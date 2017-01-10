Топ-5 лучших логотипов российских футбольных клубов

Доподлинно известно, что лучший логотип — это логотип любимой команды. Тем не менее, в России есть клубы, которые с особой ответственностью подошли к созданию своей эмблемы, и блог «Дриблинг Арбелоа» не мог остаться в стороне.

Дисклеймер: Данная запись является исключительно выражением личного мнения автора. Автор не стремится задеть болельщиков футбольных клубов, чьи логотипы не были включены в эту подборку. Если вы имеете свое мнение относительно заданной темы, вы можете оставлять под этой записью комментарии, которые горячо приветствуются. Спасибо.

5 место — «Рубин»

Логотип «Рубина» можно без преувеличения назвать самой непостоянной вещью в российском футболе. После триумфальных сезонов 2008-го и 2009-го года руководство клуба плотно взялось за фирменный стиль. Тем не менее, попытки улучшить логотип каждый раз встречали все более негативные отзывы со стороны болельщиков.

Стремясь окончательно избавиться от проблемы, перед началом этого сезона «Рубин» пошел на отчаянный шаг: клубом была представлена уже четвертая по счету эмблема за последние годы. Но на этот раз все вроде бы прошло неплохо. Новый логотип сочетает в себе узнаваемые очертания победной эмблемы казанской команды, но при этом выглядит стильно и современно. Остается лишь надеяться, что он проживет больше двух лет.

4 место — «Зенит»

История логотипа петербургской команды начиналась так же, как и в случае с «Рубином»: клуб стал показывать стабильно хорошие результаты, и руководство решило обновить устаревшую эмблему. Тем не менее, источником вдохновения для нового символа петербургской команды стала «стрелка», использовавшаяся до 1998-го года.

Логотип получил немало критики как со стороны болельщиков «Зенита», так и от других любителей футбола: многие критиковали дизайнеров за отказ от круглой формы и знаменитого «кораблика», неизменно асоциировавшегося с Петербургом. Однако нужно заметить, что с новой эмблемой «Зенит» наконец получил узнаваемый стиль, который не спутаешь ни с какой другой футбольной командой в мире.

3 место — «Спартак»

Включение в этот список логотипа «Спартака», вероятно, больше захотят оспорить сами болельщики красно-белых. Фанаты московской команды давно не могут простить руководству появление футбольного мяча в центре знаменитого «ромбика», настаивая на возвращении прежней эмблемы.

Тем не менее, логотип «Спартака» по-прежнему остается одним из самых узнаваемых в российском футболе: в любом городе России можно найти стену с перечеркнутым «ромбиком» и буквой «С» в середине. За это эмблема красно-белых и отправляется на почетное третье место.

2 место — «СКА-Хабаровск»

Наверное, самой неожиданной позицией в данном топе станет именно второе место, которое я отдаю клубу «СКА-Хабаровск». Прошлогодний редизайн логотипа футбольного клуба из ФНЛ стал для меня большим, но очень приятным сюрпризом.

Изменение логотипа было связано с возвращением клубу исторического названия. Логотип получился простым, но в то же время запоминающимся. Остается лишь пожелать удачи клубу, который по-прежнему претендует на выход в Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона.

1 место — «Динамо»

Наконец, первое место я безоговорочно могу отдать московскому «Динамо». Логотип бело-голубых состоит лишь из одной буквы «Д», однако я не ошибусь, если заявлю, что это самая узнаваемая буква «Д» в России.

Совсем недавно клуб принял решение отказаться от «ромбика» в своем логотипе, оставив лишь знаменитый символ. Пока непонятно, насколько это поможет клубу вернуть былую силу, однако это не мешает утверждать, что эмблема клуба исполнена великолепно, и едва ли ей понадобятся какие-либо изменения в ближайшем будущем.

Вне конкурса — фанатский логотип ЦСКА

Несмотря на то, что основной логотип ЦСКА не был включен в пятерку сильнейших, дизайнерам официальной символики «армейцев» уж точно есть чем порадовать болельщиков.

В отличие от большинства клубов, ЦСКА имеет свой официальный фанатский логотип, который используется в атрибутике «армейцев». Логотип представляет собой изображение коня с пылающей гривой, причем его форма идентична основной эмблеме. И хоть этот логотип и не может быть включен в основной рейтинг, я не могу его не отметить, потому что выглядит он действительно мощно.

А какие логотипы больше всего нравятся вам? Оставляйте свое мнение в комментариях!