу полузащитника летом. Сделка будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь, от того, выйдет ли английский клуб в АПЛ, но «Краснодар» будет готов принять предложение «Лидса» летом в случае успешного выхода в АПЛ», – сообщил источник.

  • В этом сезоне Сперцян забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
  • «Лидс» лидирует в Чемпионшипе.

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Источник: «Чемпионат»

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15.02.2025 14:57
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Комментарии (2)
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Romeo 123
1739624816
Прошла любовь, завял сперцЯН
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