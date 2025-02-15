Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

«Спартак» открыл необычную вакансию

«Спартак» разместил объявление о поиске нового сотрудника. Клуб ищет менеджера по гостеприимству.

Предлагаемая зарплата – от 130 тысяч рублей.

Описании вакансии следующее.

«Чем предстоит заниматься:

  • встреча вип-гостей, коммуникация с клиентами, рассадка гостей;
  • участие в организации работы ресторанов в дни проведения матчей совместно со смежными отделами;
  • координация работы ресторанной службы, обслуживающей банкеты, поддержание гостеприимной атмосферы для вип-гостей;
  • координация работы кейтеринга;
  • взаимодействие с отделом организации мероприятий по контролю работ подрядчиков (оформителей, ведущих, анимации);
  • участие в формировании ценовой политики премиального сегмента и анализ билетных программ других клубов;
  • ведение договоров с поставщиками, работа с отчетной и бухгалтерской документацией в ЭДО.

Мы предлагаем:

  • интересную перспективную работу по ТК РФ в известном футбольном Клубе;
  • график 5/2 с плавающими выходными за дни матчей;
  • достойную заработную плату с выплатой 2 раза в месяц и квартальное премирование (после окончания испытательного срока 3 месяца);
  • работа в офисе на стадионе «Лукойл Арена» в шаговой доступности от метро «Спартак»;
  • ДМС, скидки на билеты и фирменную продукцию, программа лояльности Клуба после окончания испытательного срока (3 месяца)».

Новости по теме
Экс-спартаковец Виллиан Жозе забил «Барселоне» – это его 2-й гол за неделю 5
Кавазашвили прокомментировал уход Зиньковского из «Спартака»: «Не тянул уровень» 7
Новички «Спартака» посетили матч ХК «Спартак», где команда перевернула игру с 0:4 на 7:4 16
Источник: HH

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

15.02.2025 10:19
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JIEGEHDA
1739608212
Спартач 80 . Для тебя тут новая работа . Ты прям идеально туда подходишь . Какой клуб такое и гостеприимство
Ответить
алдан2014
1739610233
Интересно,Саня Мостовой прочитал это объявление?
Ответить
TOMSON
1739610728
Работы то много за 130т нужно делать. Наверно премии большие будут
Ответить
BarStep
1739613504
Я бы пошел хавроний гостеприимству поучить :) Но блин, с таким понижением зп, не, я же не Далер, да и Спартак далеко не Гавр :)
Ответить
fakeid
1739613906
нифига себе, тут обязанностей. и этим всем должен заниматься 1 человек за 130k?
Ответить
ivany4
1739616709
Судя по перечисленным обязанностям, после испытательного срока, под такого менеджера будет создан отдел "менеджеров по мельче", с разбивкой обязанностей между ними.))
Ответить
Александр-Балашов-google
1739654061
Вообщем ставить раскладушку и жить прям в офисе.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 