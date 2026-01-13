Когда-то «Золотой мяч» был не просто ценной наградой, а считался своеобразным символом футбольного величия. Церемония 2013 года, где победителем стал Криштиану Роналду, остается одной из самых противоречивых в истории премии.

Франк Рибери, занявший третье место, до сих пор считает это решение несправедливым, и его комментарии в социальных сетях лишь подогрели дискуссию. Почему выбор Роналду вызвал столько вопросов? И почему Рибери не может забыть тот год? Давайте вместе разберемся, что произошло, и оценим факты, чтобы понять, был ли 2013-й действительно «позорной» страницей в истории вручения «Золотого мяча».

Контекст 2013 года: Эпоха дуополии и борьба за признание

«Золотой мяч» с 2008 года стал ареной противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду – двух непотопляемых героев той эпохи. Их дуэт доминировал в голосовании, оставляя остальных претендентов в тени. С 2008 по 2012 годы Месси выиграл четыре награды подряд, а Роналду взял одну в 2008-м. К 2013 году футбольный мир жаждал разнообразия, и француз Франк Рибери, блиставший в составе мюнхенской «Баварии», казался реальным кандидатом, способным прервать эту гегемонию.

Рибери, тогда 30-летний вингер, находился на пике своей карьеры. Его «Бавария» под руководством Юппа Хайнкеса добилась выдающихся результатов: завоевала требл — Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов, а затем добавила Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира FIFA.

Рибери стал мотором той команды, демонстрируя не только индивидуальное мастерство, но и лидерские качества. Роналду же, несмотря на роскошный индивидуальный перфоманс, остался без трофеев с мадридским «Реалом».

Месси, хотя и выиграл Ла Лигу с «Барселоной», был ограничен травмами. На этом фоне борьба за «Золотой мяч» образца 2013 года обещала быть интригующей, поскольку публика жаждала увидеть нового героя.

Сезон 2012/13: Рибери против Роналду, успехи Месси

Сезон 2012/13 стал для «Баварии» историческим. Команда уверенно выиграла Бундеслигу, опередив дортмундскую «Боруссию» на 25 очков. В Кубке Германии мюнхенцы разобрались со «Штутгартом» 3:2 в финале.

В Лиге чемпионов «роттен» дошли до финала, где в драматичном матче одолели все ту же «Боруссию» со счетом 2:1. Рибери сыграл ключевую роль: его точный пас на Арьена Роббена в самой концовке принес победный гол. Всего за сезон француз провeл 43 поединка с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и отдал 23 результативные передачи.

Его вклад был не только в цифрах: Рибери задавал темп, создавал моменты и был лидером на поле. УЕФА признал его лучшим игроком Европы за этот сезон, что только укрепило его позиции в гонке за «Золотой мяч».

Для «Реала» сезон 2012/13 сложился неудачно. В Ла Лиге команда финишировала второй, отстав от «Барселоны» аж на 15 очков. В Кубке короля «бланкос» проиграли «Атлетико» в финале (1:2). В Лиге чемпионов «Реал» остановился в полуфинале, уступив «Боруссии» (4:3 по сумме двух встреч). Однако Роналду блистал индивидуально: 55 голов и 13 ассистов в 55 матчах за клуб, плюс 10 голов за сборную Португалии.

КриРо стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 12 голами, установив тогдашний рекорд самого престижного клубного турнира Старого света. Португалец был неудержим: три хет-трика в Ла Лиге, два в Лиге чемпионов и один в плей-офф ЧМ-2014 против Швеции, который вывел Португалию на мундиаль.

Месси, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, оставался грозной силой. В 50 матчах за «Барселону» он забил 46 голов и сделал 21 результативную передачу. Каталонцы взяли Ла Лигу, но в ЛЧ вылетели в четвертьфинале от «Баварии» (0:7 по сумме). Травмы сократили игровое время аргентинца, что ослабило его позиции в гонке за «Золотой мяч», хотя его статистика оставалась впечатляющей.

Голосование: тень подозрений

Голосование за «Золотой мяч» 2013 года проводилось с 15 августа по 15 ноября. Участниками были журналисты, капитаны и тренеры сборных, каждый из которых выбирал трех игроков, присуждая 5, 3 и 1 балл соответственно. Рибери считался фаворитом: букмекеры и ранние опросы отдавали ему предпочтение, особенно после награды от УЕФА. Однако 29 ноября FIFA неожиданно продлила дедлайн до 29 ноября, объяснив это «недостаточным количеством голосов». Это решение вызвало шквал критики, особенно потому, что оно совпало с хет-триком Роналду в матче плей-офф ЧМ-2014 против Швеции (19 ноября), который обеспечил Португалии путевку на чемпионат мира.

За две дополнительные недели Роналду добавил еще два хет-трика за «Реал», усилив свои позиции. Поклонники теории заговора подняли головы.

Итоговые результаты объявили 13 января 2014 года в Цюрихе: Роналду набрал 27,99% голосов (1365 баллов), Месси — 24,72% (1205), Рибери — 23,36% (1127). Разрыв оказался минимальным, что только усилило споры. Тогдашний президент УЕФА Мишель Платини (тот еще товарищ, к слову) позже пошутил, что дедлайн продлили, чтобы «угодить Роналду». Тренер Кувейта Джорван Виейра заявил, что его голоса были изменены: он якобы выбрал Златана Ибрагимовича, но в итоговом протоколе фигурировали Месси, Неймар и Роналду. Эти обвинения, хотя и не подтверждeнные официально, подлили масла в огонь. Дескать – сам процесс голосования проходил с вмешательствами «третьих лиц».

Реакция Рибери: От сдержанности к открытой обиде

На церемонии Рибери был сдержан, но разочарование на его лице читалось ясно. В интервью после награждения он сказал: «Я сделал все, что мог. Это не в моих руках». Со временем его реакция становилась все более резкой.

В 2018 году в интервью Canal+ он заявил: «Это была несправедливость. Меня обокрали. К сожалению, Франция меня не поддержала». В 2022-м в комментарии для Bild он вспомнил момент с церемонии: «Когда я увидел, как Зепп Блаттер обнимает Роналду и его семью, я понял, что не выиграю». Рибери подчеркивал, что французские СМИ и болельщики больше поддерживали Роналду, чем его, несмотря на требл «Баварии».

В 2023 году в интервью уже для издания La Gazzetta dello Sport Рибери повторил: «Тот сезон был идеальным. Я не мог сделать больше. Это было «политическое» решение». В марте 2025 года во время беседы с журналистом L'Équipe он добавил: «Я до сих пор ищу объяснение. Почему голосование продлили? Это навсегда останется несправедливостью».

Француз даже заявил, что в 2013-м не уступал ни Месси, ни Роналду: «С максимальным уважением, они не были лучше меня в том году». В июне 2025 года споры вспыхнули с новой силой. Роналду, готовясь к финалу Лиги наций, сказал, что «Золотой мяч» должен доставаться игроку из команды, дошедшей до финала Лиги чемпионов. Рибери не упустил шанса и написал в своих социальных сетях: «Значит, нужно выиграть Лигу чемпионов, чтобы взять Золотой мяч?», поставив несколько смеющихся эмодзи. Пост стал вирусным, набрав тысячи репостов и комментариев, и вернул тему 2013 года в повестку футбольных СМИ.

Почему Золотой мяч 2013 года называют «позорным»?

Для сторонников Рибери победа Роналду — это нарушение принципа «Золотого мяча». Награда традиционно учитывает не только индивидуальные достижения, но и командные трофеи. Рибери выиграл все возможное с «Баварией», внеся огромный вклад в триумф «роттен» в ЛЧ, а также и получил признание УЕФА как лучший игрок Европы. Продление голосования после хет-трика Роналду против Швеции выглядит подозрительно, особенно на фоне обвинений в изменении голосов. Для многих это пример того, как популярность Месси и Роналду, доминировавших с 2008 по 2018 годы, затмевала других достойных кандидатов.

С другой стороны, защитники Роналду указывают на его феноменальную статистику: 65 голов во всех турнирах — результат, который Рибери (22 гола) не мог превзойти. «Золотой мяч» учитывает не только клубный сезон, но и международные матчи, а хет-трик Роналду в плей-офф ЧМ-2014 стал решающим фактором. FIFA настаивала, что продление голосования было технической необходимостью, а итоги отражают мнение экспертов.

На форумах Reddit и в социальных сетях споры не утихают: одни называют победу Роналду «кражей», другие — справедливым признанием лучшего бомбардира года.

Взгляд с другой стороны: Роналду и его аргументы

Криштиану Роналду в 2013 году был на пике индивидуальной формы. Его 55 голов за «Реал» и 10 за сборную сделали его самым результативным игроком года в Европе. Он побил рекорд Лиги чемпионов по голам за сезон (12) и стал ключевым игроком Португалии в квалификации ЧМ-2014. В отличие от Рибери, чья роль была больше созидательной, Роналду был наконечником атак «Реала», пачками штампуя результативные удары. Его сторонники считают, что «Золотой мяч» должен отражать индивидуальное мастерство, а не только командные достижения.

В 2008 году он взял «Золотой мяч» после победы в АПЛ и Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед», но в 2013-м трофеев не было, что делало его победу уязвимой для критики. Тем не менее, его статистика и влияние на игру были неоспоримы.

Даже все тот же Платини, несмотря на шутки, признал, что Роналду «заслужил награду своей невероятно яркой игрой».

Наследие спора и его значение

«Золотой мяч» 2013 года остается одной из самых обсуждаемых страниц в истории церемонии. Для Рибери это личная драма: завершив карьеру в 2023 году с 12 титулами за «Баварию», он так и не получил главную индивидуальную награду. Его обида понятна — 2013-й был его лучшим сезоном, шансом войти в пантеон легенд. Роналду, напротив, продолжил собирать трофеи и награды, доведя счет своих «Золотых мячей» до пяти. Его комментарии в 2025 году о важности Лиги чемпионов только подлили масла в огонь, напомнив о парадоксе 2013-го, когда трофеи не были решающим фактором.

Этот спор отражает фундаментальный вопрос: что важнее для «Золотого мяча» — командный успех или индивидуальная статистика? Рибери олицетворял первое, Роналду — второе. История 2013 года показывает, как субъективность и внешние факторы, вроде продления голосования, могут влиять на исход. Споры в соцсетях и СМИ, подогреваемые сарказмом Рибери, доказывают, что эта рана все еще открыта.