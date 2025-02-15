Стало известно, за сколько «Краснодар» готов продать Сперцяна «Лидсу»

«Краснодар» готов летом продать полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Лидс».

Россияне рассчитывают получить за игрока 12-13 миллионов евро.

«Клубы остаются на связи по возможному трансферу полузащитника летом. Сделка будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь, от того, выйдет ли английский клуб в АПЛ, но «Краснодар» будет готов принять предложение «Лидса» летом в случае успешного выхода в АПЛ», – сообщил источник.