«Спартак» открыл необычную вакансию

«Спартак» разместил объявление о поиске нового сотрудника. Клуб ищет менеджера по гостеприимству.
Предлагаемая зарплата – от 130 тысяч рублей.
Описании вакансии следующее.
«Чем предстоит заниматься:
- встреча вип-гостей, коммуникация с клиентами, рассадка гостей;
- участие в организации работы ресторанов в дни проведения матчей совместно со смежными отделами;
- координация работы ресторанной службы, обслуживающей банкеты, поддержание гостеприимной атмосферы для вип-гостей;
- координация работы кейтеринга;
- взаимодействие с отделом организации мероприятий по контролю работ подрядчиков (оформителей, ведущих, анимации);
- участие в формировании ценовой политики премиального сегмента и анализ билетных программ других клубов;
- ведение договоров с поставщиками, работа с отчетной и бухгалтерской документацией в ЭДО.
Мы предлагаем:
- интересную перспективную работу по ТК РФ в известном футбольном Клубе;
- график 5/2 с плавающими выходными за дни матчей;
- достойную заработную плату с выплатой 2 раза в месяц и квартальное премирование (после окончания испытательного срока 3 месяца);
- работа в офисе на стадионе «Лукойл Арена» в шаговой доступности от метро «Спартак»;
- ДМС, скидки на билеты и фирменную продукцию, программа лояльности Клуба после окончания испытательного срока (3 месяца)».